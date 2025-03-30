Глава Нацполиции Выговский задекларировал почти 1,5 млн грн зарплаты за 2024 год
Глава Национальной полиции Иван Выговский указал в своей электронной декларации 1 455 920 гривен дохода в виде заработной платы.
Об этом говорится в декларации Выговского, передает Цензор.НЕТ.
В частности, кроме зарплаты, в прошлом году он задекларировал банковские проценты на 9 472 грн, а его жена - 3 422 188 грн доходов.
Также глава Нацпола указал в декларации 264,7 тыс. грн и $1,5 тыс. на банковских счетах, 48 тыс. грн и $29,5 тыс. наличными, а жена - 573 грн и $190,2 тыс. на банковских счетах, 20 тыс. грн и $45,3 тыс. наличными.
Кроме того, согласно декларации, Выговский владеет земельным участком (1,1 тыс. кв. м) в Николаевской области, жена - участком (1,5 тыс. кв. м) в Николаевской области.
Супруги проживают в арендованном доме на 260,7 кв. м в Мархаловке Киевской области.
Жена главы Нацполиции владеет автомобилем Audi SQ 2018 года выпуска.
Ранее сообщалось, что после назначения в столицу Выговский поселился в частном доме под Киевом стоимостью 6,5 млн грн. Он оформлен на давнюю подругу семьи из Николаева. Впрочем, женщина, по данным журналистов, не могла позволить себе приобрести такой дом. Когда Выговский работал в Николаеве, то жил в доме, оформленном на сестру.
А сестра руководителя Нацпола, которая работала учительницей младших классов, стала основательницей компании, которая занимается оптовой торговлей топливом, и ведет торговлю с фигурантами дел Нацпола.
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а якщо порахувати приховані рахунки, а не верхівку айсбергу у деклараціях, то получається ніфігенні доходи з нічого.
Здрасті
Раніше повідомлялося, що після призначення в столицю Вигівський оселився в приватному будинку під Києвом вартістю 6,5 млн грн. Він оформлений на давню подругу родини з Миколаєва. Джерело: https://censor.net/ua/n3544039
То може нам пенсії скоротити ?
Ні, не захмарні у суддів та інших, а у пересічних
Байден, де наші гроші ?
.
$4000 / місяць 😂
увы, это антинародный и антиконституционный режим
...
стільки заробляє клерк середньої ланки в пристойній компанії
Скоть.
Так, є "скромні" чиновники, але чомусь при цьому вся їх рідня - надзвичайно талановиті та успішні бцзнесмени. Чудеса!
Прокурорам теж ніколи займатися дурницями, їх більше хвилює власна пенсія та інвалідність.
СБУ "воює" проти незручних журналістів, натравлює на них ТЦК та підглядає за ними в сауні.
Всі зайняті, всі при ділі!
ойойой...
Ківалов отримує пенсію 350 000 в місяць.
Не розумію, що тут шокуючого?
А скільки Виговськиймає отримувати, якщо помічник депутата має лише оклад 120 000 тисяч?
Якщо коротко, майже всі державні органи-кровосісі.
У мене для вас погана новина:
Лишається невеличке питання - хто буде робити роботу?
І ніхто тут в коментарях не ниє про власну зарплату, не вигадуйте.
Розчарую вас, ніякого "чуть ли не единогласно" і близько не було.
І це не в 19-му році почалося.
Зате вони першими переходять на сторону ворога після окупації територій. Прикладів достатньо.
Допомагала Українцям чи збирала і возила тітушню, на АнтиМайдан у Київ?? Можливо і за МАЙДАНІВЦЯМИ бігав, щоб арештувати, як отой татаров з ОПУ ???
https://www.komersant.info/hendyrektor-ukrposhty-smilianskyy-otrymuie-do-2-mln-hrn-zarplaty-na-misiats-yuzhanina/
Зато щедро нам оплачена она...
(народна творчість)
Певен,ще й винним залишиться,зарплати не вистачить