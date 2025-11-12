Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції, - Свириденко

Міністра юстиції Германа Галущенка рішенням уряду відсторонили від посади.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Наші джерела повідомляють, що тв*рь Сігізмуд він же Професор він же Галущенко зараз буде відсторонений від посади рішенням Уряду. Це абсолютно нічого не означає (просто слабкий політичний крок), має бути подання у Раду на звільнення!" - зазначив він.

За словами нардепа, водночас міністерку енергетики Світлану Гринчук навіть не відсторонили.

Згодом прем'єрка Свириденко підтвердила інформацію.

"Сьогодні вранці провели позачергове засідання Уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції. Рішення Уряду поклали виконання обовʼязків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак", - додала вона.

Що передувало?

