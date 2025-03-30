Доходы Зеленского и его семьи в 2024 году составили более 15 миллионов гривен, - декларация

Президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2024 год.

Об этом говорится на сайте Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи составили 15 млн 286 тыс. 193 гривны, в частности доход от погашения облигаций внутренних государственных займов - 8 млн 585 тыс. 532 грн.

Доходы семьи Зеленского в 2024 году состояли из заработной платы главы государства, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду. В целом эта сумма дохода составила 6 млн 700 тыс. 661 грн.

В ОП отметили, что увеличение доходов семьи президента по сравнению с предыдущим годом произошло благодаря восстановлению поступления полной суммы арендных платежей.

"Остаток денежных средств семьи главы государства на конец 2024 года значительно не изменился. Других существенных изменений относительно активов, недвижимого имущества, транспортных средств в семье президента Украины в прошлом году не произошло", - добавили в ОП.

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