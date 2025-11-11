Операція "Мідас": відомі імена усіх фігурантів, кому НАБУ вручило підозру. ПЕРЕЛІК

Національне антикорупційне бюро України у рамках справи щодо масштабної корупційної схеми в енергетиці (операція "Мідас") повідомило про підозру сімом фігурантам. Журналісти встановили, про кого саме йдеться у розслідуванні.

Про це повідомляє проєкт "Схеми" (Радіо Свобода), передає Цензор.НЕТ.

Імена фігурантів

За інформацією журналістів, окрім Тімура Міндіча (на плівках НАБУ кодове ім’я "Карлсон") у переліку також:

  • ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет");
  • виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов ("Тенор");
  • Олександр Цукерман ("Шугармен");
  • Ігор Фурсенко ("Рьошик");
  • Леся Устименко;
  • Людмила Зоріна.

П'ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє – Тімур Міндіч та Олександр Цукерман – виїхали з України.

Операція Мідас щодо корупції: кому НАБУ вручило підозру

Більше про підозрюваних

"Рьошика" в НАБУ називають бухгалтером "бек-офісу". Саме він на записах казав, що нести коробку з грошима "таке собі задоволення".

Журналісти повідомляють, що Ігор Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності – консультування з питань інформатизації. Номер Фурсенка підписаний в інших абонентів як "Ігор співробітник Михайла Цукермана".

Леся Устименко вказана в контактах як "Леся Київ Фінансист Братів". Вона – приватна підприємиця з основним видом діяльності "Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки".

У 2023 році Устименко стала власницею паркомісця в будинку у середмісті Києва, в якому, за даними "Схем" розташований "бек-офіс", згаданий у розслідуванні НАБУ.

Її чоловік – ймовірно, громадянин Росії. Як встановили журналісти, до 2015 року він регулярно їздив до Росії, звідки він родом. Тоді ж отримав український паспорт.

Людмила Зоріна також має ФОП, вид діяльності – консультування з питань комерційної діяльності й керування. На електронну адресу Зоріної також записаний Грона Вадим Леонідович – це ексрадник очільниці Агентства з розшуку та менеджменту активів, який постійно відвідував АРМА і давав вказівки службовцям, хоча не є його працівником.

Що передувало?

Автор: 

Топ коментарі
+34
цукєрману прийдеться робити пластику, бо з таким ****** хєр де скриєшся.
11.11.2025 21:33 Відповісти
+31
Настрій на Банковій: *******.

Розуміють, що оприлюднено лише 20 відсотків плівок. І що ще багато чого є.

Що робити? Не знають.

Плану - немає.

Сподіваються на фартовість Зеленського.
11.11.2025 21:28 Відповісти
+25
мерзоту треба вішати, вони тут жити не збираються. Картонки не поможуть
11.11.2025 21:35 Відповісти
Зе-контратака
11.11.2025 21:27 Відповісти
Зелупень, отримав команду з охвісу, ГАДИТИ, якомога рідким!!
11.11.2025 21:36 Відповісти
11.11.2025 21:58 Відповісти
11.11.2025 22:22 Відповісти
Ну так що....? не начасі..?Довго будем миритись...?
11.11.2025 22:48 Відповісти
ти **** і сюда Порошенка хочеш приписати .
12.11.2025 01:30 Відповісти
Є чутки, що Чернишов веде перемовини з НАБУ і готовий піти на угоду зі слідством і здати всіх.
Це ключова проблема Банкової зараз. Не знають що робити і як діяти в цьому варіанті. Якщо це станеться, то вся влада в країні посипеться.
Чернишов не просто друг Зеленського, а й його кум. І точно все знає.
11.11.2025 21:35 Відповісти
В ОП Зелі є компромат на керівників САП та НАБУ, Клименко та Кривоноса.
Думають, коли і як його використати. Але проблема в тому, що момент удару вже пропустили.
Інша проблема: що ні Клименко, ні Кривонос не впливають на роботу САП та НАБУ так, як здається. Там дійсно побудована інституція. І керівник не має такої класичної влади, як в звичних силових органах в Україні.
11.11.2025 21:47 Відповісти
у меня нет уверенности как у Вас на 100%.но есть слабая надежда,что зеленые крысы так достали всех.кто дает деньги,что их спалили с помощью западных спецов.
11.11.2025 22:40 Відповісти
Чернишову є шо губити ...а так може хоч шось залишиться в його багатої родини , не все витрусять ...
11.11.2025 22:34 Відповісти
Ліквідують.
12.11.2025 05:37 Відповісти
"фартовість" зеленського перетворювати золото на гівно.
11.11.2025 21:40 Відповісти
Тімур Міндіч - Карлсон
Зеленський - ?
11.11.2025 21:30 Відповісти
Трус, бивалий і балбес з Банкової, вони теж в списках на «виплати» крадених грошей в України!!
11.11.2025 21:34 Відповісти
зеленський - малюк.
11.11.2025 21:37 Відповісти
звісно ж - Фрекен Бок.
11.11.2025 21:36 Відповісти
11.11.2025 21:42 Відповісти
Злочинна організація є стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп (Ч.4 ст. 28 КК України).
Суд Лінча дієво сприятиме вирішенню питань викорінення корупції привладних осіб в Урядовому порталі до портнова!!
Сирійці, це підтвердили не за 30 років!!!
11.11.2025 21:30 Відповісти
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
11.11.2025 21:32 Відповісти
12.11.2025 00:15 Відповісти
12.11.2025 03:06 Відповісти
Там пластика безсила, тільки ампутація
12.11.2025 08:30 Відповісти
а де фотка хрипатого? він точно на плівках є.
11.11.2025 21:36 Відповісти
Так, але американці дають йому шанс сїбатись без Майдану
11.11.2025 21:39 Відповісти
вони востаннє його попередили, якщо не сяде за стіл переговорів - то сяде.
11.11.2025 21:48 Відповісти
11.11.2025 21:37 Відповісти
Цукєрман і Міндіч красавчікі. Таких можна на обкладинку альбому Сєргєя Наговіцина "Лучший блатняк"
11.11.2025 21:37 Відповісти
Кияни, ви усе ще спите?
п.с. а может всьо такі вазьмьом на парукі? ну правда, вєдь нє плахіє же рєбята і дєвчьонкі...
11.11.2025 21:38 Відповісти
А де ж наші активні коментатори "липецкбарыгаабырвалг"?
11.11.2025 21:40 Відповісти
А Галущенко соскочит в очередной раз?
11.11.2025 21:44 Відповісти
Як же тяжко все це лиш 7м робити було))А втікачі митницю проскочили як?Також самі?))
11.11.2025 21:45 Відповісти
ще двох підарів не вистачає у цьому списку фігурантів
11.11.2025 21:46 Відповісти
Як мінімум трох і пари лярв
11.11.2025 22:01 Відповісти
це якась вистава щоб відволікти суспільство відневдвч на фронті та зовнішній політиці
11.11.2025 21:48 Відповісти
ага, вистава. в яку вбухали мільярди доларів.
11.11.2025 21:54 Відповісти
побачите , не сяде ніхто , та суду не буде. як завжди попи%дять 2-3 неділі потім все затихне . белій шум
11.11.2025 21:58 Відповісти
Корупція на вищому рівні та ще й під прикриттям агента рашки Деркача, напряму впливає на боєздатність ЗСУ та ситуацію на фронті.

