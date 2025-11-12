Миндич и Цукерман внесены в базу "Миротворца"

Совладелец Студии "Квартал 95" и соратник президента Украины Зеленского Тимур Миндич и Александр Цукерман (Михаил и Александр Цукерманы - вели "финансовую часть" у Миндича, - Ред.) оказались под следствием и были внесены в базу "Миротворец".

Они оба являются фигурантами пленок НАБУ о коррупции в энергетической сфере.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая карточка с данными подозреваемых появилась на портале "Миротворца".

Коррупция в энергетике

Отмечается, что Тимур Миндич причастен к подрыву стабильности оборонно-промышленного и энергетического комплекса, а также к использованию служебного положения для личного обогащения.

Александр Цукерман совершал сознательные действия, направленные на подрыв обороноспособности Украины, а также участвовал в легализации средств, полученных преступным путем.

Эти действия происходили в условиях военного положения и угрозы национальной безопасности со стороны России и Беларуси.







Что ранее

