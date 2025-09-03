РУС
Гудыменко: склады оружия - под завязку, и только потом дороги

Общественная антикоррупционная комиссия при МО

На закрытой встрече с заместителем министра обороны Анной Гвоздяр Юрий Гудименко озвучил приоритет, который государство должно определить в случае прекращения активных боевых действий. А именно - заняться стратегическим наполнением складов вооружением и боеприпасами, а не гражданским восстановлением.

"Первое, что мы должны сделать - заполнить склады. Под завязку, под крышечку. Накопать новых складов и их заполнить тоже. И повторить эту процедуру несколько раз. Только после этого - дороги, садики, лавочки и все остальное", - заявил Гудименко. Замминистра Гвоздяр согласилась с мнением председателя антикоррупционного совета.

Встреча состоялась в рамках более широкого обсуждения реформ в оборонном секторе, включая слияние Минобороны и Минстратегпрома и запуск правового режима Defence City. Члены Общественного антикоррупционного совета при МОУ обратили внимание на критические риски, которые возникают, когда одно министерство одновременно заказывает, производит, принимает вооружение и в случае проблем судится с подрядчиками.

Отдельно были рассмотрены кейсы Павлоградского химзавода и "Спецтехноекспорт", где уже есть уголовные производства. Участники подчеркнули: эта логика управления оборонкой требует немедленной перестройки.

Также прозвучала критика относительно запуска Defence City. Часть наиболее противоречивых норм уже изъята, законопроекты отправлены на доработку, однако отраслевые ассоциации, в частности NAUDI, настаивают: принимать их в таком виде категорически нельзя.

Минобороны (9561) Гудыменко Юрий (48) Defence City (12) Общественный антикоррупционный совет при Минобороны (12)
Топ комментарии
+7
На святе зазіхнув! Може ще й мільярд дерев не саджати?
03.09.2025 16:52 Ответить
+3
За всю історію цивілізації, ще жодна нація не заплатила таку страшну ціну за будівництво доріг...
03.09.2025 16:55 Ответить
+1
Яке у нього звання? Мабуть капітан. І позивний Очевидність...
03.09.2025 17:10 Ответить
німеччина!
рим вихваляється банями, але коли вторглися до германців, то ****** від доріг!
03.09.2025 16:58 Ответить
гудименко, ну, дуже хоче в майбутній парламент!
до чого, оця ***** про склади?
сирський чєго ізволітє, чьотко сказав, що дніпропетровщина це фейк! що, зброї нема, потрібна піхота! що, фронт діпстрайк!
зе!поц поїхав в данію нюхати тюльпани та обновити колекцію ділдов.
котопес єрмакумеров мовчить.
03.09.2025 16:56 Ответить
" Блаженний той, хто вірує!"
03.09.2025 16:57 Ответить
напомню шо скоро пойдёт 5 год войны...
03.09.2025 17:19 Ответить
нічому людей не вчать підірвані склади що у нас, що у московитів!
03.09.2025 17:14 Ответить
Є лише одна зброя стримування,ви знаєте яка.От як це ми не здогадались заникати десь парочку ядерних боєголовок - це вже питання до покійного Кравчука і до живого поки що Кучми.
03.09.2025 17:42 Ответить
Пріоритет для зельоних тоді стане залишитись при владі, узурпувати всі інституції в державі, і прибити опозицію.
03.09.2025 17:51 Ответить
 
 