"Міндіч і Шефір говорили, як зібрати "з каси" на заставу Чернишову", - прокурор

Шефір і Міндіч обговорювали внесення застави за ексміністра Чернишова

Бізнесмен, співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч та ексбізнес-партнер по "Студії Квартал-95", колишній перший помічник президента України Володимира Зеленського і співзасновник "Кварталу 95" Сергій Шефір обговорювали, де взяти гроші на внесення застави за колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря.

Про це повідомив прокурор САП Сергій Савицький у Вищому антикорупційному суді, передає Цензор.НЕТ.

Савицький зачитав: "Йде розмова з особою, яка позначена "Шефір Сергій Нахманович". Іде розмова щодо Чернишова Олексія Михайловича. Зокрема в частині його притягнення до відповідальності і обрання запобіжного заходу.

Відвідувач (Шефір) сказав: "Я йому сказав щодо застави: Если у тебя официальная часть есть, то неофициально мы тебе все поучаствуем. Сложимся."

Міндіч: Я ему сказал, что от себя тоже. У меня таких нет…

Також прокурор Савицький зачитав ще одну частину розмов, яка стосувалася арештованого майна Чернишова: "Відвідувач щодо арештованого майна: Леша сам не бедный человек, мягко говоря"

Міндіч: У него же все арестовали…

Відвідувач: Нет, все равно. Это ж арестовали то, что задекларировано, а такого, думаю, у Леши по размаху, как он живет – парк машин, парк обслуги, дом такой…

Міндіч: Он же арендованный…

Відвідувач: Арендованный. Ну, ты ж понимаешь, сколько это стоит. Тысяч 10.

Міндіч: Та, я думаю больше. 15.

Відвідувач: Я его спросил, а ты сам собираешься участвовать. Он говорит: Ну конечно, я уже 2 человека по 20 миллионов дал (як внесення застави).

Міндіч каже: В такой ситуации это говорить некрасиво, но зачем тебе нужны были те 6 квартир?".

Топ коментарі
+24
З плівок НАБУ.
Міндіч пише Зеленському смску і той ОДРАЗУ телефонує Галущенко.
Це напряму показує, що Зеленський є ЧАСТИНОЮ плівок Міндіча і частиною КРАДІЖОК Міндіча.

Говорим Міндіч маєм на увазі Зеленський.
12.11.2025 15:15 Відповісти
12.11.2025 15:15 Відповісти
+13
це все квартал 95
погоджуюсь з дописом що їх всіх треба прикінчити як колись чаушеску
на них не тільки наші грошові втрати, а життя військових і території
хохотліві суки прирікли на смерть сотні тисяч українців
12.11.2025 15:22 Відповісти
12.11.2025 15:22 Відповісти
+5
Як можна під застави відправляти, якщо це державна зрада?
12.11.2025 15:31 Відповісти
12.11.2025 15:31 Відповісти
показати весь коментар
все кодло замкнено на "Портрет" або на А.Б. (якщо "Портрет" спить висить)
показати весь коментар
12.11.2025 15:19 Відповісти
оцей вовк давній трансвістіт , то воно влада, то воно рима
коротче мужик в спідниці, калатав яйками по форуму років 10
показати весь коментар
12.11.2025 15:36 Відповісти


Ну та ясно. Зрадник який втілив всі сподівання і мрії зебілів по знищенню України
показати весь коментар
12.11.2025 15:34 Відповісти
Щось немає тут в коментах ененена, а то б він сказав, що "висмикнуто з контексту"...
показати весь коментар
12.11.2025 15:59 Відповісти
Таких дебілів досі третина щонайменше...
показати весь коментар
13.11.2025 08:20 Відповісти
Злочинна організація є стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп (Ч.4 ст. 28 КК України)!

