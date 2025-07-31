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Новости Гудыменко о неэффективности Минобороны
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Сократить 3,5 тыс. работников Министерства обороны, – Гудыменко

Міноборони

30 июля Общественный антикоррупционный совет при Минобороны (ОАС МОУ) официально отчитался о результатах 180 дней работы. В конце отчета, председатель ОАС МОУ, ветеран Юрий Гудименко, озвучил требования совета к новому министру обороны, Денису Шмыгалю.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Среди других требований, Гудименко также призвал нового главу Министерства выполнить рекомендации функционального аудита МО, проведенного ГАР МОУ в течение отчетного периода. Этот аудит показал, что процессы в Министерстве обороны очень хаотичны, ответственность размыта, а многие функции различных департаментов и отдельных работников - дублируются.

Налаживание эффективных процессов, по мнению экспертов ОАС МОУ, непосредственно связано с сокращением или перенаправлением работников Минобороны, выполняющих лишние, ненужные или дублирующие функции. Количество таких работников, согласно выводам ОАС МОУ, составляет 3-3,5 тысячи человек.

В общем, Гудименко выразил надежду и ожидания, что новый министр обороны, Денис Шмыгаль, больше и системнее будет общаться с представителями ОАС МОУ и использовать их экспертизу, наработки и рекомендации.

"Мы можем дать министерству гораздо больше, чем это удалось при предыдущем министре", - отметил в своей речи председатель ОАС МОУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главная проблема Минобороны - именно Минобороны, - Гудименко о состоянии оборонного ведомства

Автор: 

Минобороны (9511) Гудыменко Юрий (46)


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Топ комментарии
+6
Зачем же их сокращать - пусть идут на фронт!
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31.07.2025 18:27 Ответить
+4
Це ж цілу нову штурмову бригаду із спєців можна було б на фронт відправити,
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31.07.2025 18:29 Ответить
+3
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31.07.2025 18:28 Ответить
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Зачем же их сокращать - пусть идут на фронт!
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31.07.2025 18:27 Ответить
Згоден, перевести в бойових частини, но вони скоріше по звільняються, чим на передову поїхати.
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31.07.2025 18:31 Ответить
Если они военные, то уволится не могут. Если гражданские, то какая разница, уволились они или нет? Тех, кто уволился на фронт не берут?
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31.07.2025 18:37 Ответить
А бронь?
Фактічєская! Нєпробіваємая! Броня!!
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31.07.2025 18:47 Ответить
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31.07.2025 18:28 Ответить
Міністерство оборони потрібно скоротити повністю а його функції передати на аутсорс парі сотень ФОПів.
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31.07.2025 18:28 Ответить
Це ж цілу нову штурмову бригаду із спєців можна було б на фронт відправити,
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31.07.2025 18:29 Ответить
І призивати не треба, вони вже в армії
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31.07.2025 18:32 Ответить
Типу корніловські офіцерські полки 1918 РОКУ. Круто, якщо не розбіжаться,
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31.07.2025 18:58 Ответить
вони навоюють......
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31.07.2025 18:53 Ответить
3,5 тис дублерів і куди ж їх пристроїти - таких всепогодних?
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31.07.2025 18:30 Ответить
В ОП.
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31.07.2025 18:49 Ответить
невиліковні рожеві єдинороги!
гудименко!!!!
шмигаль не для реформ прийшов на цю, принизливу для нього, суїциду посаду!
а, що б брехати та мародерити!
але ж ніхто не очікував, що зе!гніда так обісреться з набу сап.
тому, мародерити будуть в два, в три рази більше.

колись думав, що демократична сокира, щось перспективне.
ніколи не голосуйте, за відбитих від реальності, корисних ідіотів!!!
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31.07.2025 18:35 Ответить
Не скоротити, а зформувати нову бригаду та відправити на нуль.
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31.07.2025 18:46 Ответить
3,5 тисячі? На фронт усіх
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31.07.2025 18:50 Ответить
Угу, зараз швиденько скоротять вільнонайманих (це переважно жінки) і відзвітують.
А майори в 27 років та полковники в 35, в акуратно напрасованій формі, дітки генералів і потрібних людей, які живуть вдома і працюють з 8-ї. до 17-ї. з двома вихідними, будуть продовжувати браво ходити по килимах і паркету міністерства.
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31.07.2025 19:10 Ответить
Яка потужна боротьба з корупцією! Вилизали нового міністра.
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31.07.2025 19:18 Ответить
Відповідальність там не розмита.
Там їх бояться як вогню.
Купа липових убдешників із пільговою вислугою від 4 до 20 днів (туристи).
Безупинно продукуються непотрібні документи, а потрібні затираються.
Тільки й плюс, що документообіг електронний.
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31.07.2025 19:26 Ответить
Умеров, з шоблою, як могли, у Міноборони все, розширяв, поглиблював, вдосконалював, реформовував, оптимізував….
Там, реальну чисельність, від тої, що обліковується у МОУ, за рахунок чисельності бойових підрозділів, знають тільки «КЕДРОВИКИ» та підпорядковані МОУ, структури з «мертвими ПАХАРЯМИ»!!
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31.07.2025 19:28 Ответить
 
 