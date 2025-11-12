Міндіч і Цукерман внесені до бази "Миротворця"
Співвласник Студії "Квартал 95" та соратник президента України Зеленського Тимур Міндіч та Олександр Цукерман (Михайло та Олександр Цукермани - вели "фінансову частину" у Міндіча, - РЕД.) опинилися під слідством і були внесені до бази "Миротворець".
Вони обидва є фігурантами плівок НАБУ про корупцію в енергетичній сфері.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідна картка із даними підозрюваних з’явилася на порталі "Миротворця".
Корупція в енергетиці
Зазначається, що Тимур Міндіч причетний до підриву стабільності оборонно-промислового та енергетичного комплексу, а також до використання службового становища для особистого збагачення.
Олександр Цукерман здійснював свідомі дії, спрямовані на підрив обороноздатності України, а також брав участь у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Ці дії відбувалися в умовах воєнного стану та загрози національній безпеці з боку Росії та Білорусі.
Що раніше
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Президент Зеленський анонсував санкції проти фігурантів справи НАБУ та закликав звільнити двох міністрів.
Хоть паржом!
Так і тут. Як втекли - тепер їх і судитимуть, і санкції, і "Миротворець ", і заочний розстріл з повішенням, і заочна конфіскація всього вивезеного за кордон... Ото прокуратура вже "відірветься" на них...
так у них в талмуді написано - негрішно оббирати іновірців
Українців :,, Де твій найкращий колега і дружбан Міндіч ?"
Який вкрав в твій гаманець мілліарди наших грошей !😡
А ЗАРАЗ БЛІН ДЕПУТАТ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛ РАДИ Привіз гроші як інвестор - йому мабуть інвест няню видали типа Гринчук 😀😀
І ЦІ ТАК ЗРОБЛЯТЬ
Мені так соромно, що я і мої пацани ворюги і корумпована шваль. Що 73 процента лошар за мене віддали голос, що я краду і просіраю країну.
Плачу, я гірко плачу ...