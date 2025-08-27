УКР
Ексміністр агрополітика Лещенко на момент оборудки з землею ДГ "Дніпро" записав на сестру квартиру в Києві

Лещенко Роман

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного відчуження понад 500 гектарів державної землі у Дніпропетровській області, фігурантом якої став колишній голова Держгеокадастру та ексміністр аграрної політики Роман Лещенко.

Про це повідомляє Економічна правда, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, посадовці Держгеокадастру, попри чинні акти постійного користування, вилучили частину земель державного підприємства "ДГ "Дніпро"" Інституту зрошуваного землеробства НААН України. 239 гектарів вартістю близько 24 млн грн були безоплатно передані у приватну власність через підставних осіб, після чого 106 ділянок загальною площею 206 гектарів зосередили у руках одного бенефіціара.

Серед підозрюваних – Роман Лещенко, колишній голова Держгеокадастру України (службова недбалість, ч. 2 ст. 367 ККУ), Дмитро Свердлін, колишній начальник ГУ Держгеокадастру в Дніпропетровській області та нинішній депутат міськради (заволодіння державним майном, ч. 5 ст. 191 ККУ), Володимир Гавриленко, колишній керівник районного відділу Держгеокадастру (ч. 5 ст. 191 ККУ), та Олександр Овсюк, колишній директор ДП "ДГ "Дніпро"" (ч. 5 ст. 191 ККУ), пише "Економічна правда".

На момент оборудки ексміністр аграрної політики (в Уряді Шмигаля) Роман Лещенко був головою Держгеокадастру. Перебуваючи на цій посаді, згідно з даними його декларації, посадовець оселився у новій квартирі в Києві, загальною площею 77,7 м.кв.  Інформація про вартість новопридбаного майна - прихована, а записана ця нерухомість у 2020 році була на рідну сестру ексурядовця - Лещенко Наталію Миколаївну.

Лещенко Роман декларація

Держгеокадастр Лещенко очолював із 10 червня 2020 року до 17 грудня 2020 року. Квартира ж була придбана 01.07.2020 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Замах на ексочільника Мінагрополітики Лещенка: справу передано до суду

Максимальне покарання за інкримінованими ДБР статтями групі осіб, що реалізувала схему незаконного відчуження понад 500 гектарів держземлі у Дніпропетровській області,– до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як уточнили в ДБР, слідство наразі вживає заходів для повернення незаконно відчужених земель у власність держави, а суд готується обрати підорюваним запобіжні заходи.

земля (1708) нерухомість (934) Держгеокадастр (303) Лещенко Роман (126) Дніпропетровська область (4181)
йой дійшли до вотчини папи Карло БЄНІ ?

Інформація про вартість новопридбаного майна - прихована, а записана ця нерухомість у 2020 році!!!!!!! була на рідну сестру ексурядовця - Лещенко Наталію Миколаївну. Джерело: https://censor.net/ua/n3570880

Це ті рочки коли Буратіно ще тримав тата мафії на Банковій?Чи вже ні?
27.08.2025 19:45 Відповісти
Вовка, а як же правило криворожанских бандитів , як й пітерських у вовки хйла- СВЇХ НЕ ЗДАВАТИ ???
27.08.2025 19:50 Відповісти
Це називається нові їбальники.
27.08.2025 19:46 Відповісти
А на кого він мав записати квартиру в Києві?
На нужденних, багатодітну сім'ю чи сім'ю загиблого військового.
Так він такиз не знає.
Він, крім своїх близьких родичів, більше нікого знати не хоче🤭
27.08.2025 19:48 Відповісти
та там будь-кого візьми, у всіх знайдуть поцуплене з бюджету.
27.08.2025 19:59 Відповісти
Що значить записав ? Подарував ? Продав ? Він сам де її взяв ?
Вона купила ? Отримала від когось у подарунок через когось ?
Продається, купується, дарується майно у приватній власності, чи як ?
27.08.2025 20:05 Відповісти
От клятий Порошенко!!!
27.08.2025 20:27 Відповісти
 
 