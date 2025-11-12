УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20973 відвідувача онлайн
Новини Корупція в енергетиці
9 806 33

Зеленський під час війни віддав країну на розграбування неголеному баризі, - журналіст Речинський

Плівки Міндіча. Як міняли посла США Маркарову?

Журналіст Станіслав Речинський вражений записами, оприлюдненими НАБУ, на яких фігуранти обговорюють заміну посла США Оксани Маркарової.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Тобто Міндіч міняв послів, формував Кабмін. Це крутіше Байдена з факсиміле. Зеленський віддав країну на розграбування неголеному баризі. Під час війни. Шукати в цій владі здорові ділянки, що збереглися, - безглуздо. Прогнило все", - підсумував він.

Плівки Міндіча. Як міняли посла США Маркарову?

Читайте: Чернишов прибув до будівлі ГУР перед обранням запобіжного заходу, - ЗМІ. ФОТО

Що передувало?

Також читайте: "Бл#дство має закінчитись", - "слуга народу" Богуцька

Автор: 

Зеленський Володимир (27839) корупція (5058) Речинський (3) Міндіч Тімур (332)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Вони ж прийшли прібарахліться.
Країна? Яка країна? Це її проблеми. У них - гешефт.
Вітаю мудрий нарід з мудрим вібором.
Сподобалось? Хочєм павтаріть?
показати весь коментар
12.11.2025 15:04 Відповісти
+16
П'ять шість менеджерів бариг крутять країною як циган сонцем
показати весь коментар
12.11.2025 15:05 Відповісти
+16
А якби набу не потрудилося злити записи ??
Вони б міндіча іщє тисячу разів ганяли б за кордон, перевозити нал
показати весь коментар
12.11.2025 15:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеля зайнятий своїм рейтінгом, йому важливо щоб його показували по ТВ
показати весь коментар
12.11.2025 15:04 Відповісти
Вони ж прийшли прібарахліться.
Країна? Яка країна? Це її проблеми. У них - гешефт.
Вітаю мудрий нарід з мудрим вібором.
Сподобалось? Хочєм павтаріть?
показати весь коментар
12.11.2025 15:04 Відповісти
П'ять шість менеджерів бариг крутять країною як циган сонцем
показати весь коментар
12.11.2025 15:05 Відповісти
А якби набу не потрудилося злити записи ??
Вони б міндіча іщє тисячу разів ганяли б за кордон, перевозити нал
показати весь коментар
12.11.2025 15:05 Відповісти
А який більш не голений?
показати весь коментар
12.11.2025 15:05 Відповісти
- "Че Гавара" - я "Портрет"! Як там?
- "Портрет", йдемо за руським кораблем! ти із нами?
показати весь коментар
12.11.2025 15:06 Відповісти
Не віддав а очолив і призначив
показати весь коментар
12.11.2025 15:07 Відповісти
А щось тут єрмак занадно білий і пухнастий. Може з ним щось сталось?
показати весь коментар
12.11.2025 15:07 Відповісти
Цікаво, що з приводу всіх цих подій скаже государство Ізраїль?
показати весь коментар
12.11.2025 15:07 Відповісти
Вони крадіїв не видають !!
показати весь коментар
12.11.2025 22:39 Відповісти
А чому він говорить лише про Мініча як "неголеного баригу"?
Та там вся шобла неголених баригмародерів, починаючи з д'Єрмака включно з Зелею!
показати весь коментар
12.11.2025 15:07 Відповісти
Зеля чорт.
показати весь коментар
12.11.2025 15:08 Відповісти
В оточенні Коломойського Міндіч відповідав за кухню - за смаження котлет на вечірках Ігоря Валерійовича.
А кличка в нього була - «ЖИВОТНОЕ» або «ПІДАРАС».
Навіть у Коломойського Міндіч був звичайною шісткою, ніким і нічим більше.
А у Зеленського ця шістка - стала людиною, яка краде на рівні держави.

І ось це - пісець.
показати весь коментар
12.11.2025 15:08 Відповісти
Там всі з 5-6 менеджерів неголені
показати весь коментар
12.11.2025 15:09 Відповісти
Міндічь - чють што, всьо валі на мєня...
показати весь коментар
12.11.2025 15:10 Відповісти
те що Зеля мовчить, це один із показників що воно тупе, і не збирається нікого саджати та розбіратися, боротися з корупцією.
показати весь коментар
12.11.2025 15:12 Відповісти
І не единому

показати весь коментар
12.11.2025 15:14 Відповісти
Близнята!
показати весь коментар
12.11.2025 15:19 Відповісти
Зеленський з своєю бандою і є вироком України ,допоки він при владі нічого доброго не варто чекати ,невже хтось сумніваєтся що масляков не був завербований агент фсб ,тому так званий квартал виконував завдання по дискридитації висьміювання України і дибілізація народу.
показати весь коментар
12.11.2025 15:15 Відповісти
Мовою оригіналу: ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"

2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"

3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"

4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.

5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
показати весь коментар
12.11.2025 15:19 Відповісти
Ви що, за озвучування цього можуть і на вихід попросити.
показати весь коментар
12.11.2025 15:26 Відповісти
в якому сенсі віддав? він сам приймає участь в цьому
показати весь коментар
12.11.2025 15:21 Відповісти
Якби у Українців була би ще гідність ,то ригозелена мразота разом з зеЛайном була би ще вчора на вилах,стовпах.
показати весь коментар
12.11.2025 15:29 Відповісти
Зеленський сам - неголений барига.
показати весь коментар
12.11.2025 15:34 Відповісти
ВСЕ мародёры должны получить по заслугам а во время войны наказание для таких подонков может быть только одним _ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ.
показати весь коментар
12.11.2025 15:35 Відповісти
Як ви посміли найкращого друга і компаньйона Зеленського - Міндіча обзивати ''неголеним баригою''.
''Голить'' його, ''голить'' Зєля - потужно ''голить'' і надійно складає ''наголене'' в Ізраїлі, Кіпрі, Швейцарії, Франції, Арабських Єміратах...
показати весь коментар
12.11.2025 15:37 Відповісти
Сначала отставка!!! Позже судить зе и его ОПГ
показати весь коментар
12.11.2025 15:44 Відповісти
Є вирок суду? Плівки Мельниченка вже були. Якщо хто не пам'ятає - у НАБУ та САП велике "непорузуміння" з деякими іншими силовими гілками влади, зокремі із СБУ. Не треба втрачати голову, Україна і так на волосині висить. Ворог дуже сильний та підступний.
Щоб знищуючи щурів, не втопити країну...
показати весь коментар
12.11.2025 15:54 Відповісти
Та нє не повірю вони ж строїли крадіжку мммрій
показати весь коментар
12.11.2025 16:37 Відповісти
Один неголений барига віддав іншому? За яку ціну?
показати весь коментар
12.11.2025 17:48 Відповісти
 
 