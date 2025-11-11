Железняк розкрив адресу бек-офісу, де проводились фінансові потоки співвласника студії "Квартал‑95" Міндіча
Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив у своєму Facebook інформацію про місцезнаходження бек-офісу Миронюка та Цукерманів, де, за його даними, проходили всі фінансові потоки у справі Тімура Міндіча, співвласника студії "Квартал‑95" і соратника президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Адреса та власники
За словами Железняка, офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 20/1А, квартира **.
Нардеп уточнив, що за цією адресою був прописаний батько зрадника Деркача — Леонід Васильович Деркач (19.07.1939, наразі помер), а офіційним власником нерухомості є Олена Василівна Деркач (30.10.1941).
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
Член НКРЕКП Пушкар, який фігурує на плівках Міндіча, вночі покинув Україну
А про квартиру заявляло набу.
Також,Железняк не вказав,що викриття набу-відповідь Тр. зеленим на агентакраснова,та за бокс найпотужнішого в Овальному