РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13445 посетителей онлайн
Новости Прослушивание в квартире Миндича Коррупция в энергетике
2 031 37

Миндич и Цукерман внесены в базу "Миротворца"

Миндич и Цукерман внесены в базу Миротворца

Совладелец Студии "Квартал 95" и соратник президента Украины Зеленского Тимур Миндич и Александр Цукерман (Михаил и Александр Цукерманы - вели "финансовую часть" у Миндича, - Ред.) оказались под следствием и были внесены в базу "Миротворец".

Они оба являются фигурантами пленок НАБУ о коррупции в энергетической сфере.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая карточка с данными подозреваемых появилась на портале "Миротворца".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Коррупция в энергетике

Отмечается, что Тимур Миндич причастен к подрыву стабильности оборонно-промышленного и энергетического комплекса, а также к использованию служебного положения для личного обогащения.

Миндича и Цукермана внесли в базу Миротворец

Александр Цукерман совершал сознательные действия, направленные на подрыв обороноспособности Украины, а также участвовал в легализации средств, полученных преступным путем.

Эти действия происходили в условиях военного положения и угрозы национальной безопасности со стороны России и Беларуси.

Миндича и Цукермана внесли в базу Миротворец

Что ранее

Читайте: Адвокат подозреваемого в коррупции Басова: Бывало, что предметы прямоугольной формы, похожие на банкноты США, оказывались не денежными средствами. ВИДЕО

Автор: 

коррупция (8703) Миндич Тимур (58) Цукерман Александр (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
«Краще пізніше, ніж ніколи», - сказав єврей, кладучи голову на рейки, після того, як поїзд проїхав!
показать весь комментарий
12.11.2025 18:44 Ответить
+17
Прямо як в анекдоті :" коли мене немає, можете мене хоч ногами бити".
Так і тут. Як втекли - тепер їх і судитимуть, і санкції, і "Миротворець ", і заочний розстріл з повішенням, і заочна конфіскація всього вивезеного за кордон... Ото прокуратура вже "відірветься" на них...
показать весь комментарий
12.11.2025 18:46 Ответить
+16
Міндіч і Цукерман ледь не подавились кошерною їжою - прийшла біда звідки не ждали
показать весь комментарий
12.11.2025 18:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Міндіч і Цукерман ледь не подавились кошерною їжою - прийшла біда звідки не ждали
показать весь комментарий
12.11.2025 18:42 Ответить
Так воно є у світі, що є нації працьовиті, є нації ліниві, є нації войовничі, є нації мистецькі, є нації релігійнофанатичні, а є нації паразити...
показать весь комментарий
12.11.2025 19:19 Ответить
Наступним буде їх шеф на букву Зе
показать весь комментарий
12.11.2025 18:43 Ответить
Ізраїль своїх не видає.
показать весь комментарий
12.11.2025 19:21 Ответить
Американцям видасть. Там цими хитродупими зайнялись ФБР.
показать весь комментарий
12.11.2025 19:31 Ответить