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://protocol.ua/ru/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_28/&ved=2ahUKEwizypLB2-yQAxUfB9sEHY7MISIQFnoECAYQAg&usg=AOvVaw2HlgbfBnHZna8sO3ht_miv

Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб ...

protocol.ua › kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_28



1. Кримінальне правопорушення визнається таким, що вчинене групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між ..
Виходить, що Свириденко з держсекретарями Секретаріату КМУ та ЦОВВ, прикривали в Будинку Уряду групу осіб, які завадили шкоди національній безпеці України на млрд доларів!?!?!
А зеленський, саме для цього і призначав їх, з помічниками ригоАНАЛЬНИХ!?!?
показати весь коментар
12.11.2025 15:31 Відповісти
Але про це злочинне угрупування з приблуд95, в Урядовому порталі до портнова, зеленський не знав????
Це повторення чергового вагнергейту зеленського??!!!?!?
показати весь коментар
12.11.2025 15:34 Відповісти
Яка високоаморальна ЗЄ-шобла !!!
показати весь коментар
12.11.2025 15:17 Відповісти
І знов 95 квартал!
показати весь коментар
12.11.2025 15:17 Відповісти
Такого фрукта відпустили - Міндіча
показати весь коментар
12.11.2025 15:18 Відповісти
Портнов з ківою, його чекають!?!?
Чекаємо на повтору дій сценарію від шиферів, - «повернення міндіча, суддя Чаусов-2»!!!
показати весь коментар
12.11.2025 15:37 Відповісти
Тобто, замість конфіскації якась частинка "каси" піде на заставу...
показати весь коментар
12.11.2025 15:22 Відповісти
"Міндіч каже: В такой ситуации это говорить некрасиво, но зачем тебе нужны были те 6 квартир?" - ну як маленький... Навіть сволота Крупа знає відповідь - щоб було!
показати весь коментар
12.11.2025 15:33 Відповісти
Одразу бачу пресреліз 95-го кварталу - Шефір він хоча і співлвсник, але це він - а це ми, ми не з ним, ми з іншого корита п'ємо...реліз на загал повинен читати кошовий
показати весь коментар
12.11.2025 15:36 Відповісти
Міндіч, Шефіри, Чернишов - усі найкращі друзі Зеленського.
показати весь коментар
12.11.2025 15:50 Відповісти
Але ж не куми!
Папрашу нє путать!
показати весь коментар
12.11.2025 16:00 Відповісти
Харківський жираф Чернишов - кум Лєнки Скумбрії Зеленської.
показати весь коментар
12.11.2025 16:15 Відповісти
Про яких кумів ви говорите?У юдеїв не має такого поняття.
показати весь коментар
12.11.2025 17:48 Відповісти
так отож!
А Вова обіцяв електорату, що кумівства не буде в його "команді"!
показати весь коментар
13.11.2025 12:58 Відповісти
Пригадалось дещо з 2020р. // «ЮРЧЕНКО ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ СИДІТИ В ТЮРМІ - Зеленський. На думку президента, якщо "людина взяла хоч якийсь хабар, ХОЧ ГРИВНЮ - вона повинна сидіти". Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якому https://zn.ua/POLITICS/deputatu-jurchenko-objavili-podozrenie.html НАБУ оголосило підозру в хабарництві, обов'язково буде сидіти в тюрмі. Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу у Львівській області, передає http://interfax.com.ua/ Інтерфакс-Україна. "Я дуже радий, що знайшли першого хабарника. Хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників, особливо, чесно кажучи, в областях, на місцях. Я РАДИЙ, ЩО ЗАТРИМАЛИ ЛЮДИНУ, ЯКА В ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", який завжди говорив, що він такий чесний і порядний. Сьогодні йому вручила підозра генеральна прокурорка, він її отримав, і обов'язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади ми повинні робити, починати з себе, дивитися в очі людям", - вважає він. Президент додав, що до влади люди спочатку приходять "ввічливі і чесні, але міцності їм не вистачає". Щодо Юрченка Зеленський сказав, що це "приклад людини, міцності якого вистачило на один рік". Президент запевнив, що "так буде з кожною людиною, яка бере хабарі", незалежно від партійної приналежності і суми неправомірної вигоди. На думку Зеленського, якщо "людина взяла якусь хабар, хоч гривню - він повинен сидіти"». ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ, 2020, 17.09 - https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html
показати весь коментар
12.11.2025 16:03 Відповісти
🤣
показати весь коментар
13.11.2025 18:51 Відповісти
Навіть ці глитаї дивуються - навіщо той уібан 6 квартир засвітив?
показати весь коментар
12.11.2025 16:14 Відповісти
 
 