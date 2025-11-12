"Бл#дство має закінчитись", - "слуга народу" Богуцька

Ті, хто вважав, що маленька відстань до Офісу Президента гарантує недоторканність, сядуть.

Про це у фейсбуці повідомила нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька, передає Цензор.НЕТ.

"Україна у вогні. І в прямому і переносному сенсі. Політична ватра, звичайно, згасне. Винні понесуть покарання. Я дуже на це сподіваюсь. Як сидить Коломойський, так сядуть і ті, хто вважав, що маленька відстань від Офіса Президента гарантує недоторканість.

Корочше: сядуть усі. Всі, хто заробляв на відкатах, чи мав "свій маленький інтерес" в вирішенні будь-якого питання", - зазначила парламентарка.

Водночас вона звернула увагу на "політичні наслідки розголосу "таємної" операції".

"Уявіть собі на хвилинку, якщо оцей кейс про квартиру Міндіча розвалиться в Суді. Або буде тягнуться роками. Не наполягаю. Але ж така вірогідність є? Те, що зараз трясе суспільство - не означає, що саме це вразить Суд і буде Вирок.

Саме про ВАКС я кажу, як про контролер будь-яких, навіть самих гучних операцій НАБУ. Невже такого ще не було? Хто окрім Коломойського, доречі сидить? Розенблат? Мартиненко? Насіров? Свінарчуки? Хто?

Чим зараз відрізняються ті кіно, від тих, які були в попередні часи? Взагалі нічим. Час йде, культура інформації не міняється", - вважає Богуцька.

"Знаєте чого хочеться? Щоб кожен, хто обкрадає Державу, яка стікає кров'ю - сів пожиттєво.

Ці речі, де якісь карлсон, чи малиш, чи ще хтось там каже, що йому шкода грошей на захист для енергооб'єктів, тому що він вже приміряв ці гроші на своє благополучча - мають бути доведені до кінця.

Бл#дство має закінчитись. Юридично. Не на картонках чи мітингах. В Суді, який визнає винними потвор, які разом з путіним вбивають Україну", - підсумувала нардепка.