Хоча Зеля дійсно може перебити цей свій корупційний скандал, обвалом фронту через свого ставленика рашиста сирського.
Організують обвал фронту і коли рашимти почнуть швидке просування Україною, тоді вже дійсно буде не до цього скандалу.
11.11.2025 21:57 Відповісти
Чернишов теж в цьому колі друзів Шоушенка - чому його скромна особа випадає?
11.11.2025 21:51 Відповісти
Так він же кум...
11.11.2025 22:02 Відповісти
Для НАБУ ж не кум
11.11.2025 22:03 Відповісти
Домовився з фбр
11.11.2025 22:03 Відповісти
Йому раніше висунули підозру
12.11.2025 04:54 Відповісти
Підозру висунули за незаконне збагачення,а тепер має бути ще одна підозра по Енергоатому.
12.11.2025 11:07 Відповісти
Ну, оціх двох останніх і посадять. Всі решта виїдуть в компанії з СБУ. Зелохам зайде))) І упороті знову попруться вибирати *******.
11.11.2025 22:08 Відповісти
Цукерман виглядає,як бандит і зек,з москальських серіалів.
11.11.2025 22:10 Відповісти
Это война против Зеленского, но кто за этим стоит.
11.11.2025 22:13 Відповісти
Не кури більше, кволе на голівоньку
12.11.2025 07:36 Відповісти
З усіх запідозрених,втекли лише двоє. Обидва однієї національності. Випадковість?
11.11.2025 22:13 Відповісти
головний фігурант відсутній. без Зеленського це було б неможливим.
11.11.2025 22:19 Відповісти
Зепоц готовся на выход
11.11.2025 22:30 Відповісти
Було б добре з виходом ,але воно кляте , сяде за стіл переговорів шоб здати те шо віддав з сирським русні ...
11.11.2025 22:38 Відповісти
Організатором цієї схеми є Зєлєнскій. Чому проти нього не почалось слідство? Керівництво - Зєленскій, Міндіч, брати Цукармани. Нижче шістки - зрадники нації. Ну і як тут не стати "антісємітом"? Будь яка корупція в ******** України це зєлєнскіє, шєфіри, міндічі і вся оця "меншинна" гидота.
11.11.2025 23:35 Відповісти
у цукермана їбло так і проситься на обрізаніє.
12.11.2025 06:53 Відповісти
Всі розуміють, що без віслюка і його погонича ця схема не досягла б такого рівня.
12.11.2025 07:45 Відповісти
Президент казав у нас є свій український "Моссад",так що всіх привезуть назад в Київ.В мішках , але мабуть не зовсім живих.
12.11.2025 08:22 Відповісти
Сподіваюсь, далі будуть ще прізвища...і ще не одна дупа запалає
12.11.2025 09:55 Відповісти
В НАБУ "забули" вручити підозру Че Геварі та Професору.
12.11.2025 11:01 Відповісти
Смарагдова клептократія
12.11.2025 20:06 Відповісти
Зеленій гниді дерамкам олігархам теж вручити та усім депутатам усіх партій!
13.11.2025 12:36 Відповісти
Жидам та москалям чемодан вокзал плутоній!
13.11.2025 12:37 Відповісти
 
 