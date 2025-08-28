Экс-министр агрополитики Лещенко пользовался квартирой, которая принадлежала его сестре с 2010 года, - адвокат
Адвокат экс-министра аграрной политики и экс-руководителя Госгеокадастра Романа Лещенко опровергает информацию об оформлении на сестру чиновника квартиры в Киеве в 2020 году, о чем говорилось в публикации на сайте Цензор.НЕТ.
Указанная в материале квартира, площадью 77,7 м², по словам адвоката Дениса Терещенко, была приобретена еще в октябре 2010 года родной сестрой Лещенко - Лещенко Натальей Николаевной. Начиная с 2020 года Роман Лещенко начал фактически пользоваться этой квартирой. В соответствии с требованиями законодательства он задекларировал право пользования указанным объектом недвижимости в ежегодной декларации.
По вопросу стоимости, то согласно пункту 2 части первой статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", стоимость объекта, которым субъект декларирования пользуется, указывается только в случае наличия соответствующей информации. Поскольку Лещенко не был стороной сделки по приобретению этой квартиры и не владел данными о ее стоимости, он правомерно не указал эту информацию в декларации.
Ну скільки там, у того держслужбовця КМУ категорії А (з доброчесністю), отих грошенят, копійки і крипта, виключно, тільки на смерть!!!
Хіба що, ото напосівав та наколядував, виключно для корабельних сосен?!?
Злидня, ще один з «чернишовських»…??
