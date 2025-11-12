Корупція в енергетиці: працівницю бек-офісу з легалізації коштів Устименко взяли під варту

Суд обрав запобіжний захід ще одній фігурантці справи НАБУ з розкрадання в "Енергоатомі"

12 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Лесі Устименко, яку підозрюють у причетності до корупційної схеми з розкрадання коштів "Енергоатому".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

Рішення суду

Суд взяв під варту підозрювану на 60 днів з альтернативною заставою у вигляді 25 млн грн.

За версією слідства, вона разом з іншими учасниками –– Ігорем Фурсенком (Рьошиком), ексрадником міністра енергетики Ігорем Миронюком (Рокетом) та Людмилою Зоріною — займалася легалізацією коштів, зокрема через криптовалюту та готівкові схеми.

Сторона обвинувачення стверджує, що через її участь було "відмито" понад 145 млн грн, а у листуваннях між фігурантами згадуються умовні позначення "сініє" та "красівиє".

Адвокати Устименко просили про мʼякший запобіжний захід, адже ані вона, ані її чоловік, мовляв, не працюють із початку повномасштабного вторгнення.

Додамо, що чоловік Устименко має громадянство РФ і до 2015 року регулярно їздив до Росії.

Що передувало?

корупція (5058) Енергоатом (1734) ВАКС Антикорупційний суд (2217) запобіжний захід (674) розкрадання (358)
12.11.2025 19:19 Відповісти
Ви що, вже про Крупу забули?!!
А вона вже швендяє по Хмельницьку без охорони, проходить диспансеризацію, готує судовий позов.
Ще відсудить "вимушений прогул" і "моральну шкоду"!
Оце буде те ж саме на 100% .
12.11.2025 19:31 Відповісти
Знову в родині зв'язків і оточення Зе знайшли російський паспорт? Ну як же йому без московитів?
12.11.2025 19:21 Відповісти
12.11.2025 19:19 Відповісти
...як завжди сядуть пішаки, і то не факт... що сядуть...
12.11.2025 19:50 Відповісти
це початок кінця зе поца.
12.11.2025 19:53 Відповісти
Опа, вже ЗЕ поц)) Ти ж усюди топиш за тцкунів які працюють на режим ЗЕ мразоти. Отлавлюють гоїв. що б захищали награбовані @@дами мільярди. Шо, треба перевзуватися?
12.11.2025 21:28 Відповісти
Ну якщо я топлю за зе, то ти тоді топиш за расєйку, та *****. І продовжимо, то чому ти не йдеш захищати Україну? Чи ти на боці росіян вже воюєш?
13.11.2025 05:58 Відповісти
Леся! Леся! Що ж ти так ?
Дивитися потрібно кавкруги, із ким стосунки заводити....
12.11.2025 19:19 Відповісти
Нерозбірливість у звʼязках може привести до тяжких наслідків!
12.11.2025 19:23 Відповісти
Посадять її, піде воювати щоб випустили з тюрми і загине. Така сумна доля у корупціонерів.
12.11.2025 19:20 Відповісти
... дуже оптимістично!
Із камери не вийде на перший допит....
12.11.2025 19:22 Відповісти
З початку війни не працює? От адвокати запалюють))
12.11.2025 19:21 Відповісти
"адже ані вона, ані її чоловік, мовляв, не працюють із початку повномасштабного вторгнення" - а ось ця "тяжка праця" в схематозі, воно шо не рахується? Думаю, вони там "заробляли" набагато більше за будь-кого з нас...і не гривнями, а "сініми" чи "нє красівими".
12.11.2025 20:08 Відповісти
Хто це такі? Якісь зіцпрєдсєдатєлі... Хоча в нас і президент такий самий ЗІЦ...
12.11.2025 19:24 Відповісти
Зє організатор. Косить під дурника, а насправді це мєрзость.
12.11.2025 20:04 Відповісти
Шо "мєрзость", згоден.. Але за організаторів там значно більш обережні і розумні (від цього ще більш нахальні) дяді...
12.11.2025 20:13 Відповісти
Я таких не знаю. Всі призначенці Зє виконують те що вимагає зє і вигоду отримує особисто зє. Це зрадник і злодій. Все спливе як тільки його приберуть від влади. А далі буде оголошено "сафарі" на придурка і членів його родини.
12.11.2025 20:17 Відповісти
Те що воно - гнида, зрадник і злодій не сперичатимусь, але не організатор і не основний вигодонабувач... Хоча цеглу їбалом ловити доведеться якраз йому ( так дяді задумали)
12.11.2025 20:30 Відповісти
Вивчення його біографії поступово переконує в тому що "гра в придурка", яку практикує зє, допомагає відволікати увагу від нього персонально.
12.11.2025 20:49 Відповісти
Якщо Вавухай такий собі Кйзер Созі, то я - парагвайський репер...
12.11.2025 21:00 Відповісти
Почекайте і ви самі переконаєтесь. Влада дозволяє безкарність і вони настільки спянілі від безкарності що втратили міру.
12.11.2025 21:08 Відповісти
Те, що навіть останній дурноплиг, наділений владою, швидко втрачає береги, я і так знаю, (як-ніяк, сьомий десяток на носі)...
12.11.2025 21:21 Відповісти
Навтішалась тупа шаболда...зелені під@ри тепер ржуть з неї...як використаний презерватив....
12.11.2025 19:27 Відповісти
ржуть з дебілів 73%,а їй допоможуть!!
12.11.2025 19:31 Відповісти
Абсолютно в точку!
12.11.2025 20:09 Відповісти
Теперь твой дом-тюрьма! Гы гы гы!
12.11.2025 19:30 Відповісти
12.11.2025 19:31 Відповісти
Зеленський, після такого лайна з приблудами95 під час московської війни, зобов'язаний зійти з політичної сцени, разом з оточенням помічників ригоАНАЛІВ, дати чистосердечні зізнання про свої та їх діяння, з 2019 року!!
Такого лайна, на Печерських пагорбах за участю деркачів-сівковичів та їх вертухаїв, Україна та Світ, ще не бачили!!
12.11.2025 20:04 Відповісти
А хто заважає місцевим патріотам її повісити?
12.11.2025 20:06 Відповісти
Хтось вірить, що когось з них посадять? Я ні, беде як з Насіровим, випустять під заставу, потім наши корумповані суди будуть тягнути час. А наступного року закривається кримінальна справа по Насірову і буде він білий і пухнастий ще й задаток повернуть. Треба на період війни відновити смертну кару, і всій покидьків які крадуть у військових, зрадників розстрілювати. По іншому порядок в країні не навести. Ісе зло іде з офісу президента від зрадника єрмака.
12.11.2025 19:38 Відповісти
Як же погано бути шісткою!
12.11.2025 19:43 Відповісти
для ясності щодо Корупція в енергетиці потрібно привести її динаміку аж з 1990 і лише після цього можна зробити хоч якісь висновки як до масштабів, так і до діючих та причетних.
по результатам багато хто буде неприємно здивований.
12.11.2025 19:44 Відповісти
пішаків гребуть .. я так думаю 73% будуть казати ZеЦарь же хороший, він не знав
12.11.2025 19:53 Відповісти
Завжди страждають шістки. Заступникам та іншій прислугі потрібна профспілка "шісток корупціонерів", щоб боротися за права.
12.11.2025 19:57 Відповісти
 
 