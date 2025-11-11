Железняк раскрыл адрес бэк-офиса, где проводились финансовые потоки совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндыча

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал в своем Facebook информацию о местонахождении бэк-офиса Миронюка и Цукерманов, где, по его данным, проходили все финансовые потоки по делу Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95" и соратника президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Адрес и владельцы

По словам Железняка, офис расположен по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 20/1А, квартира **.

Нардеп уточнил, что по этому адресу был прописан отец предателя Деркача - Леонид Васильевич Деркач (19.07.1939, в настоящее время умер), а официальным владельцем недвижимости является Елена Васильевна Деркач (30.10.1941).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операция "Мидас": НАБУ публикует записи, на которых олигарх Зеленского Миндич координирует влияние на должностных лиц. ВИДЕО

Что предшествовало?

Читайте также: Миндич помогал Галущенко "заступничеством" перед Зеленским, - САП