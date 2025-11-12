Фурсенка відправили під варту у справі про корупцію в "Енергоатомі". Застава – 95 млн грн

Ігор Фурсенко заарештований

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).

Який запобіжний захід

Фурсенка відправили під варту до 8 січня.

Суд визначив йому альтернативу запобіжного заходу у вигляді внесення 95 мільйонів гривень застави, хоча прокурори просили призначити у два з половиною рази більшу суму — 254 мільйони гривень.

Сам підозрюваний заявив, що грошей для внесення застави немає.

За даними слідства, підозрюваний був "головним бухгалтером" так званого бек-офісу й займався фінансовими операціями з приводу легалізації коштів.

Прокурор повідомив, що у підозрюваного вилучили €1,1 млн та понад $1 млн готівки, він володіє автомобілями Lexus і Porsche Macan на понад 5 млн грн, а з 1998 року заробив близько 16 млн грн.

Зазначимо, що саме Фурсенко на "плівках НАБУ" скаржився про те, що "таке собі задоволення" носити 1.6 млн доларів (приблизно 16 кг).

+10
чого такі смішні застави ?
а міндіча вивезли
12.11.2025 20:10 Відповісти
+9
Роками вони вимагали і отримували відкати 10-15% бюджетного фінансування. Це мільярди. Потрібно негайно прирівняти корупцію до державної зради і ніяких застав. Відразу садити на 15 років і збільшувати покарання по мірі розслідування жо пожиттєвого. В камері корупціонера має висіти петля і лежати шматок мила...
12.11.2025 20:13 Відповісти
+6
Трохи більше 2 мільйонів доларів - то чайові для банди Єрмака-Зеленського-Міндіча.
12.11.2025 20:12 Відповісти
тому що Zельоні гниди
12.11.2025 20:11 Відповісти
Щоб зе-лохи про свого кумира сказали "він працює"
12.11.2025 20:17
12.11.2025 20:17 Відповісти
Вони для цього і приймали закони "портнова", щоб вивести їх з-під петлі. Це треба змінювати системно, коли 73% до Ради виберуть не "прАстих парнєй" з підворотень, душевно хворих чи гвалтівників, а справжніх політиків, професіоналів та перш за все - патріотів. От тоді і треба вимагати змін, а зараз нам залишається тільки спостерігати, скрипіти зубами та виживати.
12.11.2025 20:21
12.11.2025 20:21 Відповісти
До ради ніколи не виберуть патріотів, бо для політичної популярності необхідна реклама і піар - а це великі гроші, який у патріотів ніколи не було й не буде. Зате вони будуть у ляльководів.
12.11.2025 20:45
12.11.2025 20:45 Відповісти
Все вирішується так як це зроблено в цивілізованому світі - мажоритарка і парламентська республіка. Посада Президента нам не потрібна.
12.11.2025 21:12
12.11.2025 21:12 Відповісти
Наш(??) самий гуманий та демократичний суд теж в долі і бажає, щоб оця справа вмерла. Чому я так вважаю? Та тут ось таке: "у підозрюваного вилучили €1,1 млн та понад $1 млн готівки" - а це вже більше отих 95млн. гривнями. А у злочинців в їхній "касі"(вони самі так казажуть на записах) знайдеться не один мільйон "для своїх" щоб мовчали.
12.11.2025 20:16
12.11.2025 20:16 Відповісти
почиаємо рахувати години, як швидко за нього та іншіх друзів зеленої шобли внесуть заставу
12.11.2025 20:18
12.11.2025 20:18 Відповісти
Їх уже злили. Міндічі у безпеці, а цих шісток судитимуть років 10 а потім відпустять.
12.11.2025 20:22
12.11.2025 20:22 Відповісти
може й не 10, от тупо облом гуглить "строк давності" ))
12.11.2025 21:11
12.11.2025 21:11 Відповісти
***** вопрос! корабєльні тарєлошніці більше за одну вечірню консумацію наїдають! ))
12.11.2025 21:09
12.11.2025 21:09
 
 