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Новости Декларация Ивана Выговского
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Глава Нацполиции Выговский задекларировал почти 1,5 млн грн зарплаты за 2024 год

Глава Национальной полиции Иван Выговский указал в своей электронной декларации 1 455 920 гривен дохода в виде заработной платы.

Об этом говорится в декларации Выговского, передает Цензор.НЕТ.

В частности, кроме зарплаты, в прошлом году он задекларировал банковские проценты на 9 472 грн, а его жена - 3 422 188 грн доходов.

Также глава Нацпола указал в декларации 264,7 тыс. грн и $1,5 тыс. на банковских счетах, 48 тыс. грн и $29,5 тыс. наличными, а жена - 573 грн и $190,2 тыс. на банковских счетах, 20 тыс. грн и $45,3 тыс. наличными.

Иван Выговский получил полтора миллиона зарплаты за 2024 год

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Кроме того, согласно декларации, Выговский владеет земельным участком (1,1 тыс. кв. м) в Николаевской области, жена - участком (1,5 тыс. кв. м) в Николаевской области.

Супруги проживают в арендованном доме на 260,7 кв. м в Мархаловке Киевской области.

Жена главы Нацполиции владеет автомобилем Audi SQ 2018 года выпуска.

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Ранее сообщалось, что после назначения в столицу Выговский поселился в частном доме под Киевом стоимостью 6,5 млн грн. Он оформлен на давнюю подругу семьи из Николаева. Впрочем, женщина, по данным журналистов, не могла позволить себе приобрести такой дом. Когда Выговский работал в Николаеве, то жил в доме, оформленном на сестру.

А сестра руководителя Нацпола, которая работала учительницей младших классов, стала основательницей компании, которая занимается оптовой торговлей топливом, и ведет торговлю с фигурантами дел Нацпола.

Автор: 

декларация (1354) Нацполиция (16436) заработная плата (2400) Выговский Иван (56)


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Топ комментарии
+27
государство Воров и мусоров,
увы, это антинародный и антиконституционный режим
...
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30.03.2025 10:37
+18
Ось воно кінець єпохі бідності. А із тих майже 1,5 млн десь 70% преміальних. Коли вже надбавки до зарплат відмінят?
Скоть.
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30.03.2025 10:37
+18
вигівський це класичний портрет МУСОРА як воно є!
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30.03.2025 10:45
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Правила форума Совет форумчан
дружина заробила більше за нього
а якщо порахувати приховані рахунки, а не верхівку айсбергу у деклараціях, то получається ніфігенні доходи з нічого.
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30.03.2025 10:28 Ответить
А ось воно ! Чуть чуть просянилось
Здрасті
Раніше повідомлялося, що після призначення в столицю Вигівський оселився в приватному будинку під Києвом вартістю 6,5 млн грн. Він оформлений на давню подругу родини з Миколаєва. Джерело: https://censor.net/ua/n3544039
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30.03.2025 10:29 Ответить
думаю у всієї цієї злочинної збродкоманди команди менеджерів в Україні нічого немає,бо всі вони на чемоданах,і підрахувати навіть у межах яких нулів їхні статки неможливо
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30.03.2025 10:46 Ответить
Камишин каже що ми можемо виробляти до 5 млн. дронів на рік, але грошей немає.
То може нам пенсії скоротити ?
Ні, не захмарні у суддів та інших, а у пересічних

Байден, де наші гроші ?

