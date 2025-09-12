Минобороны отказалось принимать 25 тысяч военных курток после обращения ОАС МО
Общественный антикоррупционный совет (ОАС) при Минобороны Украины сообщил, что большую партию зимних курток для военных сшили из неподходящей ткани.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ОАС МО информирует в Facebook.
Из-за дефицита сырья из Германии один из подрядчиков закупил другой материал для верхнего слоя курток. По сертификатам часть характеристик новой ткани выглядела даже лучше эталона, в частности ее водоотталкиваемость. Однако дополнительные исследования и примерки выявили критические отличия: ткань жестче, заметно шелестит, имеет более низкую воздухопроницаемость и потенциально может трескаться на морозе.
Заместитель председателя ОАС МО Татьяна Николаенко рассказала, почему антикоррупционеры забили тревогу: "Компания-производитель предоставила выводы двух лабораторий, будто ткань соответствует установленным техническим условиям. Но визуально и по ощущениям материалы действительно отличаются".
Это различие может стать критическим во время выполнения боевых задач.
В результате, представители совета обратились в Министерство обороны Украины с просьбой тщательно проверить куртки, которые будут поставляться. После этого обращения Центральное управление развития материального обеспечения направило поставщикам письмо с предупреждением, что принять партию курток оно сможет исключительно в случае успешных полевых испытаний.
Сейчас куртки и ткань ожидают дополнительные испытания и оценка военными, которые протестируют изделия в условиях, приближенных к боевым. 25 тысяч готовых курток будут приняты на баланс Минобороны только в случае одобрения представителями ВСУ.
"Лучше потратить неделю на проверку, чем заставлять военных воюющей страны полгода ежедневно носить вещи, которые не соответствуют условиям фронта", - подытожил глава ОАС МО Гудыменко.
Ще є зимова форма, геть негодяща, хоча я тільки кілька днів її носив. І таких історій - безліч.