"Квартал-95" о Миндиче: Юридическая связь есть, но она не влияет на контент Студии

Студия "Квартал-95" прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг совладельца студии Тимура Миндича.

Соответствующее заявление обнародовано в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в публичном пространстве много информации, связанной с одним из совладельцев Студии "Квартал 95", который оказался в центре внимания.

Эти события не имеют отношения к работе Студии, ее контенту или команде.

Совладелец имеет юридическую связь со Студией, но не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды", - отметили там.

Студия призвала не использовать бренд "Квартал 95" в "спекулятивных или политизированных контекстах".

Известно, что в настоящее время доля собственности студии "Квартал 95" распределена между Тимуром Миндичем (50%), Сергеем Шефиром (37,5%) и Андреем Яковлевым (12,5%).

Читайте: ВАКС избирает меру пресечения чиновнику "Энергоатома" Дмитрию Басову. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Что предшествовало?

Читайте: Миндич давил на Умерова по поводу закупки некачественных бронежилетов в шарашкиной конторе, - Николаенко

Топ комментарии
+11
А ще є дурні, які ходять на це гівенце?
12.11.2025 11:38 Ответить
+8
*****, а з чийого карману вам деньоги платили? З карману власника, якому належала 50% частка вашого шапіто. Так що не треба ля-ля - обісрались обтікайте. А хто на ваші "виступи" ще ходить, нехай отой сморід і нюхають
12.11.2025 11:38 Ответить
+7
Та, да. І на міністрів не тиснув, і не відмазував потрібних, і бабло не відмивав, і не тирив навіть не розпаковуючи.
12.11.2025 11:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Або так. "Пожартуйте", як ви постійно робите, про Карлсона і про Зебаригу
12.11.2025 11:38 Ответить
Навіть ідею підкину.
Запрошуєте хор, і під відомий вам мотив:
"Під Карлсоном криша палала,
На Банковій земародерня плакала"
12.11.2025 11:59 Ответить
Міндич свій в доску - але ми не при ділах - 95 -й квартал
12.11.2025 11:38 Ответить
Тає. Та ще й скільки. В основному це 73% стадо
12.11.2025 12:01 Ответить
Дофига. 95-й это своего рода тестер на уровень интеллекта громадян.
12.11.2025 12:08 Ответить
Це одна вигрібна яма. І одне лайно відмежовується від іншого.
12.11.2025 11:41 Ответить
На вечно вчерашние. Титаник пошел ко дну.
12.11.2025 11:42 Ответить
"міндічь ні ф чом нє вінават! може то лисий?" )
12.11.2025 11:44 Ответить
нагадують слова Дуремара з Буратіно - а я тут ни причем !
12.11.2025 11:44 Ответить
Нєзавісімиє ви наши... А як же ж "ваше палітічєскоє кредо":
"Хто платіт, тот і заказиваєт музику"?
12.11.2025 11:50 Ответить
Ваше полвтіческоє кредо "всегда"12 стільців
12.11.2025 12:07 Ответить
Ну якщо не має впливу, то хай зроблять номер про нього - типу як про Гонтарєву))
12.11.2025 11:57 Ответить
Треба почекати, ще рішення не прийнято
12.11.2025 12:14 Ответить
На контент кварталу Міндіч не впливає, його передають з Лубянки. Цікаво чи вийде гумористичний номер від кварталівців з висміюванням Міндіча, про «свинарчуків» робили ж.
12.11.2025 12:02 Ответить
Ой-й! Какие они все бамбуля-я-ястые, т. е. толстомо-о-мордые...
12.11.2025 12:03 Ответить
С голоду пухнут.
12.11.2025 12:14 Ответить
Ніколи не подобались зі своїми дебілоідними жартами а тепер зовсім дратують всіх на передову лопати в рвки і твльки перерва на їжу і сон ато копать копать і копать
12.11.2025 12:05 Ответить
Какой милый и трогательный комментарий!
12.11.2025 12:07 Ответить
Бренд - "бидло квартал 95 "
12.11.2025 12:10 Ответить
А нам "какая разніца"--якби бобло давали.
12.11.2025 12:11 Ответить
Це так, він тільки гроші рахував
12.11.2025 12:12 Ответить
 
 