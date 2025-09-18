Семья Умерова проживает в элитной недвижимости в США: 7 из 8 объектов незадекларированы, - ЦПК. ФОТОрепортаж

Семья секретаря СНБО Украины, бывшего министра обороны Рустема Умерова имеет восемь элитных объектов недвижимости в США. Речь идет о трех квартирах во Флориде, одной - в Нью-Йорке и четырех виллах вблизи Майами.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

По данным декларации Умерова за 2024 год его жена Лейля Умерова и трое детей живут в США.

Центр противодействия коррупции нашел 8 объектов недвижимости в США, связанных с семьей Умеровых.

Так, с 1 октября 2019 года жена чиновника арендует квартиру площадью 137,4м2. Этой недвижимостью, по данным декларации, пользуются также сам Умеров и трое его детей.

1. Арендованная квартира в США площадью 137,4 кв м. Ocean Blvd, Boca Raton, FL

По данным сайта Usphonebook.com, который агрегирует информацию о регистрации людей в США с датами, жена секретаря СНБО Лейля Умерова с сентября 2018 года по август 2025 года жила в ЖК "Chalfonte" по адресу Ocean Blvd Boca Raton, FL.

Городок Бока Ратон - элитный курорт на побережье штата Флорида в 70 км от Майами. Также, по данным источника ЦПК, который имеет доступ к информации о водительских удостоверениях в США, Лейля Умерова указывала адрес этой квартиры, когда обновляла в США водительское удостоверение, выданное 03 ноября 2016 года.

Chalfonte - престижный жилой комплекс на первой линии океана с бассейном, фитнес-центром, теннисными кортами, бизнес-центром, охраной и паркингом. По данным американского сайта по продаже недвижимости zillow.com, апартаменты Умеровых имеют площадь 1479 кв футов или же, если конвертировать в квадратные метры - 137,4 кв м. Подобные квартиры стоят $1 млн, а аренда в этом доме обойдется в $9-10 тыс. в месяц.

Эта квартира является единственным объектом недвижимости в США, который Умеров указал в декларациях за все время, отмечает ЦПК.

2. Квартира 134,5 кв м. Ocean Blvd, Boca Raton, FL

Как показывает Usphonebook.com, Рустем Умеров также регистрировался в еще одной квартире ЖК Chalfonte с августа 2018 по август 2025.

"По данным источника ЦПК, который имеет доступ к информации о недвижимости в США, с 8 сентября 2018 года по 4 мая 2019 года в этой квартире регистрировалась также жена секретаря СНБО Лейля Умерова. Этот же адрес она указывала при обновлении водительского удостоверения в США в 2019 году. И эти же апартаменты как адрес Лейли Умеровой указывает Usphonebook по состоянию на сентябрь 2018 года", - говорится в расследовании.

По данным ЦПК, стоимость аренды этой квартиры составляет около 7 тыс. долларов в месяц.

В декларациях Умерова - а он их подает с 2019 года - эта квартира отсутствует.

3. Квартира, в которой регистрировался отец Умерова Энвер Умеров. Ocean Blvd, Boca Raton, FL

По данным источника ЦПК, который имеет доступ к информации о недвижимости в США, отец экс-министра обороны Энвер Умеров с 31 мая 2020 года поныне тоже регистрировался в ЖК Chalfonte, но уже в третьей квартире.

Также по адресу этой третьей квартиры регистрировала свой телефон Диана Умерова 18.08.2003 г.р. - судя по фамилии, родственница экс-министра обороны. Оценочная стоимость апартаментов, где регистрировался отец секретаря СНБО - $1,2 млн, аренда - $7,2 тыс. Сайты по продаже недвижимости показывают, что эта квартира имеет 450 квадратов, здесь 2 спальни и 2 ванны.

Указанная квартира отсутствует в декларациях секретаря СНБО, но он ее и не должен декларировать, потому что отец в декларации Умерова не указан как член семьи.

4. Квартира на Манхэттене в Нью-Йорке. 39TH ST, New York, NY

По данным источника ЦПК, Умеров в период с ноября 2015 года по июль 2025 года регистрировался в двухкомнатной квартире (90,2м2) в Нью-Йорке на Манхэттене по адресу 39TH ST, New York, NY.

По данным специализированного сайта по продаже и аренде недвижимости в США Streeteasy.com, аренда подобного жилья стоит от $7,7 тыс. до $8,5 тыс. в месяц, а стоимость подобной недвижимости - примерно $1,3 млн.

По данным Usphonebook, в этой же квартире с ноября 2015 года по август 2025 регистрировался также брат Рустема Умерова Аслан Омер Кырымлы.

В декларациях экс-министра обороны эта квартира также отсутствует.

5. Вилла 257,1 кв м. NW 25TH ST, Boca Raton, FL

По данным источника ЦПК, жена Рустема Умерова Лейля с 10 октября 2017 года по июль 2025 года также регистрировалась в вилле по адресу NW 25TH ST, Boca Raton, FL. К этому же адресу привязан американский номер телефона Лейли Умеровой. Также этот же адрес показывает Usphonebook как адрес Рустема Умерова 2017 года.

В доме 4 спальни, бассейн, три гаража. Стоит недвижимость более $900 тыс., а арендовать ее можно за $7 тыс. в месяц. Этот дом также отсутствует в декларациях экс-министра.

6. Вилла 167,2 кв м. Villa Nova drive, Boca Raton FL

По адресу Villa Nova drive, Boca Raton FL расположена изображенная ниже вилла. В ней зарегистрирована фирма, с которой жена Умерова Лейля получает доходы более миллиона гривен ежегодно.

Так, Лейля Умерова минимум с 2020 года получает основной доход от американской компании Astem Ventures Inc.

