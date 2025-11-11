Операція "Мідас": відомі імена усіх фігурантів, кому НАБУ вручило підозру. ПЕРЕЛІК
Національне антикорупційне бюро України у рамках справи щодо масштабної корупційної схеми в енергетиці (операція "Мідас") повідомило про підозру сімом фігурантам. Журналісти встановили, про кого саме йдеться у розслідуванні.
Про це повідомляє проєкт "Схеми" (Радіо Свобода), передає Цензор.НЕТ.
Імена фігурантів
За інформацією журналістів, окрім Тімура Міндіча (на плівках НАБУ кодове ім’я "Карлсон") у переліку також:
- ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет");
- виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов ("Тенор");
- Олександр Цукерман ("Шугармен");
- Ігор Фурсенко ("Рьошик");
- Леся Устименко;
- Людмила Зоріна.
П'ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє – Тімур Міндіч та Олександр Цукерман – виїхали з України.
Більше про підозрюваних
"Рьошика" в НАБУ називають бухгалтером "бек-офісу". Саме він на записах казав, що нести коробку з грошима "таке собі задоволення".
Журналісти повідомляють, що Ігор Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності – консультування з питань інформатизації. Номер Фурсенка підписаний в інших абонентів як "Ігор співробітник Михайла Цукермана".
Леся Устименко вказана в контактах як "Леся Київ Фінансист Братів". Вона – приватна підприємиця з основним видом діяльності "Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки".
У 2023 році Устименко стала власницею паркомісця в будинку у середмісті Києва, в якому, за даними "Схем" розташований "бек-офіс", згаданий у розслідуванні НАБУ.
Її чоловік – ймовірно, громадянин Росії. Як встановили журналісти, до 2015 року він регулярно їздив до Росії, звідки він родом. Тоді ж отримав український паспорт.
Людмила Зоріна також має ФОП, вид діяльності – консультування з питань комерційної діяльності й керування. На електронну адресу Зоріної також записаний Грона Вадим Леонідович – це ексрадник очільниці Агентства з розшуку та менеджменту активів, який постійно відвідував АРМА і давав вказівки службовцям, хоча не є його працівником.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
Розуміють, що оприлюднено лише 20 відсотків плівок. І що ще багато чого є.
Що робити? Не знають.
Плану - немає.
Сподіваються на фартовість Зеленського.
Це ключова проблема Банкової зараз. Не знають що робити і як діяти в цьому варіанті. Якщо це станеться, то вся влада в країні посипеться.
Чернишов не просто друг Зеленського, а й його кум. І точно все знає.
Думають, коли і як його використати. Але проблема в тому, що момент удару вже пропустили.
Інша проблема: що ні Клименко, ні Кривонос не впливають на роботу САП та НАБУ так, як здається. Там дійсно побудована інституція. І керівник не має такої класичної влади, як в звичних силових органах в Україні.
Зеленський - ?
