Миндич и Цукерман внесены в базу "Миротворца"
Совладелец Студии "Квартал 95" и соратник президента Украины Зеленского Тимур Миндич и Александр Цукерман (Михаил и Александр Цукерманы - вели "финансовую часть" у Миндича, - Ред.) оказались под следствием и были внесены в базу "Миротворец".
Они оба являются фигурантами пленок НАБУ о коррупции в энергетической сфере.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая карточка с данными подозреваемых появилась на портале "Миротворца".
Коррупция в энергетике
Отмечается, что Тимур Миндич причастен к подрыву стабильности оборонно-промышленного и энергетического комплекса, а также к использованию служебного положения для личного обогащения.
Александр Цукерман совершал сознательные действия, направленные на подрыв обороноспособности Украины, а также участвовал в легализации средств, полученных преступным путем.
Эти действия происходили в условиях военного положения и угрозы национальной безопасности со стороны России и Беларуси.
Что ранее
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Президент Зеленский анонсировал санкции против фигурантов дела НАБУ и призвал уволить двух министров.
Хоть паржом!
Так і тут. Як втекли - тепер їх і судитимуть, і санкції, і "Миротворець ", і заочний розстріл з повішенням, і заочна конфіскація всього вивезеного за кордон... Ото прокуратура вже "відірветься" на них...
так у них в талмуді написано - негрішно оббирати іновірців
Українців :,, Де твій найкращий колега і дружбан Міндіч ?"
Який вкрав в твій гаманець мілліарди наших грошей !😡
А ЗАРАЗ БЛІН ДЕПУТАТ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛ РАДИ Привіз гроші як інвестор - йому мабуть інвест няню видали типа Гринчук 😀😀
І ЦІ ТАК ЗРОБЛЯТЬ
Мені так соромно, що я і мої пацани ворюги і корумпована шваль. Що 73 процента лошар за мене віддали голос, що я краду і просіраю країну.
Плачу, я гірко плачу ...