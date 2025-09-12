РУС
Минобороны отказалось принимать 25 тысяч военных курток после обращения ОАС МО

Зимние куртки для ВСУ. Большую партию не примут

Общественный антикоррупционный совет (ОАС) при Минобороны Украины сообщил, что большую партию зимних курток для военных сшили из неподходящей ткани.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ОАС МО информирует в Facebook.

Из-за дефицита сырья из Германии один из подрядчиков закупил другой материал для верхнего слоя курток. По сертификатам часть характеристик новой ткани выглядела даже лучше эталона, в частности ее водоотталкиваемость. Однако дополнительные исследования и примерки выявили критические отличия: ткань жестче, заметно шелестит, имеет более низкую воздухопроницаемость и потенциально может трескаться на морозе.

Заместитель председателя ОАС МО Татьяна Николаенко рассказала, почему антикоррупционеры забили тревогу: "Компания-производитель предоставила выводы двух лабораторий, будто ткань соответствует установленным техническим условиям. Но визуально и по ощущениям материалы действительно отличаются".

Это различие может стать критическим во время выполнения боевых задач.

Читайте также: По стандартам НАТО и ЕС: Минобороны переходит к современной модели обеспечения качества продукции оборонного назначения

В результате, представители совета обратились в Министерство обороны Украины с просьбой тщательно проверить куртки, которые будут поставляться. После этого обращения Центральное управление развития материального обеспечения направило поставщикам письмо с предупреждением, что принять партию курток оно сможет исключительно в случае успешных полевых испытаний.

Сейчас куртки и ткань ожидают дополнительные испытания и оценка военными, которые протестируют изделия в условиях, приближенных к боевым. 25 тысяч готовых курток будут приняты на баланс Минобороны только в случае одобрения представителями ВСУ.

"Лучше потратить неделю на проверку, чем заставлять военных воюющей страны полгода ежедневно носить вещи, которые не соответствуют условиям фронта", - подытожил глава ОАС МО Гудыменко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гудыменко: склады оружия - под завязку, и только потом дороги

Минобороны (9569) Гудыменко Юрий (49) Николаенко Татьяна (396) Общественный антикоррупционный совет при Минобороны (12)
Не може буди...
12.09.2025 16:34 Ответить
А схвалювати будуть ті, що окопи тільки по тєлєку бачили.
12.09.2025 16:40 Ответить
они на них и по телеку не смотрят, нет времени- скирдуют бабло и война им мать родна
12.09.2025 16:57 Ответить
Ніколи такого не було, і ось знову
12.09.2025 18:38 Ответить
У мене є піксельні штани, марковані як 50 розмір, а по факту 46. Коли я сильно схуднув перед відпусткою (при нефіговому апетиті), дружина запідозрила онкологію. Довелось аналізи на онкомаркери здати. Мені ці штани допомогли ввести її в оману, типу я амбал, ледве в 50-й розмір влажу . Але довелось по формі у відпустці лазити.
Ще є зимова форма, геть негодяща, хоча я тільки кілька днів її носив. І таких історій - безліч.
12.09.2025 19:00 Ответить
Готовий забитись на літру оковитої, що замість німецької тканини підрядник знайшов "кєтайскій аналоґ".
