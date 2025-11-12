Корупція в енергетиці: працівницю бек-офісу з легалізації коштів Устименко взяли під варту
12 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Лесі Устименко, яку підозрюють у причетності до корупційної схеми з розкрадання коштів "Енергоатому".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.
Рішення суду
Суд взяв під варту підозрювану на 60 днів з альтернативною заставою у вигляді 25 млн грн.
За версією слідства, вона разом з іншими учасниками –– Ігорем Фурсенком (Рьошиком), ексрадником міністра енергетики Ігорем Миронюком (Рокетом) та Людмилою Зоріною — займалася легалізацією коштів, зокрема через криптовалюту та готівкові схеми.
Сторона обвинувачення стверджує, що через її участь було "відмито" понад 145 млн грн, а у листуваннях між фігурантами згадуються умовні позначення "сініє" та "красівиє".
Адвокати Устименко просили про мʼякший запобіжний захід, адже ані вона, ані її чоловік, мовляв, не працюють із початку повномасштабного вторгнення.
Додамо, що чоловік Устименко має громадянство РФ і до 2015 року регулярно їздив до Росії.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
Дивитися потрібно кавкруги, із ким стосунки заводити....
Із камери не вийде на перший допит....
А вона вже швендяє по Хмельницьку без охорони, проходить диспансеризацію, готує судовий позов.
Ще відсудить "вимушений прогул" і "моральну шкоду"!
Оце буде те ж саме на 100% .
Такого лайна, на Печерських пагорбах за участю деркачів-сівковичів та їх вертухаїв, Україна та Світ, ще не бачили!!
по результатам багато хто буде неприємно здивований.