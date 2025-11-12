Фурсенка відправили під варту у справі про корупцію в "Енергоатомі". Застава – 95 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Який запобіжний захід

Фурсенка відправили під варту до 8 січня.

Суд визначив йому альтернативу запобіжного заходу у вигляді внесення 95 мільйонів гривень застави, хоча прокурори просили призначити у два з половиною рази більшу суму — 254 мільйони гривень.

Сам підозрюваний заявив, що грошей для внесення застави немає.

За даними слідства, підозрюваний був "головним бухгалтером" так званого бек-офісу й займався фінансовими операціями з приводу легалізації коштів.

Прокурор повідомив, що у підозрюваного вилучили €1,1 млн та понад $1 млн готівки, він володіє автомобілями Lexus і Porsche Macan на понад 5 млн грн, а з 1998 року заробив близько 16 млн грн.

Зазначимо, що саме Фурсенко на "плівках НАБУ" скаржився про те, що "таке собі задоволення" носити 1.6 млн доларів (приблизно 16 кг).