В 2024 году это было 1,8 млн грн, 2023 - 1,4 млн грн, 2022 - 1,7 млн грн, 2021 - 3,2 млн грн, 2020 - 0,19 млн грн. По данным бизнес-реестра Флориды, президентом и регистрационным агентом этой компании является брат министра Умерова Аслан Омер Кырымлы (информация о владельцах компаний в реестре Флориды отсутствует).

Еще по этому адресу зарегистрирована фирма American Gallery of Art LLC, ее регистрационным агентом и менеджером в бизнес-реестре Флориды указан Аслан Омер Кырымлы. Адресом Аслана указана эта же вилла.

По данным источника ЦПК, который имеет доступ к информации о покупке транспортных средств в США, брат Умерова Аслан Омер Кырымлы регистрировался по адресу Villa Nova drive, Boca Raton FL с 15.09.2021 года по июль 2025 года. Сайт Usphonebook показывает регистрацию по этому адресу брата Рустема Умерова с сентября 2021 по август 2025 года.

Также Usphonebook показывает, что в этом же доме регистрировалась невестка Рустема Умерова Эдие Кангиева - жена Аслана Омера Кырымлы.

По данным источника ЦПК, адрес этой виллы 18 июня 2024 года брат Умерова указал, когда регистрировал на себя в США автомобили Chevrolet Saburban и Cadillac Escalade, оба 2018 года выпуска.

Этот дом стоит примерно $691 тыс., а его аренда обойдется в $4,5 тыс. в месяц. По данным Spokeo, вилла с 2019 года принадлежит 42-летней Саре Марк(Йоловитц)/Sara Mark (Jolovitz) и 42-летнему Марку Моше Йитцхаку (Moshe Yitzchak Mark/Mark Moshe Yitzchak), которые, судя по информации в сети, - супруги.

7. Вилла, по адресу которой зарегистрировали duns-номер фирмы брата Умерова. NW 29th dr, Boca Raton, FL

Компания брата Умерова Аслана Омера Кырымлы Astem Ventures Inc указала при получении duns-номера в США адрес на улице NW 29th dr, Boca Raton, FL. Duns-номер присваивается фирмам для их идентификации в международной базе данных, когда заключают контракты, участвуют в закупках, регистрируются в госорганах и т.д. В этой вилле регистрировались в разные годы брат Рустема Умерова Аслан и жена брата Эдие Кангиева, пояснил ЦПК.

Google Maps по этому адресу показывает спутниковые снимки по состоянию на май 2015 года. В то время возле виллы стояли две корзины - синяя и желтая, в цветах украинского флага.

Вилла имеет площадь 283 кв м, 5 спален и 4 ванны. Ожидаемая рыночная стоимость этой недвижимости, по данным Spokeo - $1,29 млн, а аренда стоит $10,8 тыс в месяц. Виллой, по данным американских агрегаторов, владеют с 2017 года 63-летняя Марта Жанетт Барренеш (Martha Jeannette Barreneche, девичья фамилия Abrreneche) и 59-летняя Сандра Берренеш (Sandra Barreneche).

8. Вилла 212 кв м. NW 26th Ave, Boca Raton, FL

Usphonebook также с августа 2017 года по январь 2025 фиксирует брата экс-министра обороны Аслана Омера Кырымлы в вилле по адресу NW 26th Ave, Boca Raton, FL

Этот же адрес указан на Usphonebook у жены Аслана - Эдие Кангиевой с сентября 2019 по август 2025 года.

Рыночная стоимость виллы $1,1 млн, сейчас дом сдают в аренду за $10 тыс. У виллы 4 спальни, 2 ванные комнаты, крытый бассейн, гараж для двух внедорожников.

Комментарий Рустема Умерова

Активисты ЦПК обратились к секретарю СНБО с вопросом, почему он не декларирует недвижимость в США, где жили или живут его родные.

У Умерова отметили, что "информация о местонахождении и адресах проживания членов семьи Секретаря СНБО является опасной для распространения. Учитывая публичный статус Рустема Умерова, раскрытие таких данных создает прямые риски для безопасности его семьи, в частности несовершеннолетних детей. Поэтому мы не предоставляем, не подтверждаем и не распространяем подобную информацию".

Относительно арендованной квартиры, задекларированной секретарем СНБО, в Раде ответили, что "право пользования этим объектом возникло в результате заключения женой господина Умерова договора аренды от 01.10.2019 года". Но здесь от ЦПК добавим, что подобный договор мог быть и 2018 года, и ответ Умерова этого не опровергает.

Также в СНБО отметили, что по закону данные об объекте декларирования указываются, если такой объект находился во владении или пользовании по состоянию на последний день отчетного периода или в течение не менее половины дней отчетного периода.

Относительно остальных объектов недвижимости - от имени секретаря СНБО ответили следующее: "Родственники господина Умерова (брат с семьей и родители) проживают в двух из указанных вами объектов недвижимости. Рустем Умеров не оплачивает проживание ни одной из этих семей. Вся финансово-хозяйственная деятельность брата и родителей господина Умерова осуществляется ими самостоятельно, поэтому Рустем Умеров не обязан декларировать их быт. Также подчеркиваем, что остальные пять адресов, которые вы отметили, не являются и не были актуальными и не используются в период 2019-2025 годов ни семьей Умерова (жена и дети), ни другими родственниками".

Также в СНБО добавили, что НАПК официально проводило проверки поданных секретарем деклараций, в частности 2025 года, и нарушений в части недостоверного декларирования не установило. Поэтому ЦПК обратились в НАПК относительно дополнительной проверки деклараций Рустема Умерова, учитывая обнаруженные нами адреса проживания семьи Умеровых в США.

