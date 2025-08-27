Экс-министр агрополитики Лещенко на момент махинаций с землей ДГ "Днепр" записал на сестру квартиру в Киеве.

Правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного отчуждения более 500 гектаров государственной земли в Днепропетровской области, фигурантом которой стал бывший председатель Госгеокадастра и экс-министр аграрной политики Роман Лещенко.

По данным следствия, должностные лица Госгеокадастра, несмотря на действующие акты постоянного пользования, изъяли часть земель государственного предприятия "ДГ "Днепр"" Института орошаемого земледелия НААН Украины. 239 гектаров стоимостью около 24 млн грн были безвозмездно переданы в частную собственность через подставных лиц, после чего 106 участков общей площадью 206 гектаров сосредоточили в руках одного бенефициара.

Среди подозреваемых - Роман Лещенко, бывший председатель Госгеокадастра Украины (служебная халатность, ч. 2 ст. 367 УКУ), Дмитрий Свердлин, бывший начальник ГУ Госгеокадастра в Днепропетровской области и нынешний депутат горсовета (завладение государственным имуществом, ч. 5 ст. 191 УКУ), Владимир Гавриленко, бывший руководитель районного отдела Госгеокадастра (ч. 5 ст. 191 УКУ), и Александр Овсюк, бывший директор ГП "ДГ "Днепр"" (ч. 5 ст. 191 УКУ), пишет "Экономическая правда".

На момент сделки экс-министр аграрной политики (в Правительстве Шмыгаля) Роман Лещенко был председателем Госгеокадастра. Находясь на этой должности, согласно данным его декларации, чиновник поселился в новой квартире в Киеве, общей площадью 77,7 м.кв. Информация о стоимости новоприобретенного имущества - скрыта, а записана эта недвижимость в 2020 году была на родную сестру экс-чиновника - Лещенко Наталью Николаевну.

Госгеокадастр Лещенко возглавлял с 10 июня 2020 года до 17 декабря 2020 года. Квартира же была приобретена 01.07.2020 года.

Максимальное наказание по инкриминируемым ГБР статьям группе лиц, реализовавшей схему незаконного отчуждения более 500 гектаров госземли в Днепропетровской области,- до 12 лет заключения с конфискацией имущества.



Как уточнили в ГБР, следствие сейчас принимает меры для возвращения незаконно отчужденных земель в собственность государства, а суд готовится избрать подорванным меры пресечения.