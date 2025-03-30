Глава Нацполиции Выговский задекларировал почти 1,5 млн грн зарплаты за 2024 год

Глава Национальной полиции Иван Выговский указал в своей электронной декларации 1 455 920 гривен дохода в виде заработной платы.

Об этом говорится в декларации Выговского, передает Цензор.НЕТ.

В частности, кроме зарплаты, в прошлом году он задекларировал банковские проценты на 9 472 грн, а его жена - 3 422 188 грн доходов.

Также глава Нацпола указал в декларации 264,7 тыс. грн и $1,5 тыс. на банковских счетах, 48 тыс. грн и $29,5 тыс. наличными, а жена - 573 грн и $190,2 тыс. на банковских счетах, 20 тыс. грн и $45,3 тыс. наличными.

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Кроме того, согласно декларации, Выговский владеет земельным участком (1,1 тыс. кв. м) в Николаевской области, жена - участком (1,5 тыс. кв. м) в Николаевской области.

Супруги проживают в арендованном доме на 260,7 кв. м в Мархаловке Киевской области.

Жена главы Нацполиции владеет автомобилем Audi SQ 2018 года выпуска.

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Ранее сообщалось, что после назначения в столицу Выговский поселился в частном доме под Киевом стоимостью 6,5 млн грн. Он оформлен на давнюю подругу семьи из Николаева. Впрочем, женщина, по данным журналистов, не могла позволить себе приобрести такой дом. Когда Выговский работал в Николаеве, то жил в доме, оформленном на сестру.

А сестра руководителя Нацпола, которая работала учительницей младших классов, стала основательницей компании, которая занимается оптовой торговлей топливом, и ведет торговлю с фигурантами дел Нацпола.