Железняк раскрыл адрес бэк-офиса, где проводились финансовые потоки совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндыча
Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал в своем Facebook информацию о местонахождении бэк-офиса Миронюка и Цукерманов, где, по его данным, проходили все финансовые потоки по делу Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95" и соратника президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Адрес и владельцы
По словам Железняка, офис расположен по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 20/1А, квартира **.
Нардеп уточнил, что по этому адресу был прописан отец предателя Деркача - Леонид Васильевич Деркач (19.07.1939, в настоящее время умер), а официальным владельцем недвижимости является Елена Васильевна Деркач (30.10.1941).
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Енергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Енергоатом".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатом") и Тенор (исполнительный директор "Енергоатом"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
Це ж очевидно
Як ви могли таке подумати?
Володя постійно грав в теніс з Єрмачком, а потім вони йшли їсти холодну мівіну.
І так кожен день, від початку повномасштабного вторгнення.
Андрюха Борисович підтвердить🤭
Щось не пригадую хто сказав.
А про квартиру заявляло набу.
Також,Железняк не вказав,що викриття набу-відповідь Тр. зеленим на агентакраснова,та за бокс найпотужнішого в Овальному