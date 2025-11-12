Міндіч тиснув на Умєрова щодо закупівлі неякісних бронежилетів у шарашкіної контори, - Ніколаєнко

Співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч стояв за корупційною схемою контракту на бронежилети.

Про це у Фейсбуці заявила заступниця голови ГАР МО Тетяна Ніколаєнко, передає Цензор.НЕТ.

"Ну що ж, а тепер в мене є привід відсвяткувати персональну перемогу над Міндічем. Рік я боролось з контрактом на бронежилети від компанії Мілікон, бо це була корупційна схема, щоб нарешті дізнатись, що … за нею стояв Міндіч.

Ви вже знаєте, що Міндіч тиснув на міністра оборони Умєрова, щоб той закупив ізраїльські бронежилети, в які той вклав свої 300 млн (те, що оприлюднено, це скан частини підозри Міндічу)", - зазначила вона.

"Взимку ДОТ оголосив тендер ціною 1,6 мільярди на 75 тисяч бронежилетів, на які прийшла нікому невідома шарашкіна контора "Фортеця захисту".

Прийшла і виграла найнижчою ціною. Те, що її не законтрактували, лише справа випадку - у компанії не знайшлось ліцензії на продаж. Зате такі ліцензії були в українських виробників", - розповіла Ніколаєнко.

Водночас ДОТ скасував торги, бо "вибрав не інтереси українського виробника, а конкретного Міндіча".

"Через місяць ДОТ оголосив новий тендер, вже правда тільки на 200 млн. Його виграла інша шарашка - Мілікон, куплена за два дні до тендеру, зі зразком бронежилета, взятим у "Фортеці захисту". Зручно, правда ж?

Що було далі? Ну звісно ж. Компанія провалила перші черги поставок, в Україну приїхали не ізраїльські броніки, а китайське гівно - яке прострілювалось і було косо пошите. І кожну нараду з ДОТ я гавкала, то коли ж вони розірвуть цей контракт. ДОТ робив камʼяне обличчя. Вони зубами тримались і не розривали. Тепер зрозуміло чому . Цілий колишній міністр оборони не смів ігнорувати Міндіча", - додала вона.

За словами Ніколаєнко, ДОТ розірвав контракт в останній день.

"Пізніше керівниця профільного департаменту, яка підписала цей контракт Вікторія Виноградова, з нікому невідомої радості була героїчно переведена в АОЗ. А міністр став секретарем РНБО.

Єдине добре - гроші за ці броніки держава не заплатила", - підсумувала вона.

Раніше прокурор САП заявив, що Міндіч впливав, зокрема, на Умєрова, який обіймав посаду міністра оборони.

Згодом Умєров відкинув ці заяви.