Хоть паржом!
показать весь комментарий
12.11.2025 18:43 Ответить
Миндич? Или шуфутинский с прутиным ?
показать весь комментарий
12.11.2025 19:28 Ответить
А їх розберешь?
показать весь комментарий
12.11.2025 19:29 Ответить
«Краще пізніше, ніж ніколи», - сказав єврей, кладучи голову на рейки, після того, як поїзд проїхав!
показать весь комментарий
12.11.2025 18:44 Ответить
та їм з ізраїля пох
показать весь комментарий
12.11.2025 18:45 Ответить
Прямо як в анекдоті :" коли мене немає, можете мене хоч ногами бити".
Так і тут. Як втекли - тепер їх і судитимуть, і санкції, і "Миротворець ", і заочний розстріл з повішенням, і заочна конфіскація всього вивезеного за кордон... Ото прокуратура вже "відірветься" на них...
показать весь комментарий
12.11.2025 18:46 Ответить
премії за рік складуть більше ніж збиток))))
показать весь комментарий
12.11.2025 18:58 Ответить
а морди які... ну вони крали на своє благо і на благо ізраєля
так у них в талмуді написано - негрішно оббирати іновірців
показать весь комментарий
12.11.2025 18:49 Ответить
В список"Миротворця" не внесено Єрмака.ЗЕленського не можна бо він зараз президент.Не міг Міндич самостійно прийти в Енергоатом і рулити.Його(Міндича) Єрмак і поставив.Були ЗЕлені обісрані,а тепер взагалі в вигрібну яму з лайном попали.
показать весь комментарий
12.11.2025 18:50 Ответить
Евреи избранный народ. Его Бог бережёт. Какие базы?? Какой-там Миротворец?? Вы что??
показать весь комментарий
12.11.2025 18:50 Ответить
Та вже ясно, що у нас енергетикою керують зрадники і агенти раісі. Під час війни в РНБО сиділа патентована агентура кацапів!
показать весь комментарий
12.11.2025 18:50 Ответить
Сказали Бе, то вже й А скажіть.
показать весь комментарий
12.11.2025 18:50 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 18:51 Ответить
А цей цукершпукерман не родич джокера
показать весь комментарий
12.11.2025 18:52 Ответить
Із за таких як чернишов, міндич, шефір, зеленський, єрмак ОЗУ з жидів на території України.
показать весь комментарий
12.11.2025 18:56 Ответить
Не кабмін, а Зєля разом з кабміном мають відставитися.
показать весь комментарий
12.11.2025 18:57 Ответить
Знленський , скажи на своєму мараФоні для всіх
Українців :,, Де твій найкращий колега і дружбан Міндіч ?"
Який вкрав в твій гаманець мілліарди наших грошей !😡
показать весь комментарий
12.11.2025 18:57 Ответить
Вони тут на заробітках
показать весь комментарий
12.11.2025 18:58 Ответить
А чому дивуватись - з попередників беруть приклад . Наприклад КАСЬКІВ - це як Чернишов, накрав грошей. Побіг до Панами.
А ЗАРАЗ БЛІН ДЕПУТАТ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛ РАДИ Привіз гроші як інвестор - йому мабуть інвест няню видали типа Гринчук 😀😀
І ЦІ ТАК ЗРОБЛЯТЬ
показать весь комментарий
12.11.2025 19:35 Ответить
Плачу, я гірко плачу (мелодія Буланової) ..
Мені так соромно, що я і мої пацани ворюги і корумпована шваль. Що 73 процента лошар за мене віддали голос, що я краду і просіраю країну.
Плачу, я гірко плачу ...
показать весь комментарий
12.11.2025 18:58 Ответить
Зеля то є кончана тварина яку хочеться щоб її повісили
показать весь комментарий
12.11.2025 19:02 Ответить
Вони в тюрмі мають сидіти,а а база миротворця,не несе ніякої відповідальності.
показать весь комментарий
12.11.2025 19:07 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 19:11 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 19:14 Ответить
де були "миро і творці" де-кілька років тому???Їхні бази не давали добро вносити відвертих ворогів України у свої списки...???
показать весь комментарий
12.11.2025 19:20 Ответить
Лєнка скумбрія теж в базі .
показать весь комментарий
12.11.2025 19:24 Ответить
І шо скумбрія теж там була..потім обісрались і видалили...правдолюби херові
показать весь комментарий
12.11.2025 19:30 Ответить
https://imgbb.com/
показать весь комментарий
12.11.2025 19:49 Ответить
Не за власній волі можно стати антисемітом дивлячись на всіх ціх друзяк та подельників Zе. І на справи його самого. .
показать весь комментарий
12.11.2025 19:41 Ответить
Коли вже *******???
показать весь комментарий
12.11.2025 19:42 Ответить
Лучшие люди сбежали, а гоев оставили отдуваться.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:00 Ответить
 
 