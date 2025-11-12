"Миндич и Шефир говорили, как собрать "из кассы" на залог Чернышову", - прокурор
Бизнесмен, совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич и экс-бизнес-партнер по "Студии Квартал-95", бывший первый помощник президента Украины Владимира Зеленского и соучредитель "Квартала 95" Сергей Шефир обсуждали, где взять деньги на внесение залога за бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки.
Об этом сообщил прокурор САП Сергей Савицкий в Высшем антикоррупционном суде, передает Цензор.НЕТ.
Савицкий зачитал следующее: "Идет разговор с лицом, обозначенным как "Шефир Сергей Нахманович". Идет разговор о Чернышове Алексее Михайловиче. В частности, в части его привлечения к ответственности и избрания меры пресечения.
Посетитель (Шефир) сказал: "Я ему сказал по поводу залога: Если у тебя официальная часть есть, то неофициально мы тебе все поучаствуем. Сложимся".
Миндич: Я ему сказал, что от себя тоже. У меня таких нет...
Также прокурор Савицкий зачитал еще одну часть разговоров, которая касалась арестованного имущества Чернышова: "Посетитель об арестованном имуществе: Леша - сам не бедный человек, мягко говоря"
Миндич: У него же все арестовали…
Посетитель: Нет, все равно. Это же арестовали то, что задекларировано, а такого, думаю, у Леши по размаху, как он живет – парк машин, парк обслуги, дом такой…
Миндич: Он же арендованный…
Посетитель: Арендованный. Ну, ты же понимаешь, сколько это стоит. Тысяч 10.
Миндич: Да, я думаю больше. 15.
Посетитель: Я его спросил, а ты сам собираешься участвовать. Он говорит: Ну конечно, я уже 2 человека по 20 миллионов дал (в качестве внесения залога).
Миндич говорит: В такой ситуации это говорить некрасиво, но зачем тебе нужны были те 6 квартир?".
