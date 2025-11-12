РУС
Новости Коррупция в энергетике
2 952 33

"Бл#дство должно закончиться", - "слуга народа" Богуцкая

Богуцкая прокомментировала операцию НАБУ и пленки Миндича

Те, кто считал, что небольшое расстояние до Офиса Президента гарантирует неприкосновенность, сядут.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.

"Украина в огне. И в прямом, и в переносном смысле. Политический костер, конечно, погаснет. Виновные понесут наказание. Я очень на это надеюсь. Как сидит Коломойский, так сядут и те, кто считал, что небольшое расстояние от Офиса Президента гарантирует неприкосновенность.

Короче: сядут все. Все, кто зарабатывал на откатах или имел "свой маленький интерес" в решении любого вопроса", - отметила парламентарий.

В то же время она обратила внимание на "политические последствия огласки "секретной" операции".

"Представьте себе на минутку, если этот кейс о квартире Миндича развалится в суде. Или будет тянуться годами. Не настаиваю. Но ведь такая вероятность есть? То, что сейчас трясет общество - не значит, что именно это поразит Суд и будет Приговор.

Именно о ВАКС я говорю, как о контролере любых, даже самых громких операций НАБУ. Неужели такого еще не было? Кто кроме Коломойского, кстати, сидит? Розенблат? Мартыненко? Насиров? Свинарчуки? Кто?

Чем сейчас отличаются эти фильмы от тех, что были в прежние времена? Вообще ничем. Время идет, культура информации не меняется", - считает Богуцкая.

"Знаете, чего хочется? Чтобы каждый, кто обворовывает Государство, которое истекает кровью, сел пожизненно.

Эти вещи, где какие-то Карлсон, Малыш или еще кто-то там говорит, что ему жалко денег на защиту энергообъектов, потому что он уже примерил эти деньги на свое благополучие, должны быть доведены до конца.

Бл#дство должно закончиться. Юридически. Не на картонках или митингах. В суде, который признает виновными уродцев, которые вместе с Путиным убивают Украину", - подытожила нардеп.

Что предшествовало?

Богуцкая прокомментировала операцию НАБУ и пленки Миндича

коррупція (8703) Богуцька Ліза (74)
+9
А сама Богуцька скільки конвертів особисто отримала за час депутанства?
Може розповість про походження тих грошей, а ми послухаємо
показать весь комментарий
12.11.2025 14:51 Ответить
+7
Ооо і ця волинку затягла. Та що ділила українців. Цука вся зелена рвань буде вити по команді на всіх каналах.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:50 Ответить
+6
Воно має закінчитися виключно повним розгоном цієї зрадницької влади і створенням уряду народного порятунку.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:50 Ответить
невже це чмо, з "АВОСЬКАЙ" на рилі, накладе на сеьбе руки?!?
показать весь комментарий
12.11.2025 14:48 Ответить
Поки тільки красиві гасла,некажи гоп-покине перескочиш 🤪
показать весь комментарий
12.11.2025 15:02 Ответить
Воно має закінчитися виключно повним розгоном цієї зрадницької влади і створенням уряду народного порятунку.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:50 Ответить
І хто туди аовинен увійти ?
показать весь комментарий
12.11.2025 14:51 Ответить
Хто-хто... Порошенко.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:52 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 14:56 Ответить
це понятно, адже рятувати вже неможливо, зате буде на кого всі провини звалити...
стіни яценюка на сході стримували ворога аж до 22 року...після 22 року на фортифікації там, як писали, міндіч витратив в десятки разів більші суми... нові фортифікації не витримали, але згадуватимуть яценюка
показать весь комментарий
12.11.2025 15:12 Ответить
Курви проти ********

