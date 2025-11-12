"Квартал 95" заявив, що співвласник Міндіч ніяк не впливає на компанію
Студія "Квартал-95" прокоментувала ситуацію, що склалася довкола співвласника Студії Тімура Міндіча.
Відповідну заяву оприлюднено у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз у публічному просторі багато інформації, пов’язаної з одним із співвласників Студії "Квартал 95", який опинився у центрі уваги.
Ці події не мають стосунку до роботи Студії, її контенту чи команди.
Співвласник має юридичний зв’язок зі Студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди", - зазначили там.
Студія закликала не використовувати бренд "Квартал 95" у "спекулятивних чи політизованих контекстах".
Відомо, що наразі частка власності студії "Квартал 95" розподілена між Тімуром Міндічем (50%), Сергієм Шефіром (37,5%) та Андрієм Яковлєвим (12,5%).
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
- Увечері 11 листопада ВАКС обирав запобіжний захід експомічнику Деркача Ігорю Миронюку.
- 12 листопада главу Мін'юсту та ексміністра енергетики Галущенка відсторонили від посади.
