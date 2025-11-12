"Міндіч і Шефір говорили, як зібрати "з каси" на заставу Чернишову", - прокурор
Бізнесмен, співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч та ексбізнес-партнер по "Студії Квартал-95", колишній перший помічник президента України Володимира Зеленського і співзасновник "Кварталу 95" Сергій Шефір обговорювали, де взяти гроші на внесення застави за колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря.
Про це повідомив прокурор САП Сергій Савицький у Вищому антикорупційному суді, передає Цензор.НЕТ.
Савицький зачитав: "Йде розмова з особою, яка позначена "Шефір Сергій Нахманович". Іде розмова щодо Чернишова Олексія Михайловича. Зокрема в частині його притягнення до відповідальності і обрання запобіжного заходу.
Відвідувач (Шефір) сказав: "Я йому сказав щодо застави: Если у тебя официальная часть есть, то неофициально мы тебе все поучаствуем. Сложимся."
Міндіч: Я ему сказал, что от себя тоже. У меня таких нет…
Також прокурор Савицький зачитав ще одну частину розмов, яка стосувалася арештованого майна Чернишова: "Відвідувач щодо арештованого майна: Леша сам не бедный человек, мягко говоря"
Міндіч: У него же все арестовали…
Відвідувач: Нет, все равно. Это ж арестовали то, что задекларировано, а такого, думаю, у Леши по размаху, как он живет – парк машин, парк обслуги, дом такой…
Міндіч: Он же арендованный…
Відвідувач: Арендованный. Ну, ты ж понимаешь, сколько это стоит. Тысяч 10.
Міндіч: Та, я думаю больше. 15.
Відвідувач: Я его спросил, а ты сам собираешься участвовать. Он говорит: Ну конечно, я уже 2 человека по 20 миллионов дал (як внесення застави).
Міндіч каже: В такой ситуации это говорить некрасиво, но зачем тебе нужны были те 6 квартир?".
Міндіч пише Зеленському смску і той ОДРАЗУ телефонує Галущенко.
Це напряму показує, що Зеленський є ЧАСТИНОЮ плівок Міндіча і частиною КРАДІЖОК Міндіча.
Говорим Міндіч маєм на увазі Зеленський.
Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб ...
protocol.ua › kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_28
1. Кримінальне правопорушення визнається таким, що вчинене групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між ..
Виходить, що Свириденко з держсекретарями Секретаріату КМУ та ЦОВВ, прикривали в Будинку Уряду групу осіб, які завадили шкоди національній безпеці України на млрд доларів!?!?!
А зеленський, саме для цього і призначав їх, з помічниками ригоАНАЛЬНИХ!?!?
Це повторення чергового вагнергейту зеленського??!!!?!?
Чекаємо на повтору дій сценарію від шиферів, - «повернення міндіча, суддя Чаусов-2»!!!
А Вова обіцяв електорату, що кумівства не буде в його "команді"!