Сократить 3,5 тыс. работников Министерства обороны, – Гудыменко

30 июля Общественный антикоррупционный совет при Минобороны (ОАС МОУ) официально отчитался о результатах 180 дней работы. В конце отчета, председатель ОАС МОУ, ветеран Юрий Гудименко, озвучил требования совета к новому министру обороны, Денису Шмыгалю.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Среди других требований, Гудименко также призвал нового главу Министерства выполнить рекомендации функционального аудита МО, проведенного ГАР МОУ в течение отчетного периода. Этот аудит показал, что процессы в Министерстве обороны очень хаотичны, ответственность размыта, а многие функции различных департаментов и отдельных работников - дублируются.

Налаживание эффективных процессов, по мнению экспертов ОАС МОУ, непосредственно связано с сокращением или перенаправлением работников Минобороны, выполняющих лишние, ненужные или дублирующие функции. Количество таких работников, согласно выводам ОАС МОУ, составляет 3-3,5 тысячи человек.

В общем, Гудименко выразил надежду и ожидания, что новый министр обороны, Денис Шмыгаль, больше и системнее будет общаться с представителями ОАС МОУ и использовать их экспертизу, наработки и рекомендации.

"Мы можем дать министерству гораздо больше, чем это удалось при предыдущем министре", - отметил в своей речи председатель ОАС МОУ.

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