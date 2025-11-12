Зеленский анонсировал санкции против двух человек по расследованию НАБУ и увольнение Галущенко и Гринчук. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский отреагировал на скандал о коррупции в энергетике.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на своих должностях. Это вопрос, в частности, доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать. Решение об отстранении от должности – оперативное, самое быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления. И дальше все должно решаться в юридической плоскости", – говорится в сообщении.

Санкции

"Будет и решение СНБО о санкциях по представлению Кабинета Министров Украины. Сейчас всем в Украине чрезвычайно сложно. Проходить через отключение электричества, "русские" удары, потери. Совершенно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то схемы существуют. Я подпишу указ о применении санкций против двух человек, которые фигурируют в деле НАБУ по "Энергоатому", - подытожил он.

По данным СМИ, речь идет о Тимуре Миндиче и Александре Цукермане.

Что предшествовало?

