3 962 53

Зеленский анонсировал санкции против двух человек по расследованию НАБУ и увольнение Галущенко и Гринчук. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский отреагировал на скандал о коррупции в энергетике.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на своих должностях. Это вопрос, в частности, доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать. Решение об отстранении от должности – оперативное, самое быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления. И дальше все должно решаться в юридической плоскости", – говорится в сообщении.

Санкции

"Будет и решение СНБО о санкциях по представлению Кабинета Министров Украины. Сейчас всем в Украине чрезвычайно сложно. Проходить через отключение электричества, "русские" удары, потери. Совершенно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то схемы существуют. Я подпишу указ о применении санкций против двух человек, которые фигурируют в деле НАБУ по "Энергоатому", - подытожил он.

По данным СМИ, речь идет о Тимуре Миндиче и Александре Цукермане.

Что предшествовало?

Зеленский Владимир (22550) санкции (12026) Галущенко Герман (274) Гринчук Светлана (15)
Топ комментарии
+13
Відставка уряду!
Створення уряду єдності за участі представників всіх фракцій.
ОПЗЖ та їх манкуртів - нахєр з Ради!
Повернення до парламентсько-президентської форми.
Реальні кроки до Екстрадиції всіх чортів, починаючи з фірташа, та закінчуючи останніми міндичами!
Звільнення детектива НАБУ!
Реальні тюремні сроки крадіям-зрадникам!
12.11.2025 15:49 Ответить
+12
🤡пітарас зелений , зщезні !...
12.11.2025 15:48 Ответить
+11
Які дві особи? - проснись і співай - вся верхівка казнокради - починай саджати друганів - 5 - 6 "менеджерів"
12.11.2025 15:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та ти шо оце потужно
12.11.2025 15:45 Ответить
А про друга міндича цей зебіл забув?
показать весь комментарий
Мідас
12.11.2025 15:47 Ответить
З колекції якутського скульптора?
показать весь комментарий
З колекції міндіча
12.11.2025 15:57 Ответить
Повний міндарас! Зверху його позолотили, а всередині як був лайном, так ним і залишився!
показать весь комментарий
Вони двоє можуть бути тільки у ліжку разом?
показать весь комментарий
Та й на гілляці виглядали б гарно!
показать весь комментарий
Які дві особи? - проснись і співай - вся верхівка казнокради - починай саджати друганів - 5 - 6 "менеджерів"
12.11.2025 15:47 Ответить
Ну ти і наївний!!!
Там же чіткий вихід на саму верхівку цього схематозу - на нього! Як же він сам себе посадить?
показать весь комментарий
🤡пітарас зелений , зщезні !...
показать весь комментарий
"Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь є схеми"...і подумки "мої схеми". Просто так "щезни" не вийде - або вони(подєльники) його шльопнуть, або...ми його в буцигарню. І він це ВЖЕ знає.
показать весь комментарий
шось довго думав-мабуть получив від союзників цу
показать весь комментарий
В може лідор запропонує уряд національного порятунку?
показать весь комментарий
це ж 100% шлях на шибеницю
показать весь комментарий
Відставка уряду!
Створення уряду єдності за участі представників всіх фракцій.
ОПЗЖ та їх манкуртів - нахєр з Ради!
Повернення до парламентсько-президентської форми.
Реальні кроки до Екстрадиції всіх чортів, починаючи з фірташа, та закінчуючи останніми міндичами!
Звільнення детектива НАБУ!
Реальні тюремні сроки крадіям-зрадникам!
12.11.2025 15:49 Ответить
У нас появився потужний борець з корупцією, тепер він все візьме під особистий контроль і як завше все буде провалено
показать весь комментарий
а їх також будуть роздягати догола як 65-річного батька Магамедрасулова ?
показать весь комментарий
твої санкції це лайно, аони не варті стакана бетону !
показать весь комментарий
Розкажіть хтось цьому дипломованому юристу-ішаку, що санкції запроваджуються до осіб, до яких не можуть дотягнутися слідчі органи та прокуратура.
показать весь комментарий
Санкції ті звичайно до сраки, а як до тих двох у Ізраїль дотягнутися?
показать весь комментарий
а як же ми своих не бросаем (сажаєм)
показать весь комментарий
Санкціх санкціх як попуга більше нічого сказати
показать весь комментарий
Зеленьського чорта ,за грати !!! ...
показать весь комментарий
Все правильно. Гнати їх з посад.
Бо не хєр їм трахаттся їм за гроші з общака Зеленського! 😆
показать весь комментарий
Ранкова пухлина запроваджує санкції проти власних метастаз.
показать весь комментарий
Це називається Відставка а не санкція
А потім арешт і страта!
показать весь комментарий
Та ладно!
Кому ти манду у лапті взуваєш?
показать весь комментарий
Не може бути на посаді президента України
Зеленський і його уряд , крапка 😡
З цими клептоманами і зрадниками нам ніколи
не виграти війну з такими ж нелюдями , які сидять в кремлі !!
показать весь комментарий
А то чим займається твій корифан ти не знав?А Єрмак не розповідав,не докладав?Хто вам повірить?
показать весь комментарий
Невже нарешті??? // «ЮРЧЕНКО ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ СИДІТИ В ТЮРМІ - Зеленський. На думку президента, якщо "людина взяла хоч якийсь хабар, ХОЧ ГРИВНЮ - вона повинна сидіти". Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якому https://zn.ua/POLITICS/deputatu-jurchenko-objavili-podozrenie.html НАБУ оголосило підозру в хабарництві, обов'язково буде сидіти в тюрмі. Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу у Львівській області, передає http://interfax.com.ua/ Інтерфакс-Україна. "Я дуже радий, що знайшли першого хабарника. Хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників, особливо, чесно кажучи, в областях, на місцях. Я РАДИЙ, ЩО ЗАТРИМАЛИ ЛЮДИНУ, ЯКА В ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", який завжди говорив, що він такий чесний і порядний. Сьогодні йому вручила підозра генеральна прокурорка, він її отримав, і обов'язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади ми повинні робити, починати з себе, дивитися в очі людям", - вважає він. Президент додав, що до влади люди спочатку приходять "ввічливі і чесні, але міцності їм не вистачає". Щодо Юрченка Зеленський сказав, що це "приклад людини, міцності якого вистачило на один рік". Президент запевнив, що "так буде з кожною людиною, яка бере хабарі", незалежно від партійної приналежності і суми неправомірної вигоди. На думку Зеленського, якщо "людина взяла якусь хабар, хоч гривню - він повинен сидіти"». ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ, 2020, 17.09 - https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html
12.11.2025 15:55 Ответить
Вимога до Тель-Авіва про видачу Тимура і його канди Україні буде???? Хоча Ізраїль як і під..ри курвославні Сваїх не брасають.. В кінці 90-х одна тітка мені каже... - .Євреї покидають Україну, це гарні новини, є надія на покращення.. А коли почнуть повертатися то чекай халепи... Злочинців у нас в керівництві завжди вистачало. українців, ка..апів, були ще так донни з дугандону...Але євреї чомусь всигають драла зробити а українці під заставу судяться
показать весь комментарий
Какие заявления об отставке, они должны уже нары греть в СИЗо...
показать весь комментарий
Крыса.
показать весь комментарий
попросив Премʼєр-міністра
прошу депутатів Верховної Ради підтримати

