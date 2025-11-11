ЄС про розслідування НАБУ щодо "Енергоатому": Боротьба з корупцією – важлива умова для членства України

На тлі розслідування НАБУ щодо схеми розкрадання грошей в "Енергоатомі" у Єврокомісії заявили, що не коментують окремі випадки або провадження антикорупційних справ в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Європейської комісії виданню "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Реакція ЄС

"Боротьба з корупцією вимагає постійних зусиль для забезпечення потужного потенціалу для боротьби з корупцією та дотримання верховенства права. ·Необхідно захищати роль незалежних антикорупційних органів, які є наріжним каменем верховенства права в Україні як майбутній державі-члену ЄС", - наголосли там.

У ЄС також закликали Україну зосередитись на справах зі значним суспільним впливом та додали, що продовжують "уважно стежити за ситуацією з верховенством права та готові надавати підтримку".

Що передувало?

