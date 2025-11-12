"Бл#дство должно закончиться", - "слуга народа" Богуцкая

Те, кто считал, что небольшое расстояние до Офиса Президента гарантирует неприкосновенность, сядут.

"Украина в огне. И в прямом, и в переносном смысле. Политический костер, конечно, погаснет. Виновные понесут наказание. Я очень на это надеюсь. Как сидит Коломойский, так сядут и те, кто считал, что небольшое расстояние от Офиса Президента гарантирует неприкосновенность.

Короче: сядут все. Все, кто зарабатывал на откатах или имел "свой маленький интерес" в решении любого вопроса", - отметила парламентарий.

В то же время она обратила внимание на "политические последствия огласки "секретной" операции".

"Представьте себе на минутку, если этот кейс о квартире Миндича развалится в суде. Или будет тянуться годами. Не настаиваю. Но ведь такая вероятность есть? То, что сейчас трясет общество - не значит, что именно это поразит Суд и будет Приговор.

Именно о ВАКС я говорю, как о контролере любых, даже самых громких операций НАБУ. Неужели такого еще не было? Кто кроме Коломойского, кстати, сидит? Розенблат? Мартыненко? Насиров? Свинарчуки? Кто?

Чем сейчас отличаются эти фильмы от тех, что были в прежние времена? Вообще ничем. Время идет, культура информации не меняется", - считает Богуцкая.

"Знаете, чего хочется? Чтобы каждый, кто обворовывает Государство, которое истекает кровью, сел пожизненно.

Эти вещи, где какие-то Карлсон, Малыш или еще кто-то там говорит, что ему жалко денег на защиту энергообъектов, потому что он уже примерил эти деньги на свое благополучие, должны быть доведены до конца.

Бл#дство должно закончиться. Юридически. Не на картонках или митингах. В суде, который признает виновными уродцев, которые вместе с Путиным убивают Украину", - подытожила нардеп.

