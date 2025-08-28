Ексміністр агрополітики Лещенко користувався квартирою, яка нележала його сестрі з 2010 року, - адвокат

Адвокат ексміністра аграрної політики та екскерівника Держгеокадасту Романа Лещенка спростовує інформацію щодо оформлення на сестру чиновника квартири у Києві у 2020 році, про що йшлося у публікації на сайті Цензор.НЕТ.

Зазначена у матеріалі квартира, площею 77,7 м², за словами адвоката Дениса Терещенко, була придбана ще у жовтні 2010 року рідною сестрою Лещенка – Лещенко Наталією Миколаївною. Починаючи з 2020 року Роман Лещенко почав фактично користуватись цією квартирою. Відповідно до вимог законодавства він задекларував право користування вказаним об’єктом нерухомості у щорічній декларації.

Щодо питання вартості, то згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції", вартість об’єкта, яким суб’єкт декларування користується, зазначається лише у разі наявності відповідної інформації. Оскільки Лещенко не був стороною правочину щодо набуття цієї квартири та не володів даними про її вартість, він правомірно не зазначив цю інформацію у декларації.

