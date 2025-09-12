Міноборони відмовилося приймати 25 тисяч військових курток після звернення ГАР МО

Громадська антикорупційна рада при Міноборони України повідомила, що велику партію зимових курток для військових пошили з невідповідної тканини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ГАР МО інформує у Facebook.

Через дефіцит сировини з Німеччини один із підрядників закупив інший матеріал для верхнього шару курток. За сертифікатами частина характеристик нової тканини виглядала навіть кращою за еталон, зокрема її водовідпірність. Однак додаткові дослідження і примірки виявили критичні відмінності: тканина жорсткіша, помітно шелестить, має нижчу повітропроникність і потенційно може тріскатися на морозі.

Заступниця голови ГАР МО Тетяна Ніколаєнко розповіла, чому антикорупційники забили тривогу: "Компанія-виробник надала висновки двох лабораторій, ніби тканина відповідає встановленим технічним умовам. Але візуально та за відчуттям матеріали дійсно різняться".

Ця відмінність може стати критичною під час виконання бойових завдань.

Читайте також: За стандартами НАТО та ЄС: Міноборони переходить до сучасної моделі забезпечення якості продукції оборонного призначення

В результаті, представники ради звернулися до Міністерства оборони України з проханням ретельно перевірити куртки, які будуть поставлятись.Після цього звернення Центральне управління розвитку матеріального забезпечення надіслало постачальникам лист із попередженням, що прийняти партію курток воно зможе виключно в разі успішних польових випробувань.

Наразі на куртки і тканину очікують додаткові випробування і оцінка військовими, що протестують вироби в умовах, наближених до бойових. 25 тисяч готових курток будуть прийняті на баланс Міноборони лише у випадку схвалення представниками ЗСУ.

"Краще витратити тиждень на перевірку, ніж змушувати військових воюючої країни пів року щодня носити речі, які не відповідають умовам фронту", - підсумував голова ГАР МО Гудименко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Створення Стратегічного запасу зброї і боєприпасів - пріоритет після призупинення бойових дій, - Гудименко