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Новости Декларация Умерова
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Умеров задекларировал доходы на 4,9 млн грн в 2024 году, - СМИ

Украина получила 1 000 ноутбуков, планшеты и оборудование для боевых систем

Министр обороны Украины Рустем Умеров задекларировал в 2024 году доходы на общую сумму 4 млн 923 тыс. 299 грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, как отмечается, его заработная плата составила 1 623 299 грн, а доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 3,3 млн грн. Жена министра задекларировала 1 841 308 грн доходов.

В декларации также указано, что Умеров имеет наличные на сумму 123 тыс. грн и $7,7 тыс., а также средства на банковских счетах - 2,6 млн грн и $4,1 тыс. Жена министра имеет наличные $9,3 тыс. и $1,8 тыс. на счетах.

Сообщается, что Умеров задекларировал право требования по договору купли-продажи долей в акционерных капиталах ООО "Компания Блэк Си" и "Астем Текнолоджиз" на сумму 35,9 млн грн и 26,7 млн грн соответственно. Министр также является владельцем 100% ООО "Компания Блэк Си" и 1 902 877 акций американской компании Petcube, Inc.

Министр владеет квартирой в Киеве площадью 95 кв. м и арендует еще одну квартиру (128,8 кв. м) в столице. Мать Умерова имеет дом в Бахчисарае площадью 196,7 кв. м, а жена арендует квартиру в США площадью 137,4 кв. м.

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Автор: 

декларация (1354) доходы (526) Умеров Рустем (514)


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Топ комментарии
+3
Так, брехливі "ніщеброди", цьому узбеку тільки схема "яйця резнікова" за день приносить такі доходи, а на іншіх то я вже мовчу..
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31.03.2025 15:07
+1
"Умєров задекларував доходи на 4,9 млн грн у 2024 році..." - млн грн чи млн долярів? А то він майже бомж......
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31.03.2025 15:02
+1
Скоро послухаєм казки від абхаза ахренії
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31.03.2025 15:09
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"Умєров задекларував доходи на 4,9 млн грн у 2024 році..." - млн грн чи млн долярів? А то він майже бомж......
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31.03.2025 15:02 Ответить
А ворог на фронті наступає!
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31.03.2025 15:07 Ответить
Так, брехливі "ніщеброди", цьому узбеку тільки схема "яйця резнікова" за день приносить такі доходи, а на іншіх то я вже мовчу..
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31.03.2025 15:07 Ответить
Скоро послухаєм казки від абхаза ахренії
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31.03.2025 15:09 Ответить
Мати міністра оборони живе а окупованому Бахчисараї.
Це прекрасно, клянусь Б-гом...
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31.03.2025 15:20 Ответить
Умєркін жжот!
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31.03.2025 15:37 Ответить
Умєртвіє, пожертвуй неправедні гроші на військо!
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31.03.2025 15:42 Ответить
лайно!
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31.03.2025 16:23 Ответить
 
 