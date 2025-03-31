Умеров задекларировал доходы на 4,9 млн грн в 2024 году, - СМИ

Министр обороны Украины Рустем Умеров задекларировал в 2024 году доходы на общую сумму 4 млн 923 тыс. 299 грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, как отмечается, его заработная плата составила 1 623 299 грн, а доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 3,3 млн грн. Жена министра задекларировала 1 841 308 грн доходов.

В декларации также указано, что Умеров имеет наличные на сумму 123 тыс. грн и $7,7 тыс., а также средства на банковских счетах - 2,6 млн грн и $4,1 тыс. Жена министра имеет наличные $9,3 тыс. и $1,8 тыс. на счетах.

Сообщается, что Умеров задекларировал право требования по договору купли-продажи долей в акционерных капиталах ООО "Компания Блэк Си" и "Астем Текнолоджиз" на сумму 35,9 млн грн и 26,7 млн грн соответственно. Министр также является владельцем 100% ООО "Компания Блэк Си" и 1 902 877 акций американской компании Petcube, Inc.

Министр владеет квартирой в Киеве площадью 95 кв. м и арендует еще одну квартиру (128,8 кв. м) в столице. Мать Умерова имеет дом в Бахчисарае площадью 196,7 кв. м, а жена арендует квартиру в США площадью 137,4 кв. м.

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