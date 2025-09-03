Гудыменко: склады оружия - под завязку, и только потом дороги

На закрытой встрече с заместителем министра обороны Анной Гвоздяр Юрий Гудименко озвучил приоритет, который государство должно определить в случае прекращения активных боевых действий. А именно - заняться стратегическим наполнением складов вооружением и боеприпасами, а не гражданским восстановлением.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Первое, что мы должны сделать - заполнить склады. Под завязку, под крышечку. Накопать новых складов и их заполнить тоже. И повторить эту процедуру несколько раз. Только после этого - дороги, садики, лавочки и все остальное", - заявил Гудименко. Замминистра Гвоздяр согласилась с мнением председателя антикоррупционного совета.

Встреча состоялась в рамках более широкого обсуждения реформ в оборонном секторе, включая слияние Минобороны и Минстратегпрома и запуск правового режима Defence City. Члены Общественного антикоррупционного совета при МОУ обратили внимание на критические риски, которые возникают, когда одно министерство одновременно заказывает, производит, принимает вооружение и в случае проблем судится с подрядчиками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сократить 3,5 тыс. работников Министерства обороны ,- Гудименко

Отдельно были рассмотрены кейсы Павлоградского химзавода и "Спецтехноекспорт", где уже есть уголовные производства. Участники подчеркнули: эта логика управления оборонкой требует немедленной перестройки.

Также прозвучала критика относительно запуска Defence City. Часть наиболее противоречивых норм уже изъята, законопроекты отправлены на доработку, однако отраслевые ассоциации, в частности NAUDI, настаивают: принимать их в таком виде категорически нельзя.