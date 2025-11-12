"Квартал-95" о Миндиче: Юридическая связь есть, но она не влияет на контент Студии

Студия "Квартал-95" прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг совладельца студии Тимура Миндича.

"Сейчас в публичном пространстве много информации, связанной с одним из совладельцев Студии "Квартал 95", который оказался в центре внимания.

Эти события не имеют отношения к работе Студии, ее контенту или команде.

Совладелец имеет юридическую связь со Студией, но не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды", - отметили там.

Студия призвала не использовать бренд "Квартал 95" в "спекулятивных или политизированных контекстах".

Известно, что в настоящее время доля собственности студии "Квартал 95" распределена между Тимуром Миндичем (50%), Сергеем Шефиром (37,5%) и Андреем Яковлевым (12,5%).

Что предшествовало?

