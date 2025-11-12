"Квартал 95" заявив, що співвласник Міндіч ніяк не впливає на компанію

Студія "Квартал-95" прокоментувала ситуацію, що склалася довкола співвласника Студії Тімура Міндіча.

Відповідну заяву оприлюднено у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз у публічному просторі багато інформації, пов’язаної з одним із співвласників Студії "Квартал 95", який опинився у центрі уваги.

Ці події не мають стосунку до роботи Студії, її контенту чи команди.

Співвласник має юридичний зв’язок зі Студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди", - зазначили там.

Студія закликала не використовувати бренд "Квартал 95" у "спекулятивних чи політизованих контекстах".

Відомо, що наразі частка власності студії "Квартал 95" розподілена між Тімуром Міндічем (50%), Сергієм Шефіром (37,5%) та Андрієм Яковлєвим (12,5%).

Що передувало?

