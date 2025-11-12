Фигуранты пленок Миндича упоминали о фактах общения с президентом, - прокурор САП

Фигуранты дела о коррупции в энергетике во время своих разговоров упоминали президента Украины.

Об этом во время заседания заявил прокурор САП Савицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет о общении с высшими должностными лицами государства, а также других проектах, касающихся осуществления предпринимательской деятельности. В частности, обозначают лицо инициалами А.Б. относительно организации надлежащих адвокатов Чернышову по делу.

Также сообщают о фактах общения с президентом Украины. Соответственно, кто, когда его видел и когда в последний раз общались", - зачитал он.