.
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30.03.2025 12:36 Ответить
А якими можуть бути ПРслужники влади МАРОДЕРІЇ ? Вміти імітувати партіотизм та контролювати усі потоки вчасними поповненнями офшрних сундуків Банкової та премії від них собі вигідно вкладати вчасно .
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30.03.2025 13:36 Ответить
так це за рік ,в мене 2
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30.03.2025 10:36 Ответить
Ви що, вчителем працюєте?
$4000 / місяць 😂
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30.03.2025 10:39 Ответить
подліцейським
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30.03.2025 10:41 Ответить
государство Воров и мусоров,
увы, это антинародный и антиконституционный режим
...
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30.03.2025 10:37 Ответить
Все як хотів "мудрий нарід"
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30.03.2025 10:42 Ответить
Там ще й зарплату платять?
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30.03.2025 10:37 Ответить
для прикриття, на дрібні розходи
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30.03.2025 10:46 Ответить
для кішеньких трат та декларацій,щоб у наріду викликати бомжацьку жалість за цих геніальних менеджерів століття
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30.03.2025 10:49 Ответить
та платять, але якусь смішну
стільки заробляє клерк середньої ланки в пристойній компанії
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30.03.2025 11:14 Ответить
Клерк середньої ланки в пристойній компанії повинен щось вміти, а цих як набирають?
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30.03.2025 11:56 Ответить
Ось воно кінець єпохі бідності. А із тих майже 1,5 млн десь 70% преміальних. Коли вже надбавки до зарплат відмінят?
Скоть.
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30.03.2025 10:37 Ответить
1,5 млн на рік - це нормальна зарплата для такого рівня посади.
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30.03.2025 11:16 Ответить
Ще скажіть що люди, займаючи такі посади, живуть виключно на власну зарплату. Посміємося.
Так, є "скромні" чиновники, але чомусь при цьому вся їх рідня - надзвичайно талановиті та успішні бцзнесмени. Чудеса!
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30.03.2025 12:01 Ответить
вигівський це класичний портрет МУСОРА як воно є!
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30.03.2025 10:45 Ответить
Мусорня повністю делегітимізована в очах народу. Весь цей безлад та беззаконня,яке вони чинять вкупі з набиванням власних кишень, закінчиться погано.
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30.03.2025 10:52 Ответить
Якщо вам відомі такі факти надайте їх в ДБР, СБУ, прокуратуру. В чому проблема?
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30.03.2025 11:15 Ответить
Не "вмикайте дурня".
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30.03.2025 11:16 Ответить
дбр зайнята тим що шиє справи пороху)
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30.03.2025 11:54 Ответить
Використовуючи при цьому сфальсифіковані матеріали, надані ФСБ.
Прокурорам теж ніколи займатися дурницями, їх більше хвилює власна пенсія та інвалідність.
СБУ "воює" проти незручних журналістів, натравлює на них ТЦК та підглядає за ними в сауні.
Всі зайняті, всі при ділі!
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30.03.2025 12:07 Ответить
навіть, пива нема на що попити на вихідних.
ойойой...
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30.03.2025 10:54 Ответить
120 000 в місяць.
Ківалов отримує пенсію 350 000 в місяць.
Не розумію, що тут шокуючого?
А скільки Виговськиймає отримувати, якщо помічник депутата має лише оклад 120 000 тисяч?
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30.03.2025 11:00 Ответить
Все правильно, можна і більше, народ якось перетопчиться
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30.03.2025 11:20 Ответить
Так нехай народ працює та заробляє, хто народу заважає заробляти?
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30.03.2025 12:04 Ответить
Хто народу заважає заробляти? Список буде дуже довгим.
Якщо коротко, майже всі державні органи-кровосісі.
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30.03.2025 12:10 Ответить
Ну я ж заробляю і не плачу. Поганим танцюристам теж завжди щось заважає.
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30.03.2025 12:13 Ответить
Тут я можу навіть написати, що даю в борг Маску до получки. Пишіть ще, вам вірять, ага
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30.03.2025 12:24 Ответить
Якщо ви в Україні, то хоча б поцікавилися рівнем заробітної
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30.03.2025 15:24 Ответить
А ви вважаєте, з/п 120 000 на місяць - звичайна та поширена в Україні?
У мене для вас погана новина:
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30.03.2025 15:56 Ответить
Зп різна, і це нормально. Але якщо людина бажає більше заробляти, то для цього потрібно хоть щось робити, а не нити що мало платять. Треба вчитись, треба шукати варіанти. Но це не значить, що неможливо. 120к це ще не дуже висока зп для такої посади.
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30.03.2025 16:51 Ответить
Ок, давайте тоді всі станемо суддями і будемо заробляти чудові зарплати.
Лишається невеличке питання - хто буде робити роботу?
І ніхто тут в коментарях не ниє про власну зарплату, не вигадуйте.
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30.03.2025 17:16 Ответить
Как то старанно получается. Всего каких-то 6 лет назад народ чуть ли не единогласно выбрал главу государства и законодателей, а теперь, оказывается, государственные органы мешают этому самому народу зарабатывать? Ну тогда, чисто по логике, и вопросы к народу
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30.03.2025 16:36 Ответить
О, яскравий представник того самого "народу", що обрав зеленського.
Розчарую вас, ніякого "чуть ли не единогласно" і близько не було.
І це не в 19-му році почалося.
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30.03.2025 17:13 Ответить
Ну, конечно, и близко не было. А монобильшисть откуда взялась?
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30.03.2025 17:24 Ответить
И парламент, конечно, не с 2019
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30.03.2025 17:26 Ответить
Ну народ.же перетоптується коли граетоїди, реформатори, активісти, міжнародні наглядачі в численних ********** радах, радах дорочесності, радах конкурсів отримують зарплату в долярах та євро на порядки більше ніж Виговський, але ЖОДНИМ ЧИНОМ НЕ ЗВІТУЮТЬ ПРО НИХ І ТЕ, ЩО НЕ СПЛАЧУЮТЬ ПОДАТКИ.
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31.03.2025 09:39 Ответить
Зараз рядовий мєнт-людолов, який з тецекашниками кіднепінгом займається, за місяць більше заробляє
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30.03.2025 11:00 Ответить
і що тут дивного, якщо директори інститут НАН У мають приблизно таку саму з/п.
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30.03.2025 11:01 Ответить
Голова "ненавчених воювати"
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30.03.2025 11:01 Ответить
Підрозділи поліції беруть участь в бойових діях
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30.03.2025 11:12 Ответить
Який процент від загального числа цих ухилянтів?
Зате вони першими переходять на сторону ворога після окупації територій. Прикладів достатньо.
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30.03.2025 12:12 Ответить
Ну да пока менты первые на сторону врага переходят, все гражданские себе харакири делают, только чтобы во вражескую армию не забрали. Примеров достаточно
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30.03.2025 16:45 Ответить
Головне, що ця особа робила, під час Революції Гідності?
Допомагала Українцям чи збирала і возила тітушню, на АнтиМайдан у Київ?? Можливо і за МАЙДАНІВЦЯМИ бігав, щоб арештувати, як отой татаров з ОПУ ???
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30.03.2025 11:02 Ответить
В любому випадку у керівника Укрпошти набагато більше.
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30.03.2025 11:10 Ответить
Випередили на хвилину )))
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30.03.2025 11:11 Ответить
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30.03.2025 11:13 Ответить
Якийсь лох - Смілянський голова Укрпошти за місяць більше заробляє

