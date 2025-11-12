Галущенко отстранен от должности министра юстиции, - Свириденко

Министр юстиции Герман Галущенко решением правительства отстранен от должности.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Наши источники сообщают, что тв*рь Сигизмуд он же Профессор он же Галущенко сейчас будет отстранен от должности решением правительства. Это абсолютно ничего не значит (просто слабый политический шаг), должно быть представление в Раду на увольнение!" - отметил он.

По словам нардепа, в то же время министра энергетики Светлану Гринчук даже не отстранили.

Впоследствии премьер Свириденко подтвердила информацию.

"Сегодня утром провели внеочередное заседание правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Решением правительства исполнение обязанностей министра возложено на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак", - добавила она.

Что предшествовало?

