Міндіч тиснув на Умєрова щодо закупівлі неякісних бронежилетів у шарашкіної контори, - Ніколаєнко
Співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч стояв за корупційною схемою контракту на бронежилети.
Про це у Фейсбуці заявила заступниця голови ГАР МО Тетяна Ніколаєнко, передає Цензор.НЕТ.
"Ну що ж, а тепер в мене є привід відсвяткувати персональну перемогу над Міндічем. Рік я боролось з контрактом на бронежилети від компанії Мілікон, бо це була корупційна схема, щоб нарешті дізнатись, що … за нею стояв Міндіч.
Ви вже знаєте, що Міндіч тиснув на міністра оборони Умєрова, щоб той закупив ізраїльські бронежилети, в які той вклав свої 300 млн (те, що оприлюднено, це скан частини підозри Міндічу)", - зазначила вона.
Подробиці
"Взимку ДОТ оголосив тендер ціною 1,6 мільярди на 75 тисяч бронежилетів, на які прийшла нікому невідома шарашкіна контора "Фортеця захисту".
Прийшла і виграла найнижчою ціною. Те, що її не законтрактували, лише справа випадку - у компанії не знайшлось ліцензії на продаж. Зате такі ліцензії були в українських виробників", - розповіла Ніколаєнко.
Водночас ДОТ скасував торги, бо "вибрав не інтереси українського виробника, а конкретного Міндіча".
"Через місяць ДОТ оголосив новий тендер, вже правда тільки на 200 млн. Його виграла інша шарашка - Мілікон, куплена за два дні до тендеру, зі зразком бронежилета, взятим у "Фортеці захисту". Зручно, правда ж?
Що було далі? Ну звісно ж. Компанія провалила перші черги поставок, в Україну приїхали не ізраїльські броніки, а китайське гівно - яке прострілювалось і було косо пошите. І кожну нараду з ДОТ я гавкала, то коли ж вони розірвуть цей контракт. ДОТ робив камʼяне обличчя. Вони зубами тримались і не розривали. Тепер зрозуміло чому . Цілий колишній міністр оборони не смів ігнорувати Міндіча", - додала вона.
За словами Ніколаєнко, ДОТ розірвав контракт в останній день.
"Пізніше керівниця профільного департаменту, яка підписала цей контракт Вікторія Виноградова, з нікому невідомої радості була героїчно переведена в АОЗ. А міністр став секретарем РНБО.
Єдине добре - гроші за ці броніки держава не заплатила", - підсумувала вона.
Раніше прокурор САП заявив, що Міндіч впливав, зокрема, на Умєрова, який обіймав посаду міністра оборони.
Згодом Умєров відкинув ці заяви.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
- Увечері 11 листопада ВАКС обирав запобіжний захід експомічнику Деркача Ігорю Миронюку.
- 12 листопада главу Мін'юсту та ексміністра енергетики Галущенка відсторонили від посади.
Литвин вже промову пише-" Этого барадатого чєловєка послал ко мне воровать Порошенко, а я его дажє нє знаю"
Тут все не факт.
А факт лише один: Зе-найвеличніший лідор, а хто хоче кинути тінь на нього та його друзів, той рускій агєнт.
Правильно?
він теж на плівках є.
останній український президент був пам'ятаю - ющЕНКО! під час президенства якого НАГАДАЮ не було ніякої війни і москалі навіть не пробували напасти!!!
після Юща все пішло
Ну не треба розповідати, що українці (за національністю) не такі. Ще й які такі.
Чи є якесь інше СБУ?
ваш величний нам не потрібен