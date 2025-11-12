Він і далі рулитиме Міненерго і потоками через Гринчук. Потрібно звільнити всіх міністрів-фігурантів плівок Міндіча, - Железняк про відсторонення Галущенка
Уряд має терміново відправити у відставку всіх міністрів, які фігурують на плівках Міндіча.
Про це пише у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, коментуючи рішення Кабміну щодо відсторонення Германа Галущенка, інформує Цензор.НЕТ.
Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції
"Ви знущаєтесь? Що значить "відсторонили". Він і далі буде собі рулити Міненерго і потоками через Гринчук!Премʼєр має ТЕРМІНОВО внести на звільнення всіх вказаних осіб на плівках. В першу чергу своїх міністрів, які сиділи і сидять на зарплаті у агентів Деркача! Рада так само в перший же день проголосувати! Або вже сама піти у відставку, якщо залишки репутації ще є…..Просто тримають всю країну за дурнів, які на це мають повестися…", - зауважив Железняк.
Що передувало?
12 листопада Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції.
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
- Увечері 11 листопада ВАКС обирав запобіжний захід експомічнику Деркача Ігорю Миронюку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
прикриваються жінками..
що це за херої такі..?
як низько поклесли..деградували совкопітеки..
Особисто йому глибоко *****, хто вбив Шеремета.
просто шавка на побєгушках у московських бандюків- вбивць..
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
"герман" це шо - нік в інтернеті???
І ніколи він не підпустить до контролю потоків бабла не свою людину.
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"