Галущенко отстранен от должности министра юстиции, - Свириденко
Министр юстиции Герман Галущенко решением правительства отстранен от должности.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Наши источники сообщают, что тв*рь Сигизмуд он же Профессор он же Галущенко сейчас будет отстранен от должности решением правительства. Это абсолютно ничего не значит (просто слабый политический шаг), должно быть представление в Раду на увольнение!" - отметил он.
По словам нардепа, в то же время министра энергетики Светлану Гринчук даже не отстранили.
Впоследствии премьер Свириденко подтвердила информацию.
"Сегодня утром провели внеочередное заседание правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Решением правительства исполнение обязанностей министра возложено на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак", - добавила она.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мидас" – Рокет ("смотрящий" за "Энергоатомом") и Тенор (исполнительный директор "Энергоатома"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
- Вечером 11 ноября ВАКС избрал меру пресечения экс-помощнику Деркача Игорю Миронюку.
