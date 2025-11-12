Корупція в енергетиці: Басова відправили під варту. Застава - 40 млн грн. ВIДЕО
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранту справи щодо корупції в енергетиці - Дмитру Басову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На плівках НАБУ він фігурує під псевдонімом "Тенор".
Обвинувачення просить для Басова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 45,4 млн грн.
Адвокат вважає такий розмір застави "космічним", оскільки суми розміру шкоди державі не було оголошено.
"Ми не почули. Немає цієї шкоди. Державі України в матеріалах цієї справи шкоди не завдано ні копійки", - каже захисник.
Басов заявив, що спілкувався лише з одним фігурантом справи - Ігорем Миронюком ("Рокет").
Прізвище Міндіча, за словами Басова, йому відоме лише зі ЗМІ.
Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативною заставою у вигляді 40 млн грн.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
- Увечері 11 листопада ВАКС обирав запобіжний захід експомічнику Деркача Ігорю Миронюку.
- 12 листопада главу Мін'юсту та ексміністра енергетики Галущенка відсторонили від посади.
Мародерів на державних посадах (а це мародерство в його первісному вигляді) слід карати аналогічно.
В оточенні Коломойського Міндіч відповідав за кухню - за смаження котлет на вечірках Ігоря Валерійовича.
А кличка в нього була - «ЖИВОТНОЕ» або «ПІДАРАС».
Навіть у Коломойського Міндіч був звичайною шісткою, ніким і нічим більше.
А у Зеленського ця шістка - стала людиною, яка краде на рівні держави.
І ось це - пісець.
Ну і це знову про вибір друзів Зеленського. Бо коли ти обираєш собі в оточення шісток - то ти стаєш нічим не більшим, ніж шісткою у них.
