Гудыменко: склады оружия - под завязку, и только потом дороги
На закрытой встрече с заместителем министра обороны Анной Гвоздяр Юрий Гудименко озвучил приоритет, который государство должно определить в случае прекращения активных боевых действий. А именно - заняться стратегическим наполнением складов вооружением и боеприпасами, а не гражданским восстановлением.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Первое, что мы должны сделать - заполнить склады. Под завязку, под крышечку. Накопать новых складов и их заполнить тоже. И повторить эту процедуру несколько раз. Только после этого - дороги, садики, лавочки и все остальное", - заявил Гудименко. Замминистра Гвоздяр согласилась с мнением председателя антикоррупционного совета.
Встреча состоялась в рамках более широкого обсуждения реформ в оборонном секторе, включая слияние Минобороны и Минстратегпрома и запуск правового режима Defence City. Члены Общественного антикоррупционного совета при МОУ обратили внимание на критические риски, которые возникают, когда одно министерство одновременно заказывает, производит, принимает вооружение и в случае проблем судится с подрядчиками.
Отдельно были рассмотрены кейсы Павлоградского химзавода и "Спецтехноекспорт", где уже есть уголовные производства. Участники подчеркнули: эта логика управления оборонкой требует немедленной перестройки.
Также прозвучала критика относительно запуска Defence City. Часть наиболее противоречивых норм уже изъята, законопроекты отправлены на доработку, однако отраслевые ассоциации, в частности NAUDI, настаивают: принимать их в таком виде категорически нельзя.
рим вихваляється банями, але коли вторглися до германців, то ****** від доріг!
до чого, оця ***** про склади?
сирський чєго ізволітє, чьотко сказав, що дніпропетровщина це фейк! що, зброї нема, потрібна піхота! що, фронт діпстрайк!
зе!поц поїхав в данію нюхати тюльпани та обновити колекцію ділдов.
котопес єрмакумеров мовчить.