Він і далі рулитиме Міненерго і потоками через Гринчук. Потрібно звільнити всіх міністрів-фігурантів плівок Міндіча, - Железняк про відсторонення Галущенка

Раді пропонують звільнити Галущенка та Гринчук з міністерських посад

Уряд має терміново відправити у відставку всіх міністрів, які фігурують на плівках Міндіча.

Про це пише у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, коментуючи рішення Кабміну щодо відсторонення Германа Галущенка, інформує Цензор.НЕТ.

Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції 

"Ви знущаєтесь? Що значить "відсторонили". Він і далі буде собі рулити Міненерго і потоками через Гринчук!Премʼєр має ТЕРМІНОВО внести на звільнення всіх вказаних осіб на плівках. В першу чергу своїх міністрів, які сиділи і сидять на зарплаті у агентів Деркача! Рада так само в перший же день проголосувати! Або вже сама піти у відставку, якщо залишки репутації ще є…..Просто тримають всю країну за дурнів, які на це мають повестися…", - зауважив Железняк.

Що передувало?

12 листопада Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції.

Гарантом коркпції та недоторканості корупціонерів-мародерів-зрадників є зеленський. І поки він при владі жоден з корупціонерів-мародерів-зрадників яких назбирав довкола себе зеленський, не понесе покарання, бо всі ниточки ВІП корупції ведуть до найвеличнішого мародера-зрадника.
12.11.2025 08:48 Відповісти
Заарештувати а не звільнити.
12.11.2025 08:44 Відповісти
12.11.2025 09:13 Відповісти
Заарештувати а не звільнити.
12.11.2025 08:44 Відповісти
Все вірно. Ця Гринчук - не самостійна фігура. Та схоже, без страху і гальм.
12.11.2025 08:45 Відповісти
Міндічі прикриваються жінками, що ця що свириденко...
12.11.2025 08:51 Відповісти
тімур та його команда..
прикриваються жінками..
що це за херої такі..?
як низько поклесли..деградували совкопітеки..
12.11.2025 09:51 Відповісти
а що, потрахівать міністерку з прем'єркою, це ж круто...
12.11.2025 10:12 Відповісти
Петров, залогінься 🤣🤣😂
12.11.2025 08:53 Відповісти
Поки зелену плісняву змити треба, далі буде видно
12.11.2025 08:54 Відповісти
Просто дуже жадібна та тупенька.
12.11.2025 08:56 Відповісти
12.11.2025 09:13 Відповісти
Так для 🤡 зеленськогоі крадуть ...Мідас ху* в...
12.11.2025 11:03 Відповісти
12.11.2025 08:46 Відповісти
Пам'ятаю як авакяндт хотів посадити Ріффмайстра...
12.11.2025 08:49 Відповісти
Посадити хотів ЗЄ. Аваеакянд просто виконував бажання.
Особисто йому глибоко *****, хто вбив Шеремета.
12.11.2025 09:02 Відповісти
Шереметев вбив Лукашенко але за це посадили треба було добровольців щоб поставити хрест на них та почати бусіфікацію.
12.11.2025 09:15 Відповісти
12.11.2025 08:48 Відповісти
та ніякий він не гарант..
просто шавка на побєгушках у московських бандюків- вбивць..
12.11.2025 09:53 Відповісти
Теж правильно ...
12.11.2025 11:04 Відповісти
проснулся ! Да если бы не Зеленский никаких разоблачений и не было а значит и не было бы коррупции
12.11.2025 10:35 Відповісти
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"

2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"

3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"

4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.

5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
12.11.2025 10:49 Відповісти
жертва марафону, ти цю маячню краще впарювай ********... якби не зеленський, то не було би Міндіча, гаманця зеленського, і не було би цього мародерства під час війни. Чи ти реально думаєш, що друг та бізнеспартнер зеленського мародерив Енергоатом мільярдами без відома зеленського???
12.11.2025 11:35 Відповісти
Людина на ім'я "герман" у мене вже викликає великі питання.
12.11.2025 08:49 Відповісти
Вочевидь його батьки-комсомольська еліта були дуже відірвані від народу-рабів. Звідти такі імена
12.11.2025 08:52 Відповісти
Тоді любили різні такі екзотичні імена дітям давати: "фідель", "владлєн", "нінель", "сталіна", "кім", "ренат".
12.11.2025 08:56 Відповісти
Знава я колись одного дядьку - селянина на ім'я Владлен (владимир ленін) батько якого був у колгоспі простим тракторитом а мати доярка. І знав ще одного, директора школи ДЮСШ Іванова Якова Марковича.
12.11.2025 08:57 Відповісти
Це як "Артемчук Галік Ісакович"
12.11.2025 08:59 Відповісти
Randall Flag думаешь приятнее звучит? Он хоть имя своё в отличии от тебя не хавАет!
12.11.2025 08:56 Відповісти
Мда... Інтелект зашкалює...

"герман" це шо - нік в інтернеті???
12.11.2025 08:57 Відповісти
Всіх у відставку і розслідування
12.11.2025 08:53 Відповісти
Відстроняти треба Слуг ***** на чолі з дЕрьмаком та його холуєм Zе.
12.11.2025 08:54 Відповісти
"Рижая Свєтка" на плівках теж є.
12.11.2025 08:58 Відповісти
Потрібно ввесь уряд відправити у відставку і створити уряд національної єдності і спасіння.Чим швидше це зробити тим більше шансу що ми виліземо з цього корупційного буму у владі.
12.11.2025 09:00 Відповісти
На таке ЗЄ не піде ніколи.
І ніколи він не підпустить до контролю потоків бабла не свою людину.
12.11.2025 09:07 Відповісти
12.11.2025 12:28 Відповісти
"Я ваш вирок". І ЦИМ ВСЕ СКАЗАНО !!!!!!!!!!!!!!!!!
12.11.2025 09:14 Відповісти
Не звільнити, а арештувати Кабмін в повному складі, розсадити по одиночним камерам і допитувати по 13 годин на добу. Всі міністри та їх заступники політпризначенці і ні фіга не тямлять в роботі міністерств і відомств якими керують з метою грабунку бюджету, Професійний апарат міністерств чудово без них справиться і висуне справжніх компетентних керівників.
12.11.2025 09:15 Відповісти
Так, здається, в нас європейська країна і ця парочка повинні були зразу піти у відставку! Гринчук отримувала від Галущенка крадені гроші чи може вона про це не знала і не знала про схеми? Хтось їх гарно відмазує, буде як з Крупою, спустять на тормозах!
12.11.2025 09:32 Відповісти
Де підозра? Чому не закрили як Кудрицького?
12.11.2025 09:34 Відповісти
Цей уряд має йти весь - і відразу до в'язниці!
12.11.2025 09:50 Відповісти
Кацапе - піди застрелься.
12.11.2025 10:12 Відповісти
Вже давно висуваю тезу що Україна має бути декілька років під зовнішнім західним керуванням. Від президента до очільників сільських державних поштових відділень мають бути іноземці з різних країн. Може так перервемо ланцюг спадкової корупції.
12.11.2025 10:14 Відповісти
12.11.2025 10:53 Відповісти
Це й так зрозуміло, що зрадник деркач буде через Боневтіка керувати міністерствами і збирати общак.
12.11.2025 11:43 Відповісти
 
 