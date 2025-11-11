РУС
Новости Коррупция в энергетике
Операция "Мідас": Суд продолжит рассмотрение дела Миронюка 12 ноября

Суд отложил рассмотрение дела Миронюка

Высший антикоррупционный суд продолжит рассмотрение избрания меры пресечения Игорю Миронюку в среду, 12 ноября, по делу о коррупции в энергетике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Игорю Миронюку. Заседание продолжится в среду, 12 ноября, в 8:30", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операция "Мідас": известны имена всех фигурантов, которым НАБУ вручило подозрение. СПИСОК

Что предшествовало?

Антикоррупционный суд (1301) Миронюк Игорь (2)
Ой, це ж усіх спіймають, засудять і розстріляють...
11.11.2025 22:42 Ответить
Який в Україні суд...!? що не суддя, то коррупціонер!! Потрібно залучати европейських суддів!
11.11.2025 22:48 Ответить
 
 