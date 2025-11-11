Операция "Мідас": Суд продолжит рассмотрение дела Миронюка 12 ноября

Высший антикоррупционный суд продолжит рассмотрение избрания меры пресечения Игорю Миронюку в среду, 12 ноября, по делу о коррупции в энергетике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Игорю Миронюку. Заседание продолжится в среду, 12 ноября, в 8:30", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операция "Мідас": известны имена всех фигурантов, которым НАБУ вручило подозрение. СПИСОК

Что предшествовало?