Ніколаєнко Тетяна (457) Міндіч Тімур (332) Умєров Рустем (897) ДОТ (194)
А є вже звернення до Ізраілю на видачу міндіча? Ну хоч для проформи.
12.11.2025 09:04 Відповісти
значить сьогодні Найвеличніший знову впаде на мороз і звалить ше десь фоткатися
12.11.2025 09:05 Відповісти
12.11.2025 09:28 Відповісти
А є вже звернення до Ізраілю на видачу міндіча? Ну хоч для проформи.
12.11.2025 09:04 Відповісти
Міндіч зараз перебуває у Варшавській синагозі хасидів Chabad-Lubawicz. Нині, певне, займається духовним єднанням. Кому цікаво він зупинився в готелі Raffles Europejski, у номері 4409», - просигналізував Гончаренко.
12.11.2025 09:19 Відповісти
А желєзняк пише що в Ізраїлі. З цукерманами. Їх там бачили в тельавіві
12.11.2025 09:49 Відповісти
Сів на літак і уже в Тель-Авіві.
12.11.2025 10:33 Відповісти
Яка банальна і тупа корупція у цих тупих дніпровських местячкових корупціонерів. Вони так і не стали політиками національного рівня!
12.11.2025 12:52 Відповісти
Ізраїль не видає своїх громадян. Нікому.
12.11.2025 13:57 Відповісти
Кажуть, що видає. Штатам.
12.11.2025 14:46 Відповісти
На беню поміняти
12.11.2025 16:19 Відповісти
значить сьогодні Найвеличніший знову впаде на мороз і звалить ше десь фоткатися
12.11.2025 09:05 Відповісти
Буде фоткатись, обов'язково, разом із портретом Мідіча у натуральний зріст.
Литвин вже промову пише-" Этого барадатого чєловєка послал ко мне воровать Порошенко, а я его дажє нє знаю"
12.11.2025 10:55 Відповісти
Кажуть що умєров вже в Турції.
12.11.2025 09:07 Відповісти
І вже заявив, що "нє прі дєлах".
12.11.2025 10:17 Відповісти
Та, було повідомлення. Заявив, що побіг узгоджувати полонених. У самій координаційній групі про це дізналися із газет.
12.11.2025 11:00 Відповісти
не факт що міндіч сильно тиснув на умерова, може взагалі навпаки в цьому випадку бути
12.11.2025 09:08 Відповісти
Збреши ще щось смішніше
12.11.2025 11:02 Відповісти
ыспанська кацапка захищаэ умерова. як мило. за своъми ротенбергами дивись.
12.11.2025 13:09 Відповісти
звичайно, не факт.
Тут все не факт.
А факт лише один: Зе-найвеличніший лідор, а хто хоче кинути тінь на нього та його друзів, той рускій агєнт.
Правильно?
12.11.2025 14:00 Відповісти
ага, точно.
він теж на плівках є.
12.11.2025 14:11 Відповісти
ага, ти правий, паржом!
12.11.2025 14:13 Відповісти
Прокурор САП розповів про один із епізодів, який фігурує у "плівках Міндіча". Президент Володимир Зеленський телефонував міністру Галущенку після повідомлення від Міндіча. Джерело: https://censor.net/ua/n3584634
12.11.2025 14:14 Відповісти
А умєров під ким ходить? Під аллахом це зрозуміло, а хто його кришує?
12.11.2025 15:19 Відповісти
хто його кришує?
12.11.2025 15:20 Відповісти
Я не знаю. Ну главпахан це владімір алєксандровіч зєльоний сокол. Але ж у них там тьорки в банді хто любімая жена лідора: міндіч чи єлдак?
12.11.2025 15:35 Відповісти
любімая жена - єлдак
12.11.2025 15:41 Відповісти
А може все веде на самий верх? Бо влада відреагувала дуже тихо на цей весь песець.
12.11.2025 09:09 Відповісти
Слово "може" у вас тут зайве. "Очевидно".
12.11.2025 10:18 Відповісти
вся як завжди, потужно і незламно. тільки самса уморова стала кошерною.
12.11.2025 09:11 Відповісти
Шарашкіну контору до цугундеру - Умєрова за яйця - і то швидко - бо надворі війна - ми збираєм копійки солдатам а шобло - ***** лярдами ворочає
12.11.2025 09:13 Відповісти
Це тому що у владі не слов'яни. Гоїв можна і в таку броню вдягати. Не шкода.
12.11.2025 09:15 Відповісти
Чим тобі Галущенко чи Деркач не слов'яне? 😁
12.11.2025 09:35 Відповісти
Московити-комсомольці не слов'яни.
12.11.2025 09:55 Відповісти
а галущенко - преЗЕдент? чи деркач?

останній український президент був пам'ятаю - ющЕНКО! під час президенства якого НАГАДАЮ не було ніякої війни і москалі навіть не пробували напасти!!!
після Юща все пішло
ПО
ПЕЗ
ДІ
!!!
12.11.2025 10:17 Відповісти
Чим тобі Янукович не слов'янин?

