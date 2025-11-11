ЄС про розслідування НАБУ щодо "Енергоатому": Боротьба з корупцією – важлива умова для членства України
На тлі розслідування НАБУ щодо схеми розкрадання грошей в "Енергоатомі" у Єврокомісії заявили, що не коментують окремі випадки або провадження антикорупційних справ в Україні.
Про це повідомили у пресслужбі Європейської комісії виданню "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.
Реакція ЄС
"Боротьба з корупцією вимагає постійних зусиль для забезпечення потужного потенціалу для боротьби з корупцією та дотримання верховенства права. ·Необхідно захищати роль незалежних антикорупційних органів, які є наріжним каменем верховенства права в Україні як майбутній державі-члену ЄС", - наголосли там.
У ЄС також закликали Україну зосередитись на справах зі значним суспільним впливом та додали, що продовжують "уважно стежити за ситуацією з верховенством права та готові надавати підтримку".
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
- Увечері 11 листопада ВАКС обирав запобіжний захід експомічнику Деркача Ігорю Миронюку.
Топ коментарі
