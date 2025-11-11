Операція "Мідас": відомі імена усіх фігурантів, кому НАБУ вручило підозру. ПЕРЕЛІК

Національне антикорупційне бюро України у рамках справи щодо масштабної корупційної схеми в енергетиці (операція "Мідас") повідомило про підозру сімом фігурантам. Журналісти встановили, про кого саме йдеться у розслідуванні.

Імена фігурантів

За інформацією журналістів, окрім Тімура Міндіча (на плівках НАБУ кодове ім’я "Карлсон") у переліку також:

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет");

("Рокет"); виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов ("Тенор");

("Тенор"); Олександр Цукерман ("Шугармен");

("Шугармен"); Ігор Фурсенко ("Рьошик");

("Рьошик"); Леся Устименко ;

; Людмила Зоріна.

П'ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє – Тімур Міндіч та Олександр Цукерман – виїхали з України.

Більше про підозрюваних

"Рьошика" в НАБУ називають бухгалтером "бек-офісу". Саме він на записах казав, що нести коробку з грошима "таке собі задоволення".

Журналісти повідомляють, що Ігор Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності – консультування з питань інформатизації. Номер Фурсенка підписаний в інших абонентів як "Ігор співробітник Михайла Цукермана".

Леся Устименко вказана в контактах як "Леся Київ Фінансист Братів". Вона – приватна підприємиця з основним видом діяльності "Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки".

У 2023 році Устименко стала власницею паркомісця в будинку у середмісті Києва, в якому, за даними "Схем" розташований "бек-офіс", згаданий у розслідуванні НАБУ.

Її чоловік – ймовірно, громадянин Росії. Як встановили журналісти, до 2015 року він регулярно їздив до Росії, звідки він родом. Тоді ж отримав український паспорт.

Людмила Зоріна також має ФОП, вид діяльності – консультування з питань комерційної діяльності й керування. На електронну адресу Зоріної також записаний Грона Вадим Леонідович – це ексрадник очільниці Агентства з розшуку та менеджменту активів, який постійно відвідував АРМА і давав вказівки службовцям, хоча не є його працівником.