Ну не треба розповідати, що українці (за національністю) не такі. Ще й які такі.
12.11.2025 11:26 Відповісти
А Порошенко не слов'янин? Чи збрешеш про "вальцмана"?
12.11.2025 12:21 Відповісти
Чим міг тиснути "ніхто" міндіч на Умерова? Тільки одним, особливими відносинами з самим.
12.11.2025 09:19 Відповісти
А ще ж були браковані турнікети, які рвалися. Коротше, обмін життів на гроші триває активно й різноманітно. І на безпекові послуги вистачить, і таки трошки собі.
12.11.2025 09:24 Відповісти
Справа честі для СБУ тепер повернути його назад. Бо через ці корупційні оборудки величезна кількість воїнів загинула, бо їх обікрали від необхідного і фактично, від життя.
12.11.2025 09:25 Відповісти
Справа честі того СБУ, якому Міндіч бабоси слюнявив, а Татаров вказівки давав?
Чи є якесь інше СБУ?
12.11.2025 09:33 Відповісти
Немає в них ні честі, ні совісті...
12.11.2025 09:44 Відповісти
Факти вказують на те що "герой" Малюк - маріонетка Банкової.
12.11.2025 10:20 Відповісти
12.11.2025 09:28 Відповісти
Він мав на увазі якогось іншого президента. 😁
12.11.2025 09:31 Відповісти
Він зараз потрібен обом сторонам війни (і це не про Україну), так що залишиться до кінця.
12.11.2025 09:33 Відповісти
петрик іди додому, на москву
12.11.2025 09:43 Відповісти
Розумію, ранкових уколів ще не було видно)
12.11.2025 09:47 Відповісти
уколіться-похміліться
ваш величний нам не потрібен
12.11.2025 09:49 Відповісти
він вже царь