.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:54 Ответить
Ані слова про Зе. Переводить стрілки.
показать весь комментарий
12.11.2025 15:13 Ответить
А як жеж заслуга єрьмака ?
показать весь комментарий
12.11.2025 14:50 Ответить
Ооо і ця волинку затягла. Та що ділила українців. Цука вся зелена рвань буде вити по команді на всіх каналах.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:50 Ответить
А сама Богуцька скільки конвертів особисто отримала за час депутанства?
Може розповість про походження тих грошей, а ми послухаємо
показать весь комментарий
12.11.2025 14:51 Ответить
******** і "слуга народу" - синоніми
показать весь комментарий
12.11.2025 14:51 Ответить
Правильно. Закінчіть хтось з Лізою.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:51 Ответить
всі зелені покидьки повинні сісти пожиттєво
показать весь комментарий
12.11.2025 14:52 Ответить
Так ще ж весна не прийшла !!

Дайте Наріду ще більше розбити лоба!! Давайте вірте в Потужника !!
показать весь комментарий
12.11.2025 14:52 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 14:54 Ответить
Курка просто закудахкала з переляку
показать весь комментарий
12.11.2025 14:52 Ответить
це ******** нагадує повернення Проффесора з рубльовки
показать весь комментарий
12.11.2025 14:52 Ответить
ой ***.. зараз скерують якось до печерського суду, і будуть винні НАБУ, і всі решта
показать весь комментарий
12.11.2025 14:53 Ответить
Тільки розпуск ВР і розстріли зрадників і корупціонерів врятують країну.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:53 Ответить
Сядуть усі
Усі хазари сядуть у владні крісла!!
Така програма партії міндічєй
показать весь комментарий
12.11.2025 14:54 Ответить
Бл#дство має закінчитись. Юридично.
Знову бреше ! От хто , а вона точно повинна знати , що бл#ядство може закінчитись лише фактично ! Просто припиняється - і все ! ...А не за "юридичним" рішенням ...
показать весь комментарий
12.11.2025 14:55 Ответить
Бл#дство має закінчитись", - "слуга народу" Богуцька

https://images.cnscdn.com/e/f/c/8/efc8d82bce169985701857b7e9755093/original.jpg

Міністерка Гринчук повинна припинити спати з Галущенко.
Скільки вже можна тій Гринчук спати за великі гроші з Галущенко?
Тепер Богуцька хоче заробити.
Дайте і їй переспати і трохи заробити на цьому!
показать весь комментарий
12.11.2025 14:55 Ответить
Псевдо ненависть до "подєльніків" щоб відділити головного диявола від скомпрометованих чортів
показать весь комментарий
12.11.2025 14:56 Ответить
А хрипата бубачка ні до чого
показать весь комментарий
12.11.2025 14:56 Ответить
а разве не депутаты Рады утверждали этих "министров" ?
показать весь комментарий
12.11.2025 15:01 Ответить
Бл#дство в Україні має закінчитись,як в Румунії.Бл,,яді, котрі при владі, в часі війни ,є шлюхами куйла,яких потрібно прибрати з України, як лютих ворогів українського народу
показать весь комментарий
12.11.2025 15:01 Ответить
Правильные слова. Только один кандидат в Президенты Украины заходил в предвыборную компаний с критикой "кумовства" и назначения на должности по знакомству, а его предвыборная платформа включала борьбу с коррупцией и построение меритократии. Богуцкая попала в парламент под этими лозунгами. И дальше что? Гневные и пустопорожние позывы.
показать весь комментарий
12.11.2025 15:06 Ответить
Може, мадам почнуть із себе?
показать весь комментарий
12.11.2025 15:11 Ответить
Шось цю намордницю прорвало
показать весь комментарий
12.11.2025 15:13 Ответить
Вона хоче, що пожиттєво сіли Зеля з Дермаком, які перші обкрадають державу?
Ні. Вона вважає "а причем тут зеленский?". Чи, скоріше - пропагандонствує.
показать весь комментарий
12.11.2025 15:18 Ответить
І джерела бл...дства, ОПа, ТАКОЖ !!!
показать весь комментарий
12.11.2025 15:21 Ответить
 
 