"Бл#дство должно закончиться", - "слуга народа" Богуцкая
Те, кто считал, что небольшое расстояние до Офиса Президента гарантирует неприкосновенность, сядут.
Об этом в Facebook сообщила нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.
"Украина в огне. И в прямом, и в переносном смысле. Политический костер, конечно, погаснет. Виновные понесут наказание. Я очень на это надеюсь. Как сидит Коломойский, так сядут и те, кто считал, что небольшое расстояние от Офиса Президента гарантирует неприкосновенность.
Короче: сядут все. Все, кто зарабатывал на откатах или имел "свой маленький интерес" в решении любого вопроса", - отметила парламентарий.
В то же время она обратила внимание на "политические последствия огласки "секретной" операции".
"Представьте себе на минутку, если этот кейс о квартире Миндича развалится в суде. Или будет тянуться годами. Не настаиваю. Но ведь такая вероятность есть? То, что сейчас трясет общество - не значит, что именно это поразит Суд и будет Приговор.
Именно о ВАКС я говорю, как о контролере любых, даже самых громких операций НАБУ. Неужели такого еще не было? Кто кроме Коломойского, кстати, сидит? Розенблат? Мартыненко? Насиров? Свинарчуки? Кто?
Чем сейчас отличаются эти фильмы от тех, что были в прежние времена? Вообще ничем. Время идет, культура информации не меняется", - считает Богуцкая.
"Знаете, чего хочется? Чтобы каждый, кто обворовывает Государство, которое истекает кровью, сел пожизненно.
Эти вещи, где какие-то Карлсон, Малыш или еще кто-то там говорит, что ему жалко денег на защиту энергообъектов, потому что он уже примерил эти деньги на свое благополучие, должны быть доведены до конца.
Бл#дство должно закончиться. Юридически. Не на картонках или митингах. В суде, который признает виновными уродцев, которые вместе с Путиным убивают Украину", - подытожила нардеп.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
стіни яценюка на сході стримували ворога аж до 22 року...після 22 року на фортифікації там, як писали, міндіч витратив в десятки разів більші суми... нові фортифікації не витримали, але згадуватимуть яценюка
Може розповість про походження тих грошей, а ми послухаємо
Дайте Наріду ще більше розбити лоба!! Давайте вірте в Потужника !!
Усі хазари сядуть у владні крісла!!
Така програма партії міндічєй
Знову бреше ! От хто , а вона точно повинна знати , що бл#ядство може закінчитись лише фактично ! Просто припиняється - і все ! ...А не за "юридичним" рішенням ...
Міністерка Гринчук повинна припинити спати з Галущенко.
Скільки вже можна тій Гринчук спати за великі гроші з Галущенко?
Тепер Богуцька хоче заробити.
Дайте і їй переспати і трохи заробити на цьому!
Ні. Вона вважає "а причем тут зеленский?". Чи, скоріше - пропагандонствує.