12.11.2025 09:52 Відповісти
Ну який же він віслюк? Він зовсім не ду рень і добре знає, як розводити лохторат відосами, знає що хочеться чути пересічним, тому й розповідає про ракети, яких ніхто не бачить, мільйони безпілотників, які не вироблені, суцільні перемоги, а про погане просто мовчить і тримається подалі від такого. Ще одягається під Черчілля до якого йому, як курці до неба. Деякі жіночки просто оргазмують від його відосів і пишуть, що це найкращий президент у всесвіті на всі часи.
12.11.2025 11:42 Відповісти
Якого там Черчіля... під північно-корейських/китайсбких диктаторів... всіх разом.
12.11.2025 15:18 Відповісти
Більше під сраліна - точніше недосраліна.... усі методи переймає: нквд виловлює людей, конституцією підтерлися, ставки гівнокомандувача, кожен пук - і зібрання усіх - будь то в них немає, що робити....
13.11.2025 08:38 Відповісти
вже бежить..... волосики назад....
12.11.2025 15:08 Відповісти
Ось це маштаб корупції в країні.А хлопці гинуть.І скажть що ця війна їм не потрібна.
12.11.2025 09:35 Відповісти
Це вже "хоть паржом", чи ще нє?
12.11.2025 09:48 Відповісти
73% баранів зробили це разом....
12.11.2025 10:13 Відповісти
Це вже історія.Країна не прокинеться ми її втратимо.Нічого не вчить нас історія.Я не бачу щоб в кожному місті кожне середне або велике пдприємство мало відсоток праці на армію.Це лише очаги чогось.Кожен середній або малий бізнес повинен отримати від держави допомогу,мати змогу збирати дрони.Притому налогодження з нуля йде нульовими шагами.Частина країни живе взагалі своїм життям.Ворог вже намагається заходити маштабно в дніпропетровську область.Русня постійно шукає методи вдосконалення а ми чекаємо подачки партнерів яким срати на нас.Бо вони зароляють сотні мільярдів на воєнних конртатах.А нам утилізують хлам бо так дешевше.При цьому бізнес тотально потерпає і банкротує.Немає вже спеціалістів.Потрібно заморозити ціни.Потрібно щоб кошти йшли на армію а не енергетика показує прибуток який йде в кармани верхівки.Країни тріщить.А народ і суспільство в якомусь вакумі.
12.11.2025 10:29 Відповісти
Конкретно, що пропонуєш робити залишкам селян і робітників?
12.11.2025 11:06 Відповісти
Мусульманин-татарин об'єднався з іудеєм щоб грабувати українців. Ну інтернаціонал повний. Ленін заздрить. Ізраїльтянам вчитися треба як об'єднуватися з палестинцями
12.11.2025 10:12 Відповісти
мені тільки цікаво скільки і кому сам зЄлЄнскій відправляє бабла в мАскву? і дЄрмак?
12.11.2025 10:14 Відповісти
Своєму куратору, Деркачу.
12.11.2025 10:37 Відповісти
А криворіжський дурак взагалі не при справах, він там просто для відосиків🤡
12.11.2025 10:25 Відповісти
Потрібно одіти всіх причетних до закупівлі неякісних бронежелетів і щоб коже бажаючий міг по них зробити постріли, щоб їхні нікчемні тіла перетворилися в купу говна. Також видно, що зелена шантрапа в вищих ешелонах влади " разгаваріваєт на маскаворотому, свинособачому нарєчії". Звідси випливає, що те зелене кодло все робило і робить до цього часу, щоб лаптєногі швидше окупували Україну. Банду геть!
12.11.2025 11:04 Відповісти
Риго-зелене смердюче болото.
12.11.2025 11:32 Відповісти
Через який КПП виїхав Міндич? Хто пропустив? Хто дав наказ? Розслідувати всю цепочку. Думаю вона приведе до ОП.
12.11.2025 11:36 Відповісти
Господи, виїхав він мегазаконно. Як батько 3 неповнолітніх дітей. Є така хєрня в гуманного українському законодавстві про мобілізацію. Не було б 3 діточок, був би інвалідом. Це їхня країна і вони тут господарі. Що хочуть те й роблять. Бидломаса підтримує більшістю. Дякуйте мудрому народу.
12.11.2025 15:28 Відповісти
О, знову міндіч? Там де міндіч - там Боневтік. Без нього ніхто з його оточення і не дихне і не пердне!
12.11.2025 11:52 Відповісти
Варто тільки подивитись на ці одухотворені особи з правильними носами, яких бубочка поставив "рулить" Україною після 19 року стає ясно, що всі ці справи перетворяться в гучний пердь в калюжу. І найгучніший пердь буде йти від найвеличнішого.
12.11.2025 13:25 Відповісти
Є таке.
12.11.2025 15:29 Відповісти
Із за цієї афери скільки хлопців загинули ,цих виродків судити мало ,лише повішати або розстріляти.
12.11.2025 15:26 Відповісти
Міндіч тиснув на Умєрова щодо закупівлі неякісних бронежилетів у шарашкіної контори, - Ніколаєнко Джерело: https://censor.net/ua/n3584579. та там все неякісне починаючі від фортифікацій і мін і закінчуючи всім навіть дрони в яких Україна була хоч в чомусь попереду окупантів зараз програла за каби вже говорити нічого всі Петріоти в прифронтовій зоні щоб відганяти ці каби були знищені через пів року як призначили Мясирського. Кращеб ця бородата бабушка зі своїм кодлом улетіли на самольоті Байдена ще на початку вторгення, але не сталося як гадалося і українці мають велики втрати.
12.11.2025 16:28 Відповісти
це ж скільки Воїнів загинуло через ци підорів, підорам вища міра має бути від нації
12.11.2025 17:09 Відповісти
"Міндіч тиснув на Умєрова щодо закупівлі неякісних бронежилетів у шарашкіної контори". А Умєров мала дитина чи розумово неповноцінний? Умєров не міг відмовити такому великому другу найвеличнішого президента. Умєров не розумів що неякісний бронежилет це вірна смерть воїна, який захищає його відкормлений зад? Скільки життів на рахунку Умєрова?
12.11.2025 17:46 Відповісти
Умєров перетворив Міністерство Оборони на турецький сераль де якісь два кацапи шастали між Києвом і Стамбулом. Тепер перетворює на сераль РНБО. Кацапів туди прилаштувати не вдалось поки що. Доводиться самому в Турцію їздити... Що в нього в Україні? Родина в Америці. Гроші накрадені в офшорах. Хазяїн в Турції... Що йому тут крім "годівниці"? Гнати до біса і дубасити по нахабній неголеній пиці!
12.11.2025 21:53 Відповісти
Нііііі гнати можна було після першого зальоту, а тут тільки повна конфіскація, включно з родичами, і розстріл, за зрадництво.....
13.11.2025 08:51 Відповісти
Вас уйобків топити треба у Дніпрі, хоч якась користь буде...
13.11.2025 04:46 Відповісти
Тиснув на міністра оборони? Ви задумайтесь над цими словами...бандюки тиснуть на владу.. в що міністр оборони? Соплі жував? Чому не заявив в СБУ чи туж міліцію? Чому не надав розголосу в смі?
13.11.2025 05:08 Відповісти
В долі усе, що перечислено....
