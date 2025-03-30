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Новости Доходы Зеленского
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Доходы Зеленского и его семьи в 2024 году составили более 15 миллионов гривен, - декларация

Зеленский обнародовал декларацию

Президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2024 год.

Об этом говорится на сайте Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи составили 15 млн 286 тыс. 193 гривны, в частности доход от погашения облигаций внутренних государственных займов - 8 млн 585 тыс. 532 грн.

Доходы семьи Зеленского в 2024 году состояли из заработной платы главы государства, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду. В целом эта сумма дохода составила 6 млн 700 тыс. 661 грн.

В ОП отметили, что увеличение доходов семьи президента по сравнению с предыдущим годом произошло благодаря восстановлению поступления полной суммы арендных платежей.

"Остаток денежных средств семьи главы государства на конец 2024 года значительно не изменился. Других существенных изменений относительно активов, недвижимого имущества, транспортных средств в семье президента Украины в прошлом году не произошло", - добавили в ОП.

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Автор: 

декларация (1354) доходы (526) Зеленский Владимир (20266) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+51
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30.03.2025 18:48
+40
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30.03.2025 18:53
+35
где дроны, Зин Вов ?

коли саджаєш Порошенка, будь готовий замінити його, бо інакше буде НЕ ЗСУ, а повна ОПа

.
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30.03.2025 18:51
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змі включились у передвиборчу компанію зеленского. Ну вже, у 19 році так було - вже зеленский обіцяв - з моїм обранням презедентом України, то вже жодна слізінка не впаде з очей матерів, дружин, дітей, жінок, чоловіків. Та ви хочаб подивились що реально відбувається в країні - https://www.youtube.com/shorts/mw7kqCK0TdY
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31.03.2025 09:59 Ответить
Міг внести ще 20 млн рабів
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31.03.2025 10:08 Ответить
Бідака! Дайте йому субсидію на опалення...
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31.03.2025 10:10 Ответить
)))) смотрите офшоры, киностудии в маЦкве и т.д
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31.03.2025 10:27 Ответить
А чого не бути прикладом , задонатити все на фронт , закупити дронів етс. Звісно по Макіавелі класно саджати опонентів за грати то є політична гра (Порошенко) , але коли опонент робить особисто більше ніж ти та вкладає власні кошти на захист Держави. То це виглядає по пацанськи , але мабуть після виборів пацан перетворится в тикву . а опозиціонер на ката. Мир має чим здивувати.
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31.03.2025 10:45 Ответить
Дуже цікаво читати це від чулувіка з Литви..
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31.03.2025 12:17 Ответить
А вкрав скільки? Не пише? Ето другоє...
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31.03.2025 12:42 Ответить
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