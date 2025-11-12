Міндіч і Цукерман внесені до бази "Миротворця"

Співвласник Студії "Квартал 95" та соратник президента України Зеленського Тимур Міндіч та Олександр Цукерман (Михайло та Олександр Цукермани - вели "фінансову частину" у Міндіча, - РЕД.) опинилися під слідством і були внесені до бази "Миротворець".

Вони обидва є фігурантами плівок НАБУ про корупцію в енергетичній сфері.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідна картка із даними підозрюваних з’явилася на порталі "Миротворця".

Корупція в енергетиці

Зазначається, що Тимур Міндіч причетний до підриву стабільності оборонно-промислового та енергетичного комплексу, а також до використання службового становища для особистого збагачення.

Олександр Цукерман здійснював свідомі дії, спрямовані на підрив обороноздатності України, а також брав участь у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Ці дії відбувалися в умовах воєнного стану та загрози національній безпеці з боку Росії та Білорусі.







