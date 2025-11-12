Зеленський під час війни віддав країну на розграбування неголеному баризі, - журналіст Речинський
Журналіст Станіслав Речинський вражений записами, оприлюдненими НАБУ, на яких фігуранти обговорюють заміну посла США Оксани Маркарової.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Тобто Міндіч міняв послів, формував Кабмін. Це крутіше Байдена з факсиміле. Зеленський віддав країну на розграбування неголеному баризі. Під час війни. Шукати в цій владі здорові ділянки, що збереглися, - безглуздо. Прогнило все", - підсумував він.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
Деніс Войцеховський
12.11.2025 15:04
Alex K #531926
12.11.2025 15:05
Az AZLK
12.11.2025 15:05
Країна? Яка країна? Це її проблеми. У них - гешефт.
Вітаю мудрий нарід з мудрим вібором.
Сподобалось? Хочєм павтаріть?
Вони б міндіча іщє тисячу разів ганяли б за кордон, перевозити нал
- "Портрет", йдемо за руським кораблем! ти із нами?
Та там вся шобла неголених баригмародерів, починаючи з д'Єрмака включно з Зелею!
А кличка в нього була - «ЖИВОТНОЕ» або «ПІДАРАС».
Навіть у Коломойського Міндіч був звичайною шісткою, ніким і нічим більше.
А у Зеленського ця шістка - стала людиною, яка краде на рівні держави.
І ось це - пісець.
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
''Голить'' його, ''голить'' Зєля - потужно ''голить'' і надійно складає ''наголене'' в Ізраїлі, Кіпрі, Швейцарії, Франції, Арабських Єміратах...
Щоб знищуючи щурів, не втопити країну...