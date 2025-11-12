Міндіч тиснув на Умєрова щодо закупівлі неякісних бронежилетів у шарашкіної контори, - Ніколаєнко

Співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч стояв за корупційною схемою контракту на бронежилети.

Співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч стояв за корупційною схемою контракту на бронежилети.

Про це у Фейсбуці заявила заступниця голови ГАР МО Тетяна Ніколаєнко, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Ну що ж, а тепер в мене є привід відсвяткувати персональну перемогу над Міндічем. Рік я боролось з контрактом на бронежилети від компанії Мілікон, бо це була корупційна схема, щоб нарешті дізнатись, що … за нею стояв Міндіч.

Ви вже знаєте, що Міндіч тиснув на міністра оборони Умєрова, щоб той закупив ізраїльські бронежилети, в які той вклав свої 300 млн (те, що оприлюднено, це скан частини підозри Міндічу)", - зазначила вона.

Подробиці

"Взимку ДОТ оголосив тендер ціною 1,6 мільярди на 75 тисяч бронежилетів, на які прийшла нікому невідома шарашкіна контора "Фортеця захисту".

Прийшла і виграла найнижчою ціною. Те, що її не законтрактували, лише справа випадку - у компанії не знайшлось ліцензії на продаж. Зате такі ліцензії були в українських виробників", - розповіла Ніколаєнко.

Також читайте: Железняк розкрив адресу бек-офісу, де проводились фінансові потоки співвласника студії "Квартал‑95" Міндіча

Водночас ДОТ скасував торги, бо "вибрав не інтереси українського виробника, а конкретного Міндіча".

"Через місяць ДОТ оголосив новий тендер, вже правда тільки на 200 млн. Його виграла інша шарашка - Мілікон, куплена за два дні до тендеру, зі зразком бронежилета, взятим у "Фортеці захисту". Зручно, правда ж?

Що було далі? Ну звісно ж. Компанія провалила перші черги поставок, в Україну приїхали не ізраїльські броніки, а китайське гівно - яке прострілювалось і було косо пошите. І кожну нараду з ДОТ я гавкала, то коли ж вони розірвуть цей контракт. ДОТ робив камʼяне обличчя. Вони зубами тримались і не розривали. Тепер зрозуміло чому . Цілий колишній міністр оборони не смів ігнорувати Міндіча", - додала вона.

Також читайте: Операція "Мідас": відомі імена усіх фігурантів, кому НАБУ вручило підозру. ПЕРЕЛІК

За словами Ніколаєнко, ДОТ розірвав контракт в останній день.

"Пізніше керівниця профільного департаменту, яка підписала цей контракт Вікторія Виноградова, з нікому невідомої радості була героїчно переведена в АОЗ. А міністр став секретарем РНБО.

Єдине добре - гроші за ці броніки держава не заплатила", - підсумувала вона.

Раніше прокурор САП заявив, що Міндіч впливав, зокрема, на Умєрова, який обіймав посаду міністра оборони.

Згодом Умєров відкинув ці заяви.

Читайте: Виникає підозра, що міністром енергетики був не Галущенко, а давній помічник зрадника Деркача Миронюк, - Ніколаєнко

Що передувало?

Читайте: Міноборони відмовилося приймати 25 тисяч військових курток після звернення ГАР МО