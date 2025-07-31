Сократить 3,5 тыс. работников Министерства обороны, – Гудыменко
30 июля Общественный антикоррупционный совет при Минобороны (ОАС МОУ) официально отчитался о результатах 180 дней работы. В конце отчета, председатель ОАС МОУ, ветеран Юрий Гудименко, озвучил требования совета к новому министру обороны, Денису Шмыгалю.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Среди других требований, Гудименко также призвал нового главу Министерства выполнить рекомендации функционального аудита МО, проведенного ГАР МОУ в течение отчетного периода. Этот аудит показал, что процессы в Министерстве обороны очень хаотичны, ответственность размыта, а многие функции различных департаментов и отдельных работников - дублируются.
Налаживание эффективных процессов, по мнению экспертов ОАС МОУ, непосредственно связано с сокращением или перенаправлением работников Минобороны, выполняющих лишние, ненужные или дублирующие функции. Количество таких работников, согласно выводам ОАС МОУ, составляет 3-3,5 тысячи человек.
В общем, Гудименко выразил надежду и ожидания, что новый министр обороны, Денис Шмыгаль, больше и системнее будет общаться с представителями ОАС МОУ и использовать их экспертизу, наработки и рекомендации.
"Мы можем дать министерству гораздо больше, чем это удалось при предыдущем министре", - отметил в своей речи председатель ОАС МОУ.
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Фактічєская! Нєпробіваємая! Броня!!
гудименко!!!!
шмигаль не для реформ прийшов на цю, принизливу для нього, суїциду посаду!
а, що б брехати та мародерити!
але ж ніхто не очікував, що зе!гніда так обісреться з набу сап.
тому, мародерити будуть в два, в три рази більше.
колись думав, що демократична сокира, щось перспективне.
ніколи не голосуйте, за відбитих від реальності, корисних ідіотів!!!
А майори в 27 років та полковники в 35, в акуратно напрасованій формі, дітки генералів і потрібних людей, які живуть вдома і працюють з 8-ї. до 17-ї. з двома вихідними, будуть продовжувати браво ходити по килимах і паркету міністерства.
Там їх бояться як вогню.
Купа липових убдешників із пільговою вислугою від 4 до 20 днів (туристи).
Безупинно продукуються непотрібні документи, а потрібні затираються.
Тільки й плюс, що документообіг електронний.
Там, реальну чисельність, від тої, що обліковується у МОУ, за рахунок чисельності бойових підрозділів, знають тільки «КЕДРОВИКИ» та підпорядковані МОУ, структури з «мертвими ПАХАРЯМИ»!!