Він і далі рулитиме Міненерго і потоками через Гринчук. Потрібно звільнити всіх міністрів-фігурантів плівок Міндіча, - Железняк про відсторонення Галущенка

Уряд має терміново відправити у відставку всіх міністрів, які фігурують на плівках Міндіча.

Про це пише у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, коментуючи рішення Кабміну щодо відсторонення Германа Галущенка, інформує Цензор.НЕТ.

Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції

"Ви знущаєтесь? Що значить "відсторонили". Він і далі буде собі рулити Міненерго і потоками через Гринчук!Премʼєр має ТЕРМІНОВО внести на звільнення всіх вказаних осіб на плівках. В першу чергу своїх міністрів, які сиділи і сидять на зарплаті у агентів Деркача! Рада так само в перший же день проголосувати! Або вже сама піти у відставку, якщо залишки репутації ще є…..Просто тримають всю країну за дурнів, які на це мають повестися…", - зауважив Железняк.

Що передувало?

12 листопада Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції.

