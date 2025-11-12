"Бл#дство має закінчитись", - "слуга народу" Богуцька
Ті, хто вважав, що маленька відстань до Офісу Президента гарантує недоторканність, сядуть.
Про це у фейсбуці повідомила нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька, передає Цензор.НЕТ.
"Україна у вогні. І в прямому і переносному сенсі. Політична ватра, звичайно, згасне. Винні понесуть покарання. Я дуже на це сподіваюсь. Як сидить Коломойський, так сядуть і ті, хто вважав, що маленька відстань від Офіса Президента гарантує недоторканість.
Корочше: сядуть усі. Всі, хто заробляв на відкатах, чи мав "свій маленький інтерес" в вирішенні будь-якого питання", - зазначила парламентарка.
Водночас вона звернула увагу на "політичні наслідки розголосу "таємної" операції".
"Уявіть собі на хвилинку, якщо оцей кейс про квартиру Міндіча розвалиться в Суді. Або буде тягнуться роками. Не наполягаю. Але ж така вірогідність є? Те, що зараз трясе суспільство - не означає, що саме це вразить Суд і буде Вирок.
Саме про ВАКС я кажу, як про контролер будь-яких, навіть самих гучних операцій НАБУ. Невже такого ще не було? Хто окрім Коломойського, доречі сидить? Розенблат? Мартиненко? Насіров? Свінарчуки? Хто?
Чим зараз відрізняються ті кіно, від тих, які були в попередні часи? Взагалі нічим. Час йде, культура інформації не міняється", - вважає Богуцька.
"Знаєте чого хочеться? Щоб кожен, хто обкрадає Державу, яка стікає кров'ю - сів пожиттєво.
Ці речі, де якісь карлсон, чи малиш, чи ще хтось там каже, що йому шкода грошей на захист для енергооб'єктів, тому що він вже приміряв ці гроші на своє благополучча - мають бути доведені до кінця.
Бл#дство має закінчитись. Юридично. Не на картонках чи мітингах. В Суді, який визнає винними потвор, які разом з путіним вбивають Україну", - підсумувала нардепка.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
стіни яценюка на сході стримували ворога аж до 22 року...після 22 року на фортифікації там, як писали, міндіч витратив в десятки разів більші суми... нові фортифікації не витримали, але згадуватимуть яценюка
Може розповість про походження тих грошей, а ми послухаємо
Знову бреше ! От хто , а вона точно повинна знати , що бл#ядство може закінчитись лише фактично ! Просто припиняється - і все ! ...А не за "юридичним" рішенням ...
Ні. Вона вважає "а причем тут зеленский?". Чи, скоріше - пропагандонствує.
Справи по ньому поступово закриваються. Як в Швейцарії (через 8 років, в 2014-му, судове слідство встановило, що Мартиненко не мав гешефту від перепродажу комплектації Енергоатому); так і в Україні - через сплив встановлених законом термінів розслідування (слідакам і прокурорам просто ні з чим йти до суду, а самостійно закрити слідство і визнати неспроможність доведення звинувачення не дозволяє професійна гордість). Так одна справа проти Мартиненка зараз в суді - але вже років з 5 розглядається, довести звинувачення не можуть. Закриють її також.
температури по палатірейтингу Зе, показало його значний обвал, раз пішло таке відмивання