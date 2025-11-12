РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13945 посетителей онлайн
Новости Коррупция в энергетике
6 210 37

Фигуранты пленок Миндича упоминали о фактах общения с президентом, - прокурор САП

Фигуранты пленок Миндича упоминали о президенте

Фигуранты дела о коррупции в энергетике во время своих разговоров упоминали президента Украины.

Об этом во время заседания заявил прокурор САП Савицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет о общении с высшими должностными лицами государства, а также других проектах, касающихся осуществления предпринимательской деятельности. В частности, обозначают лицо инициалами А.Б. относительно организации надлежащих адвокатов Чернышову по делу.

Также сообщают о фактах общения с президентом Украины. Соответственно, кто, когда его видел и когда в последний раз общались", - зачитал он.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Читайте: "Квартал-95" о Миндиче: Юридическая связь есть, но она не влияет на контент Студии

Автор: 

Зеленский Владимир (22542) коррупция (8703) энергетика (2798)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
показать весь комментарий
12.11.2025 12:12 Ответить
+19
показать весь комментарий
12.11.2025 12:23 Ответить
+16
Гундоса починають шатати.
показать весь комментарий
12.11.2025 12:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та быть такого не может...
показать весь комментарий
12.11.2025 12:08 Ответить
Президент має піти, він замішаний у корупції
показать весь комментарий
12.11.2025 12:23 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 12:26 Ответить
А.Б-це андрій борисович єрмак ? я так розумію ?
показать весь комментарий
12.11.2025 13:22 Ответить
На святе зазіхнули!
показать весь комментарий
12.11.2025 12:09 Ответить
Гундоса починають шатати.
показать весь комментарий
12.11.2025 12:11 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 12:12 Ответить
заздрю вам, у вас першенький. У мене блювоту викликало саме згадування кучми
показать весь комментарий
12.11.2025 12:15 Ответить
та зрозуміло що він там по самі вуха...головний набувач усіх вигод...
показать весь комментарий
12.11.2025 12:12 Ответить
Зеля звинувачував Порошенка у тому, у чому сам винен.
показать весь комментарий
12.11.2025 12:13 Ответить
Зе переплюнув усих, навіть яника. Порошенко все ж країні не дав скотитись, маючи на старті 100 тисяч грн. на рахунках, а це чмо мільярдами євро розкидається. Слів бракує.
показать весь комментарий
12.11.2025 12:49 Ответить
Особа з ініціалами А.Б. Хто б це міг бути?
показать весь комментарий
12.11.2025 12:14 Ответить
Абама
показать весь комментарий
12.11.2025 12:18 Ответить
Алла Борисівна, звісно, дружина Галкіна. А ви про когось іншого подумали?
показать весь комментарий
12.11.2025 12:59 Ответить
заарештуйте піаніста ,він грає не тим чим треба !
показать весь комментарий
12.11.2025 12:17 Ответить
Та ви шо? На плівках згадують про спілкування з президентом? А як вони могли діяти без прикриття і одабрямс президента? Звичайно все виконували, як їм казав Великий Гундос!
показать весь комментарий
12.11.2025 12:19 Ответить
Цю пляму вже не відмити. Уряд має піти у відставку, а президента перевибрати після війни треба.
показать весь комментарий
12.11.2025 12:20 Ответить
Яке переобирати? Скільки каштанів на Хрещатику без діла стоять
показать весь комментарий
12.11.2025 12:25 Ответить
Просрочений має піти негайно!!!З цим уйопком країни не стане!!
показать весь комментарий
12.11.2025 12:51 Ответить
Якщо його зараз залишити, то ніякого "після війни" для нас вже не буде.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:01 Ответить
Зелену найвеличнішого щура заганяють у куток.Чи відповість він за вчинені злочини чи і далі буде хрипіти з телевізору про мільйон дронів та тисячі "Фламінго"?
показать весь комментарий
12.11.2025 12:22 Ответить
Смарагдового щура.
показать весь комментарий
12.11.2025 12:31 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 12:23 Ответить
Москаль велика Людина , хоч і зросту невеликого був ,але Совість мав , за всю Україну !!!..
.
показать весь комментарий
12.11.2025 12:56 Ответить
В Україні наверх вже 15 років тільки покидьки лізуть.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:20 Ответить
Зелені соромлять нас на увесь світ, а зебіли кудись позникали та язика в дупу запхали. Снєсуни довбані
показать весь комментарий
12.11.2025 12:24 Ответить
Мідас потужно мовчить
показать весь комментарий
12.11.2025 12:30 Ответить
Все до чого він доторкається перетворюється в лайно.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:22 Ответить
Взагалі-то завдання правоохоронних органів максимально запобігати здійсненню злочинів та мінімізувати шкоду від них, а не чекати півтора року, щоб сума вкраденого стала резонансною. Хтось не знає, що відкат 10-15% на всі оборудки з державними грошами є практично унормованим останніх років 15? Мене особисто свого часу при укладанні угод контрагенти не раз запитували а яку я хочу суму (щоб визначитися з кінцевою вартістю контракту), і щиро дивувалися відповіді: 'ніяку, мене влаштовує офіційна зарплатня'. Зараз витягли 'Егергоатом', а десь по-іншому, 5-10 років було по-іншому? Хвороба потребує системного лікування: наприклад, узаконити провокацію хабарем, автоматично позитивно вирішувати питання будь-кого, хто повідомить відповідні структури, що в нього за це попросили відкат, чи хабар тощо.
показать весь комментарий
12.11.2025 12:34 Ответить
Так звані "правоохоронні органи" не зацікавлені різати курку, що несе золоті яйця.
Це стосується абсолютно всіх "органів".
показать весь комментарий
12.11.2025 13:05 Ответить
Все, Вовандер, за останні пару днів відбувся твій політичний похорон, вже можеш не старатися, ніяких виборів для тебе вже не буде, краще подай у відставку і йди здаватися правоохоронцям, відсидиш десять років і на всі чотири сторони, бо буде тільки гірше!
показать весь комментарий
12.11.2025 12:42 Ответить
ОП кинуло в бій своїх "фронтовиків"...
показать весь комментарий
12.11.2025 12:47 Ответить
Зеленский не Янукович, он не убежит и будет использовать все средства, чтобы держаться у корыта.
показать весь комментарий
12.11.2025 12:50 Ответить
Дивно, що так звізданулась своєю пустою довбешкою в бетонну стіну вся ця ЗЕлена блювотина... Шож вони про справжнього українськаго перезидента Порошенка не приліпили до цієї перхатої звіздабратії? Чи вже зрозуміли, що все це ЗЕбануте бидло, ці випердиши Бені КАЛ.омойськог справжні пігмеї проти Пороха?
показать весь комментарий
12.11.2025 13:00 Ответить
zлодій віддаю тобі свої 3000 км, іди у сраку на цю відстань і не відсвічуй
показать весь комментарий
12.11.2025 13:15 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 13:20 Ответить
зеленський, увійде в історію, як перший Верховноголовнокомандуючий, який крав на армії, під час повномасштабної війни...!
показать весь комментарий
12.11.2025 13:25 Ответить
 
 