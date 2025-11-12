РУС
Галущенко отстранен от должности министра юстиции, - Свириденко

Галущенко планируют отстранить от должности. Что известно?

Министр юстиции Герман Галущенко решением правительства отстранен от должности.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Наши источники сообщают, что тв*рь Сигизмуд он же Профессор он же Галущенко сейчас будет отстранен от должности решением правительства. Это абсолютно ничего не значит (просто слабый политический шаг), должно быть представление в Раду на увольнение!" - отметил он.

По словам нардепа, в то же время министра энергетики Светлану Гринчук даже не отстранили.

Впоследствии премьер Свириденко подтвердила информацию.

"Сегодня утром провели внеочередное заседание правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Решением правительства исполнение обязанностей министра возложено на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак", - добавила она.

Что предшествовало?

Что предшествовало?

Галущенко планируют отстранить от должности. Что известно?

Галущенко Герман (274) Железняк Ярослав (487)
Топ комментарии
+5
Навіщо ця злодійка очолює уряд України..Пішла геть ,разом зі своєю бандою, ************ зеленського.
показать весь комментарий
12.11.2025 08:24 Ответить
+4
Тепер вже на часі відстороняти його начальника-мародера, кремлівського ЗЕленого скомороха. Бо саме він все це покривав та заважав антикорупційним органам розслідувати мародерсто своїх кумів-друзів. Дивним чином і Міндічу і Цукерману вдалося уникнути арешту і тепер вони в Ізраїлі. Ось вам справжня функція прийняття антиконституційного закону про подвійне громадянство, який підписав неконституційний узурпатор зеленський, який Конституцію гвалтує вже сьомий рік поспіль, хоча це курво клялося у 2019 бути її гарантом.
показать весь комментарий
12.11.2025 08:25 Ответить
+3
Та ну нах - шо сі стало - міг би ше рік - два протриматись
показать весь комментарий
12.11.2025 08:22 Ответить
Та ну нах - шо сі стало - міг би ше рік - два протриматись
показать весь комментарий
12.11.2025 08:22 Ответить
Наручники і в СІЗО!
показать весь комментарий
12.11.2025 08:22 Ответить
Яке ще СІЗО? Керівники СБУ, МВС, Генпрокуратури, ДБР ... це теж складова тої ЗЕмафії, яку в 2019 році запхали у владу ідійоти73%!
показать весь комментарий
12.11.2025 08:50 Ответить
Теперь он никому ничего не обязан и может догонять миндича.
показать весь комментарий
12.11.2025 08:23 Ответить
Навіщо ця злодійка очолює уряд України..Пішла геть ,разом зі своєю бандою, ************ зеленського.
показать весь комментарий
12.11.2025 08:24 Ответить
Харош вже хейтити першу українку - прем'єр-міністра України, технократку без президентських амбіцій.
Краще увесь свій гнів й обурення від інформаційних хвиль щодо корупційного скандалу у справі міндічів спрямувати на першоджерело влади.
показать весь комментарий
12.11.2025 08:32 Ответить
Першу кого?..
Десь гикнулось одній Йулі.
показать весь комментарий
12.11.2025 08:35 Ответить
Тепер вже на часі відстороняти його начальника-мародера, кремлівського ЗЕленого скомороха. Бо саме він все це покривав та заважав антикорупційним органам розслідувати мародерсто своїх кумів-друзів. Дивним чином і Міндічу і Цукерману вдалося уникнути арешту і тепер вони в Ізраїлі. Ось вам справжня функція прийняття антиконституційного закону про подвійне громадянство, який підписав неконституційний узурпатор зеленський, який Конституцію гвалтує вже сьомий рік поспіль, хоча це курво клялося у 2019 бути її гарантом.
показать весь комментарий
12.11.2025 08:25 Ответить
А яка думка лід@ра-під@ра з цього питання
показать весь комментарий
12.11.2025 08:26 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 08:26 Ответить
Цілком логічний і політично вивірений крок.
показать весь комментарий
12.11.2025 08:28 Ответить
А "рижую Свєтку" нє?
показать весь комментарий
12.11.2025 08:32 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 08:39 Ответить
Та Вітьок мабуть в глибоку депресію впав,що так можна було красти, як при зєлєнском
показать весь комментарий
12.11.2025 08:54 Ответить
Тільки подумати..., міністр юстиції( справедливості) - злодій? Як таке?
показать весь комментарий
12.11.2025 08:42 Ответить
Це нормально, якщо чотирикратний ухилянт є верховним головнокомандувачем
показать весь комментарий
12.11.2025 08:53 Ответить
Ще такої корупції,.та крадівництва, як при хріпатому, не було ніколи. Крадуть всі.
показать весь комментарий
12.11.2025 08:53 Ответить
Не всі, в ті хто має, що вкрасти і може собі це дозволити
показать весь комментарий
12.11.2025 08:56 Ответить
 
 