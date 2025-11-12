Корупція в енергетиці: Басова відправили під варту. Застава - 40 млн грн. ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранту справи щодо корупції в енергетиці - Дмитру Басову.

На плівках НАБУ він фігурує під псевдонімом "Тенор".

Обвинувачення просить для Басова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 45,4 млн грн.

Адвокат вважає такий розмір застави "космічним", оскільки суми розміру шкоди державі не було оголошено.

"Ми не почули. Немає цієї шкоди. Державі України в матеріалах цієї справи шкоди не завдано ні копійки", - каже захисник.

Басов заявив, що спілкувався лише з одним фігурантом справи - Ігорем Миронюком ("Рокет").

Прізвище Міндіча, за словами Басова, йому відоме лише зі ЗМІ.

Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативною заставою у вигляді 40 млн грн.

Що передувало?

Також читайте: Железняк про відсторонення Галущенка: Він і далі рулитиме Міненерго і потоками через Гринчук. Потрібно звільнити всіх міністрів-фігурантів плівок Міндіча

Топ коментарі
+21
Огидний цирк, а не правосуддя. Покажіть краще вирок, із позбавленням волі і з конфіскацією і як воно сидить на нарах. Кого цікавить сума застави за цих покидьків? Скільки їх вже навипускали під заставу, а потім позакривали справи, бо "строки спливли".
12.11.2025 11:03 Відповісти
+12
Це не правосуддя. І навіть не "цирк" Це шабаш корупції під веселі звуки "Хава нагіла...".
12.11.2025 11:09 Відповісти
+11
Під час дії повинні карати по максималкам. Конфіскації завжди застосовувати + макс строки.
12.11.2025 11:09 Відповісти
відпустять....
12.11.2025 10:42 Відповісти
...під заставу
12.11.2025 12:22 Відповісти
Шифери з шурмою та міндічем, мабуть, уже клопочуться з шапкою серед зелупнів, для збору грошей страждальцю проти України, а отой, з ВРУ ахламідія, пише уже «жалісного листа» до США, як за рабіндроната тагора *************???
12.11.2025 15:45 Відповісти
Назва операції з помилкою. Мала називатись "Мидас" - задом на перед "садиМ", а не "садіМ"
12.11.2025 10:45 Відповісти
Мідас відомий персонаж давніх міфівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%81_(%D0%BC%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
12.11.2025 11:00 Відповісти
Могли назвати спецоперацію "Звіздерасти" і що? То їх справа. Вимог до назв спецоперацій немає і не було. Яке було бажання детектива - так і назвав. Головне щоб був результат, а він є.
12.11.2025 12:08 Відповісти
Сам Бог послав заставу корупціонерам, тобто злодюгам в законі... Питання - чому застава така мала??? На всю банду поділили??? Потрібно все майно сімї в заставу...
12.11.2025 10:55 Відповісти
Такі вимоги Законів. Краще запитайте, чому Боневтік і його монобільшість не виправила такі ганебні норми в Кодексі, який проштовхнув при ригах портнов.
12.11.2025 12:10 Відповісти
Так это всё из за Порошенко?! И воровство и при зеленском и война?
12.11.2025 14:23 Відповісти
Порошенку доводилось через протидію ВР пробивати кожне рішення, в тому числі життєво необхідні
12.11.2025 14:34 Відповісти
...яка може бути застава з незаконно отриманів коштів, які мабть бути конфіскованими? Чи не так?
12.11.2025 12:23 Відповісти
А розмов то було:

«Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу.»

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
12.11.2025 14:40 Відповісти
Мабуть, після такого, ОЧЕВДНОГО для всього Світу корупційного лайна від зелупнів з Урядового порталу до портнова, Верещучка вчинить прикре самогубство??? Мері жопінс…
Цеж їй не Байдену, в очі плювати про НІЯКУ корупцію у верхніх ешелонах влади зеленського, на млрд доларі США, руками довірених осіб зеленського!!!??
12.11.2025 15:52 Відповісти
а хто тобі шо повинен?
виходь на майдан
12.11.2025 14:57 Відповісти
Та привяжіть на хрещатику, нікуди не дінеться..
12.11.2025 10:56 Відповісти
Скотчем до дерева. І кожен бажаючий мав право відшмагати злочинця по голому заду. Саме так вчиняли з мародерами в лютому/березні 22-го, коли поліцаї повтікали з міст, котрі повинні були захищати. І тоді це допомогло справитися з покидьками.
Мародерів на державних посадах (а це мародерство в його первісному вигляді) слід карати аналогічно.
12.11.2025 11:04 Відповісти
Сирійці, швидко та дієво, лише однією вірьовкою, припинили подібний глум над Конституцією та Законами, посадовцями башара асада! Жодного прикрого рецидиву та грошових витрат, і вірьовка не стерлася!!
12.11.2025 15:55 Відповісти
І це все? Тут мова йде про обрання запобіжного заходу. Коли будуть виносити вирок - тоді і поговоримо. Подяка САП і НАБУ, що задокументовали таку велику злочинну організацію під дахом Гундоса. Коли їм перешкоджали проведенню "літерів" дуполизи Гундоса і проводили записи детективів. Коли обшуками без судових дозволів вривалися в примінення НАБУ і САП та вилучали частину доказів, звинувачуючи детектива, наприклад Магомедрасулова, що його батько він мову за насіння коноплі з дагестаном, хоча там мова була за Узбекистан. А ще ідіотам можна сказати, що навіть якби була тона насіння коноплі - то кримінальної відповідальності немає.
12.11.2025 12:15 Відповісти
*Під час дії воєнного стану..
12.11.2025 11:22 Відповісти
Чекаємо на плівках записи із згадуванням одного із свори на клікуху "Портрет"
12.11.2025 11:11 Відповісти
Це імітаця зеленого кривосуддя клоунами в мантіях.
12.11.2025 11:24 Відповісти
...а зараз всі фігуранти повтікають...
12.11.2025 12:33 Відповісти
І ще про друга Зеленського.
В оточенні Коломойського Міндіч відповідав за кухню - за смаження котлет на вечірках Ігоря Валерійовича.
А кличка в нього була - «ЖИВОТНОЕ» або «ПІДАРАС».
Навіть у Коломойського Міндіч був звичайною шісткою, ніким і нічим більше.
А у Зеленського ця шістка - стала людиною, яка краде на рівні держави.

