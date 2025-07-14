Главная проблема Минобороны - само Минобороны, - Гудыменко о состоянии оборонного ведомства

Главной проблемой Министерства обороны является сама структура управления, которая остается забюрократизированной.

Об этом заявил в интервью программе "Рандеву" председатель Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Гудыменко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, министерство инертное и не имеет должной координации с Генштабом. Он подчеркнул, что большое количество чиновников ведомства не заинтересованы в изменениях и фактически блокируют процессы.

Есть масса чиновников, которые либо тормозят, либо саботируют решения. Приказ может просто исчезнуть между подписями", - рассказал он.

По словам Гудименко, так называемый "государственный штат полковников" десятилетиями удерживает власть, оставаясь непубличным и избегая ответственности. "Их цель - дожить до пенсии в этом самом кабинете".

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Еще одной проблемой "оборонки" Гудыменко называет отсутствие стратегического планирования, которое приводит к проблемам, в частности в противодействии новым угрозам, например атакам дронов. По словам Гудыменко, решения часто принимаются с большим опозданием, а внедрение изменений может длиться месяцами и даже годами.

Говоря о коррупционных рисках, Гудыменко напомнил о масштабных злоупотреблениях в первые месяцы полномасштабного вторжения, когда государственные средства распределялись в спешке.

Тогда бросали деньги в любого, кто обещал что-то поставить. Это была системная ошибка. Деньги шли кумовьям, родственникам, случайным фирмам", - отметил он.

Сейчас уровень коррупции снизился, однако основным вызовом остается обеспечение качественных закупок. Чтобы избежать уголовной ответственности, чиновники часто выбирают самые дешевые варианты, не учитывая факторов качества или опыта поставщика.

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Отметив, что это нужно менять, Гудыменко рассказал также и о положительных сдвигах, в частности о запущенном 7 июля проекте Dotchain Defense, который должен ускорить и упростить поставки вооружения для Сил обороны.