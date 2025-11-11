РУС
Железняк раскрыл адрес бэк-офиса, где проводились финансовые потоки совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндыча

Бэк-офис Миндыча в Киеве раскрыт нардепом Железняком

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал в своем Facebook информацию о местонахождении бэк-офиса Миронюка и Цукерманов, где, по его данным, проходили все финансовые потоки по делу Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95" и соратника президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Адрес и владельцы

По словам Железняка, офис расположен по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 20/1А, квартира **.

Нардеп уточнил, что по этому адресу был прописан отец предателя Деркача - Леонид Васильевич Деркач (19.07.1939, в настоящее время умер), а официальным владельцем недвижимости является Елена Васильевна Деркач (30.10.1941).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операция "Мидас": НАБУ публикует записи, на которых олигарх Зеленского Миндич координирует влияние на должностных лиц. ВИДЕО

Что предшествовало?

Читайте также: Миндич помогал Галущенко "заступничеством" перед Зеленским, - САП

коррупция (8682) Энергоатом (430) Миндич Тимур (41)
Зеленський - це як осел на даху конюшні. Дивишся і дивуєшся, як ця скотина тупа так високо залізла.
11.11.2025 20:32 Ответить
На цій блат-хаті і зєля був?
11.11.2025 20:29 Ответить
11.11.2025 20:32 Ответить
11.11.2025 20:29 Ответить
11.11.2025 20:32 Ответить
тупий не Зеленський, тупі ті хто за нього голосував.
Це ж очевидно
11.11.2025 21:14 Ответить
кино творит чудеса
11.11.2025 21:15 Ответить
Звичайно що ні!
Як ви могли таке подумати?
Володя постійно грав в теніс з Єрмачком, а потім вони йшли їсти холодну мівіну.
І так кожен день, від початку повномасштабного вторгнення.
Андрюха Борисович підтвердить🤭
11.11.2025 20:35 Ответить
Міндич вислизнув - інших фігурантів би не профукати
11.11.2025 20:29 Ответить
Не випустять тільки "шісток". Треба ж здати хоч когось))
11.11.2025 20:32 Ответить
А головний фігурант коли подасть у відставку?
11.11.2025 22:03 Ответить
Головний фігурант каже шо йому ці розбірки пох - головне фронт - пройоби там і там
11.11.2025 22:10 Ответить
"Зробимо всіх разом!"
Щось не пригадую хто сказав.
11.11.2025 22:17 Ответить
11.11.2025 20:32 Ответить
Квартира то не вказана.
А про квартиру заявляло набу.
Також,Железняк не вказав,що викриття набу-відповідь Тр. зеленим на агентакраснова,та за бокс найпотужнішого в Овальному
11.11.2025 20:32 Ответить
Ішака беріть за дупу! Це боягузливе чмо розкаже все, що знає і не знає.
11.11.2025 20:37 Ответить
Цей Міндіч 1979 року,а виглядає на 15-20 років старшим.Причому мав купу грошей і важко фізично ніколи не працював.
11.11.2025 20:38 Ответить
А Ви думаєте просто тягати повні сумки доларів США? Тут одночасно і страх, і жадібність, і важко.
11.11.2025 21:00 Ответить
Шуфрич з каламойським і боголюбовим, сміхом давляться, від черг на кордоні з вчорашнього дня від зелупнів!!
11.11.2025 21:55 Ответить
Тобто орківські спеслужби керують нашим енергоатомом, нічого сказати навіть ....
11.11.2025 20:39 Ответить
Ішаком теж керують
11.11.2025 20:40 Ответить
Оманщина для КВНщика, як для кріпака, без викупної….
11.11.2025 21:53 Ответить
Вася два пістолєта куди дивився? 4 роки не замічав роботу ГРУ в Києві?
11.11.2025 20:47 Ответить
він у них на побігушках
11.11.2025 20:59 Ответить
з вікна Малюка на Володимирській, 33 як раз видно цей офіс на Володимирській, 20 А винний НАБУшник Магомедрасулов з розмовами про коноплю
11.11.2025 21:04 Ответить
Бек-офіс там, а фронт-офіс на Банковій!
11.11.2025 20:55 Ответить
Це там, і Українцям по 1000 грн зелупні роздавали на 3000 км Укрзалізниці??
11.11.2025 21:52 Ответить
 
 