І ось це - пісець.

Ну і це знову про вибір друзів Зеленського. Бо коли ти обираєш собі в оточення шісток - то ти стаєш нічим не більшим, ніж шісткою у них.
12.11.2025 14:14 Відповісти
У цих виродків кубишки доларами повні по вінця-що їм той мільйон баксів-тьфу а не сумма
12.11.2025 14:14 Відповісти
Ну так отакі суми і є теж шахрайська схема по відмиванню грошей
12.11.2025 14:15 Відповісти
40 млн при 4 млрд доведених ...жесть

Zельоне правосудіє !
12.11.2025 14:17 Відповісти
1мільйон доларів - це чайові для банди Єрмака-Зеленського-Міндіча.
12.11.2025 14:18 Відповісти
при цьому що доведено лише в 1 епізоді 100млн.
12.11.2025 14:27 Відповісти
От і добре, порішали називається.
12.11.2025 14:22 Відповісти
І тепер йому не вистачить на цукерки?
12.11.2025 14:24 Відповісти
40 ляміа - це скідьки відсотків від вкраденого? 0,1? 1? 0,01? 🤔
12.11.2025 14:26 Відповісти
Копійки. Завтра вийде.
12.11.2025 14:26 Відповісти
Хренассе. При миллиардах с3,14зженных залог 40 млн???? 🤔😳😡
12.11.2025 14:27 Відповісти
те що відбувалося - це не просто корупція . це ДЕРЖАВНА ЗРАДА !

+ кандидатури на призначення в уряд. тобто державний переворот з фінансуванням московії і робота на ворога ...

жесть ..просто у голові не вкладається
12.11.2025 14:29 Відповісти
Нічого йому не буде, заплатить кишенькові гроші і дістане дозвіл на виїзд, бо якщо він почне розповідати, то коло цього гниддя буде дуже велике ...
12.11.2025 14:30 Відповісти
12.11.2025 14:32 Відповісти
яка, курва, застава!? вони, гниди, натирили стільки, що срати хотіли на ваші застави
12.11.2025 14:34 Відповісти
Набу і Сап може ловити злодіїв скільки хоче,це нічого не змінить поки судова гілка влади керується з банкової!В опі всі будуть розказувати про невідворотність покарання,і морщити брови,а яяй це не припустимо.Потім суд виносить рішення,і зеля сцяє всім в очі розказуючи,ну це суд прийняв рішення я тут ні до чого!Вкрав 100лямів віддав один,схема акуєть,і всі далі гуляють..!!
12.11.2025 14:39 Відповісти
Він там мабуть стрибав від радощів.
12.11.2025 14:42 Відповісти
₴40лямів - не $40лмн; то дрібничка, знайде, до вечора занесе кому треба.
12.11.2025 14:50 Відповісти
Діла твої Господи... хто сумлівається що цей тип або такі як він не знайде якийсь там мізер у 40 лімонів??? Просто смішно. Держава в собі законотворців що створили закони під себе ГОВОРИТЬ - кради і не попадайся, і якщо крадеш то кради не вагонами, а зразу потягами і краще не одним потягом щоб було і відкупитись у тіпа Держави і собі на пряник з маслом залишилось. Резюме. корупцію НІКОЛИ Україна не подолає коли є закони відкупу, коли покарання у військовий час вимірюється ну 5 років, а в особливо великих розмірах і в надзвичайний стан - максимум 15. Чому в др.країнах за такі злочини дають по три, п'ять пожиттєвих термінів???
12.11.2025 14:55 Відповісти
Вкрали мінімум 100 млн.баксів, в застава 40 млн.грн, це що??? Поділить всі вкрадені на всіх взятих під варту, це буде хоч щось!!! А адвокатам про космічні застави треба забути, все повинно бути повернено, в цих уйобків за грати по максимуму, красти під час війни це смерть!!
12.11.2025 14:58 Відповісти
на часі нам створювати мосад та карати без суду
але адмін за таке банить
мабуть сам мразота зелена
12.11.2025 14:59 Відповісти
Створюй!
Чи спочатку вони на Майдан вийдуть, а ти подивишся?
12.11.2025 15:05 Відповісти
дякую за дозвіл 😁
я вже шукаю людей, багато спецури ту\по боїться сбу
а так готові
12.11.2025 15:07 Відповісти
Цікаво, заставу внесуть до вечора сьогодні чи завтра?
12.11.2025 15:01 Відповісти
40 млн.??? Бойовим генералам то по 250 млн. суди заставу призначали.
12.11.2025 16:52 Відповісти
 
 