Зеленский анонсировал санкции против двух человек по расследованию НАБУ и увольнение Галущенко и Гринчук. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский отреагировал на скандал о коррупции в энергетике.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на своих должностях. Это вопрос, в частности, доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать. Решение об отстранении от должности – оперативное, самое быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления. И дальше все должно решаться в юридической плоскости", – говорится в сообщении.
Санкции
"Будет и решение СНБО о санкциях по представлению Кабинета Министров Украины. Сейчас всем в Украине чрезвычайно сложно. Проходить через отключение электричества, "русские" удары, потери. Совершенно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то схемы существуют. Я подпишу указ о применении санкций против двух человек, которые фигурируют в деле НАБУ по "Энергоатому", - подытожил он.
По данным СМИ, речь идет о Тимуре Миндиче и Александре Цукермане.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там же чіткий вихід на саму верхівку цього схематозу - на нього! Як же він сам себе посадить?
Створення уряду єдності за участі представників всіх фракцій.
ОПЗЖ та їх манкуртів - нахєр з Ради!
Повернення до парламентсько-президентської форми.
Реальні кроки до Екстрадиції всіх чортів, починаючи з фірташа, та закінчуючи останніми міндичами!
Звільнення детектива НАБУ!
Реальні тюремні сроки крадіям-зрадникам!
Бо не хєр їм трахаттся їм за гроші з общака Зеленського! 😆
А потім арешт і страта!
Та ладно!
Кому ти манду у лапті взуваєш?
Зеленський і його уряд , крапка 😡
З цими клептоманами і зрадниками нам ніколи
не виграти війну з такими ж нелюдями , які сидять в кремлі !!
прошу депутатів Верховної Ради підтримати
Хто ж тобі перечити то буде?
Але краще б ця шашка була тротиловою, і вже знаходилася у тебе в дупі.
І мала дуже-дуже короткий гніт... тліючий...
Це мені нагадало сцени з совкового кіна́: "Ти у мєня партбілєт паложиш! Піши "па сопствєнаму!""
А от те що ці двоє трахались без дозволу Зелі, то це вже кидає тінь на репутацію президента , на його честь і гідність 😁
Boris Borisenko@BorisenkoBoris
Мовчання ягнят Коли система гнила зсередини Вона завжди починає мовчати Мовчать урядовці,ВР,президент І тільки плівки НАБУ говорять ЗЕ\ОП грошей шкода на бетон-НЕшкода на офшори НАБУ розслідує СХЕМУ виведення $100 МЛН у росію СБУ,ВР,ЗЕ-МОВЧАТЬ
А взагалі, він повинен накласти санкції й на самого себе!
Які ***** санкції?
Звідки воно взялось, відносно людей, які знаходяться в Україні?
Є правоохоронні органи та суд!
Зняти з посад, в СІЗО, і самому слідом. Чмо гундосе.