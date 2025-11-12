Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції, - Свириденко
Міністра юстиції Германа Галущенка рішенням уряду відсторонили від посади.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Наші джерела повідомляють, що тв*рь Сігізмуд він же Професор він же Галущенко зараз буде відсторонений від посади рішенням Уряду. Це абсолютно нічого не означає (просто слабкий політичний крок), має бути подання у Раду на звільнення!" - зазначив він.
За словами нардепа, водночас міністерку енергетики Світлану Гринчук навіть не відсторонили.
Згодом прем'єрка Свириденко підтвердила інформацію.
"Сьогодні вранці провели позачергове засідання Уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції. Рішення Уряду поклали виконання обовʼязків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак", - додала вона.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
- Увечері 11 листопада ВАКС обирав запобіжний захід експомічнику Деркача Ігорю Миронюку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоть би не вчинила, отого прикрого самогубства, у ригоАНАЛЬНИХ зрадників України, це так легко і просто!!
Чечетов, калашников….
А зрадники з ДБР ще перед початком повномасштабного вже проводили диверсії проти держави, як приклад - вилучення клістронів. По-хорошому, всі вони повинні стояти коло стінки...
Краще увесь свій гнів й обурення від інформаційних хвиль щодо корупційного скандалу у справі міндічів спрямувати на першоджерело влади.
Десь гикнулось одній Йулі.
І це повинен бути лише перший крок.
Тихонько звільниться сам, коли почне стихати шум у ЗМІ стосовно його персони.
Як колись казала нам вчителька у школі, - "смотрю в кнігу - віжу фігу".
Железняк так "хоче його повернути", що називає "тварью"?
який пізніше здав Крим москалям....
Кредит был выдан правительству Виктора Януковича во время Майдана, и Украина считает его политической взяткой тогдашнему президенту.
Украина доказывала в суде, что, во-первых, кредит был взят под давлением России, добивавшейся отказа Украины от договора об ассоциации с Евросоюзом, к тому же правительство Януковича, согласившись на этот кредит, нарушило закон о бюджете, в котором был установлен лимит заимствований на год.
Во-вторых, с точки зрения Украины, дальнейшие действия России - аннексия Крыма и поддержка войны на востоке Украины - дают Киеву законные основания отказаться от выплаты.
Реально нічого не змінилось.
зєлєнське-підєрмачне - мародер вищого рівня.. або кончений ідіот.. чи обидва разом..
понаобирали, блін, лайна на Вироку2019
«Начнем с того, что таких скандалов в мировой политике было много и я знаю к чему они могут привести и как нужно действовать, ведь политика - это моя жизнь. Ты, Владимир, всего этого не знаешь и знать не обязан, ты занимался другим делом, твое незнание - не твоя вина. Поэтому просто слушай и делай как говорю!
Во-первых, ущерб УЖЕ нанесен. Последствия будут - репутационные, электоральные, карьерные, финансовые, политические и тд. В лучшем случае. Сейчас твоя задача - их минимизировать, насколько это возможно. И это зависит от того КАК быстро и решительно ты будешь действовать.
Во-вторых. Мировой опыт подобных политических и коррупционных гейтов говорит, что в 100% случаев главный политик и фигурант (Никсон, Саркози и тд и тд) всегда опаздывает и жертвует недостаточно (как деньгами, так и приближенными фигурами). То есть, сначала он сидит и молчит и думает, что время на его стороне - рассосется. Плюс, мол, вбросим что-то громкое, чтобы отвлечь и перебить.
Но не работает. Не затихает.
Противная сторона (оппозиция) требуют что-то гораздо больше и не отступает. ОК, в итоге ты решаешь им дать треть или половину. Но ... уже этого мало.
Из-за твоей тупости и самоуверенности, противная сторона стала злее и их требования уже выросли еще больше. И народ кипит. То, есть, если ты им дашь то, что они хотели вначале, то этого им уже будет мало. Они поймали кураж, они видят кровь жертвы и страх в твоих глазах.
ОК. Так что же делать?
1. Возглавить. Просто возглавить весь процесс медийно. Типа ты не фигурант или жертва, а ты - инициатор и ты с самого начала на стороне тех, кто прижучил плохих парней. Чуть ли не сам разработал операцию. Такая наглость выбивает карты у оппонентов.
2. Жертвуй. Пожертвовать сразу много фигур. Как будто с запасом. (Все равно, даже этого может оказаться недостаточно, но по крайней мере ты выигрываешь время).
Что/кого конкретно? Что было бы как бы много? - Минимум, немедленное отстранение двух министров (энергетики и юстиции). Пусть Свириденко своим указом их отстранит с формулировкой - на время расследования.
Это самый минимум. Но нужно это сделать в ближайшие 48 часов, ведь время работает против тебя.
И дальше - молиться, ждать.
Если не утихнет, возможно придется сдать Свириденко. И неплохо было бы, чтобы хотя бы кто (пусть какие-то мелкие стрелочники) попали в камеру в наручниках. И чтобы по всем каналам это показали и твой праведный анти-коррупционный комментарий к этому - Типа, так будет с каждым.
Пока так»