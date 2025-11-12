6 210 37
Фигуранты пленок Миндича упоминали о фактах общения с президентом, - прокурор САП
Фигуранты дела о коррупции в энергетике во время своих разговоров упоминали президента Украины.
Об этом во время заседания заявил прокурор САП Савицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Речь идет о общении с высшими должностными лицами государства, а также других проектах, касающихся осуществления предпринимательской деятельности. В частности, обозначают лицо инициалами А.Б. относительно организации надлежащих адвокатов Чернышову по делу.
Также сообщают о фактах общения с президентом Украины. Соответственно, кто, когда его видел и когда в последний раз общались", - зачитал он.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Энергоатомом") и Тенор (исполнительный директор "Энергоатома"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
- Вечером 11 ноября ВАКС избрал меру пресечения экс-помощнику Деркача Игорю Миронюку.
- 12 ноября главу Минюста и экс-министра энергетики Галущенко отстранили от должности.
