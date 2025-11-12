Корупція в енергетиці: працівницю бек-офісу з легалізації коштів Устименко взяли під варту

12 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Лесі Устименко, яку підозрюють у причетності до корупційної схеми з розкрадання коштів "Енергоатому".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

Рішення суду

Суд взяв під варту підозрювану на 60 днів з альтернативною заставою у вигляді 25 млн грн.

За версією слідства, вона разом з іншими учасниками –– Ігорем Фурсенком (Рьошиком), ексрадником міністра енергетики Ігорем Миронюком (Рокетом) та Людмилою Зоріною — займалася легалізацією коштів, зокрема через криптовалюту та готівкові схеми.

Сторона обвинувачення стверджує, що через її участь було "відмито" понад 145 млн грн, а у листуваннях між фігурантами згадуються умовні позначення "сініє" та "красівиє".

Адвокати Устименко просили про мʼякший запобіжний захід, адже ані вона, ані її чоловік, мовляв, не працюють із початку повномасштабного вторгнення.

Додамо, що чоловік Устименко має громадянство РФ і до 2015 року регулярно їздив до Росії.

