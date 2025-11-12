"Міндіч і Шефір говорили, як зібрати "з каси" на заставу Чернишову", - прокурор

Бізнесмен, співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч та ексбізнес-партнер по "Студії Квартал-95", колишній перший помічник президента України Володимира Зеленського і співзасновник "Кварталу 95" Сергій Шефір обговорювали, де взяти гроші на внесення застави за колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря.

Про це повідомив прокурор САП Сергій Савицький у Вищому антикорупційному суді, передає Цензор.НЕТ.

Савицький зачитав: "Йде розмова з особою, яка позначена "Шефір Сергій Нахманович". Іде розмова щодо Чернишова Олексія Михайловича. Зокрема в частині його притягнення до відповідальності і обрання запобіжного заходу.

Відвідувач (Шефір) сказав: "Я йому сказав щодо застави: Если у тебя официальная часть есть, то неофициально мы тебе все поучаствуем. Сложимся."

Міндіч: Я ему сказал, что от себя тоже. У меня таких нет…

Також прокурор Савицький зачитав ще одну частину розмов, яка стосувалася арештованого майна Чернишова: "Відвідувач щодо арештованого майна: Леша сам не бедный человек, мягко говоря"

Міндіч: У него же все арестовали…

Відвідувач: Нет, все равно. Это ж арестовали то, что задекларировано, а такого, думаю, у Леши по размаху, как он живет – парк машин, парк обслуги, дом такой…

Міндіч: Он же арендованный…

Відвідувач: Арендованный. Ну, ты ж понимаешь, сколько это стоит. Тысяч 10.

Міндіч: Та, я думаю больше. 15.

Відвідувач: Я его спросил, а ты сам собираешься участвовать. Он говорит: Ну конечно, я уже 2 человека по 20 миллионов дал (як внесення застави).

Міндіч каже: В такой ситуации это говорить некрасиво, но зачем тебе нужны были те 6 квартир?".

