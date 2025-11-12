Фурсенка відправили під варту у справі про корупцію в "Енергоатомі". Застава – 95 млн грн
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Який запобіжний захід
Фурсенка відправили під варту до 8 січня.
Суд визначив йому альтернативу запобіжного заходу у вигляді внесення 95 мільйонів гривень застави, хоча прокурори просили призначити у два з половиною рази більшу суму — 254 мільйони гривень.
Сам підозрюваний заявив, що грошей для внесення застави немає.
За даними слідства, підозрюваний був "головним бухгалтером" так званого бек-офісу й займався фінансовими операціями з приводу легалізації коштів.
Прокурор повідомив, що у підозрюваного вилучили €1,1 млн та понад $1 млн готівки, він володіє автомобілями Lexus і Porsche Macan на понад 5 млн грн, а з 1998 року заробив близько 16 млн грн.
Зазначимо, що саме Фурсенко на "плівках НАБУ" скаржився про те, що "таке собі задоволення" носити 1.6 млн доларів (приблизно 16 кг).
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименку.
а міндіча вивезли