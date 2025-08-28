УКР
Ексміністр агрополітики Лещенко користувався квартирою, яка нележала його сестрі з 2010 року, - адвокат

Адвокат ексміністра аграрної політики та екскерівника Держгеокадасту Романа Лещенка спростовує інформацію щодо оформлення на сестру чиновника квартири у Києві у 2020 році, про що йшлося у публікації на сайті Цензор.НЕТ.

Зазначена у матеріалі квартира, площею 77,7 м², за словами адвоката Дениса Терещенко, була придбана ще у жовтні 2010 року рідною сестрою Лещенка – Лещенко Наталією Миколаївною. Починаючи з 2020 року Роман Лещенко почав фактично користуватись цією квартирою. Відповідно до вимог законодавства він задекларував право користування вказаним об’єктом нерухомості у щорічній декларації.

Щодо питання вартості, то згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції", вартість об’єкта, яким суб’єкт декларування користується, зазначається лише у разі наявності відповідної інформації. Оскільки Лещенко не був стороною правочину щодо набуття цієї квартири та не володів даними про її вартість, він правомірно не зазначив цю інформацію у декларації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексміністр агрополітики Лещенко на момент оборудки з землею ДГ "Дніпро" записав на сестру квартиру в Києві

Злидня, злиднем, а гроші, то не його, то бабусі, з пенсії!
Ну скільки там, у того держслужбовця КМУ категорії А (з доброчесністю), отих грошенят, копійки і крипта, виключно, тільки на смерть!!!
Хіба що, ото напосівав та наколядував, виключно для корабельних сосен?!?
Злидня, ще один з «чернишовських»…??
28.08.2025 17:47 Відповісти
"Безстрокове безоплатне користування"
28.08.2025 17:51 Відповісти
Ось ще один з кабміну нині МІНІСТРА ОБОРОНИ шмигальонка Ахмєтова-Єрмака
28.08.2025 17:52 Відповісти
77,7 метров? Как-то слишком скромно для министра
28.08.2025 17:53 Відповісти
Нє вінаватая я...
28.08.2025 18:12 Відповісти
Бедный сиротинушка. Так и хочется помочь.
28.08.2025 19:10 Відповісти
 
 