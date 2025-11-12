"Квартал-95" о Миндиче: Юридическая связь есть, но она не влияет на контент Студии
Студия "Квартал-95" прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг совладельца студии Тимура Миндича.
Соответствующее заявление обнародовано в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас в публичном пространстве много информации, связанной с одним из совладельцев Студии "Квартал 95", который оказался в центре внимания.
Эти события не имеют отношения к работе Студии, ее контенту или команде.
Совладелец имеет юридическую связь со Студией, но не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды", - отметили там.
Студия призвала не использовать бренд "Квартал 95" в "спекулятивных или политизированных контекстах".
Известно, что в настоящее время доля собственности студии "Квартал 95" распределена между Тимуром Миндичем (50%), Сергеем Шефиром (37,5%) и Андреем Яковлевым (12,5%).
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мидас" – Рокет ("смотрящий" за "Энергоатомом") и Тенор (исполнительный директор "Энергоатома"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
- Вечером 11 ноября ВАКС избрал меру пресечения экс-помощнику Деркача Игорю Миронюку.
- 12 ноября главу Минюста и экс-министра энергетики Галущенко отстранили от должности.