Хто ж тобі перечити то буде?

показать весь комментарий
Ух, як почне зараз потужно та незламно махати шашкою направо та наліво!
Але краще б ця шашка була тротиловою, і вже знаходилася у тебе в дупі.
І мала дуже-дуже короткий гніт... тліючий...
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Я попросив Премʼєр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Джерело: https://censor.net/ua/n3584667

Це мені нагадало сцени з совкового кіна́: "Ти у мєня партбілєт паложиш! Піши "па сопствєнаму!""
показать весь комментарий
крав натовт зелених гнид а санкції тільки для двох??
показать весь комментарий
Те, що вони крали, то єрунда.
А от те що ці двоє трахались без дозволу Зелі, то це вже кидає тінь на репутацію президента , на його честь і гідність 😁
показать весь комментарий
Ze дурень це твої схеми і твої люди,чому ти не в сізо???
показать весь комментарий
Завгосп витягнув с бункера мародера щоб імітував діяльність
показать весь комментарий
Це якийсь сюр. Їх садити треба, а він санкції накладає. Ну, с...и пархаті
показать весь комментарий
https://x.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko@BorisenkoBoris



Мовчання ягнят Коли система гнила зсередини Вона завжди починає мовчати Мовчать урядовці,ВР,президент І тільки плівки НАБУ говорять ЗЕ\ОП грошей шкода на бетон-НЕшкода на офшори НАБУ розслідує СХЕМУ виведення $100 МЛН у росію СБУ,ВР,ЗЕ-МОВЧАТЬ
показать весь комментарий
В указі дату народження переплутає та й на цьому по санкціям!
А взагалі, він повинен накласти санкції й на самого себе!
показать весь комментарий
Зелений вор та зрадник, добровільно йди з посади та під суд.
показать весь комментарий
Цей брехливий покидьок зеленський намагається себе коханого відбілити. Тільки повний ідіот тобі повірить ти **** і був в темі розкрадання.
показать весь комментарий
Снова ссанич піаразмом розродився...
Які ***** санкції?
Звідки воно взялось, відносно людей, які знаходяться в Україні?
Є правоохоронні органи та суд!
показать весь комментарий
Думаю, Міндіч буде просто шокований потужною забороною запливати в територіальні води України військовими кораблями.
показать весь комментарий
********!
Зняти з посад, в СІЗО, і самому слідом. Чмо гундосе.
показать весь комментарий