https://www.komersant.info/hendyrektor-ukrposhty-smilianskyy-otrymuie-do-2-mln-hrn-zarplaty-na-misiats-yuzhanina/
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30.03.2025 11:10 Ответить
Головнии поштар Украіни має 1.3 млн в місяць - то Вигівському якось і недуже
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30.03.2025 11:13 Ответить
Щось збіднів в 21-22 півтора ляма мав. Мо скинутися йому донатом - як бідолаха тепер кінці з кінцями зводить ?
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30.03.2025 11:17 Ответить
А ти спробуй по окопах почту розносить
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30.03.2025 11:21 Ответить
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30.03.2025 12:03 Ответить
От таким потрібно на передову, їм є що захищати
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30.03.2025 11:18 Ответить
А ви вже на передовій?
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30.03.2025 12:07 Ответить
І навіщо йому фронт, якщо ця зарплата, тільки вершина айсберга доходів. І нічого зробити неможливо бо влада сама установлює виплати і таким же паскудам довіряти контроль за виконанням. Скоріше би закінчилася війна, да повернулись захисники, щоб спросили чому були такі зарплати, а вони гинули від не достатку дронів і іншого озброєння
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30.03.2025 11:19 Ответить
Жити вони будуть довго і счастліво, і сдохнуть в один день !
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30.03.2025 11:20 Ответить
Наша служба и неопасна и нудна
Зато щедро нам оплачена она...
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30.03.2025 11:23 Ответить
"Працювати я не вмію, воювати я боюся, я сцикливий ухилянт - до поліції наймуся"
(народна творчість)
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30.03.2025 12:21 Ответить
Вот что удивляет. Менты и ухылянты и взяточники и зарплаты у них необыкновенные и делать ничего не надо, кроме как кофе иногда выпить, а вот некомплект все больше и больше.
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30.03.2025 16:39 Ответить
бідний подліцай
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30.03.2025 11:29 Ответить
Про шо стаття?
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30.03.2025 11:36 Ответить
Роздратувати пролетаріат
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30.03.2025 12:08 Ответить
Про тяжку нужденну службу голови нацполіції.
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30.03.2025 12:56 Ответить
Да всем плевать уже на это все. У нас открытый феодализм. Все это понимают. А в политику никто адекватный идти не хочет, значит это не изменится . «разоблачения» не работают, мафия над этим потешается
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30.03.2025 11:43 Ответить
Кто вам заважає йти у політику?
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30.03.2025 12:09 Ответить
Ты издеваешься? Там нужны огромные бабки, у нас есть нормальные люди с деньгами только они не будут в это ввязываться из за безопасности
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30.03.2025 20:17 Ответить
Нет, не издеваюсь. Хотите чтобы что-то изменилось - прилагайте усилие. Беда в том, что совок в головах народа не выходит - народу всегда плохо, ему все должны, в том числе и политики, но сам народ сидит на кухне на попе и дышит ровно и палей о палец не ударит. Зачем - ему же все должны.
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31.03.2025 09:18 Ответить
Та сєрлєщі за місяць мають такі суми
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30.03.2025 12:03 Ответить
Капец общество построили - прожиратели налогов,держслужбовци одни миллионеры,плательщики налогов - фоповцы,кто не банкрот тот на грани разорения.
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30.03.2025 12:40 Ответить
Чи сплатило це чудо штрафи з "втікунів" через кордон? т.ихонько в лєс? За непоставлену через ДПСУ зброю?
Певен,ще й винним залишиться,зарплати не вистачить
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30.03.2025 14:58 Ответить
Це дуже не багато для чиновника такого рівня. Але з іншого боку у нього явно є не задекларовані прибутки :-/
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30.03.2025 17:34 Ответить
Як тільки хтось при посаді,то дружина обов'язково бізнесвумен.Це якась особлива закономірність.Чи не пов'язаний цей бізнес завдяки тим хто займає посадові посади?
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30.03.2025 17:38 Ответить
як таких злидн1в терплять 1х ж1нки =м1л1онерш1
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30.03.2025 17:49 Ответить
И что?
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30.03.2025 17:50 Ответить
 
 