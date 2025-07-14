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Новости Гудыменко о неэффективности Минобороны
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Главная проблема Минобороны - само Минобороны, - Гудыменко о состоянии оборонного ведомства

Гудыменко о Минобороны

Главной проблемой Министерства обороны является сама структура управления, которая остается забюрократизированной.

Об этом заявил в интервью программе "Рандеву" председатель Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Гудыменко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, министерство инертное и не имеет должной координации с Генштабом. Он подчеркнул, что большое количество чиновников ведомства не заинтересованы в изменениях и фактически блокируют процессы.

Есть масса чиновников, которые либо тормозят, либо саботируют решения. Приказ может просто исчезнуть между подписями", - рассказал он.

По словам Гудименко, так называемый "государственный штат полковников" десятилетиями удерживает власть, оставаясь непубличным и избегая ответственности. "Их цель - дожить до пенсии в этом самом кабинете".

Также читайте: В минобороны человек с амбициями и видением попадает в окружение полковников пожилого возраста и теряет инициативу, - Гудименко

Еще одной проблемой "оборонки" Гудыменко называет отсутствие стратегического планирования, которое приводит к проблемам, в частности в противодействии новым угрозам, например атакам дронов. По словам Гудыменко, решения часто принимаются с большим опозданием, а внедрение изменений может длиться месяцами и даже годами.

Говоря о коррупционных рисках, Гудыменко напомнил о масштабных злоупотреблениях в первые месяцы полномасштабного вторжения, когда государственные средства распределялись в спешке.

Тогда бросали деньги в любого, кто обещал что-то поставить. Это была системная ошибка. Деньги шли кумовьям, родственникам, случайным фирмам", - отметил он.

Сейчас уровень коррупции снизился, однако основным вызовом остается обеспечение качественных закупок. Чтобы избежать уголовной ответственности, чиновники часто выбирают самые дешевые варианты, не учитывая факторов качества или опыта поставщика.

Читайте: Сейчас Минобороны не соответствует ни одному из требований, которые ставят перед ним и армия, и власть, и народ Украины, - Гудименко

Отметив, что это нужно менять, Гудыменко рассказал также и о положительных сдвигах, в частности о запущенном 7 июля проекте Dotchain Defense, который должен ускорить и упростить поставки вооружения для Сил обороны.

Автор: 

Минобороны (9482) Гудыменко Юрий (42)


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Цих тилових крис пора на передок! Але сама влада створила для них комфортні умови.
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14.07.2025 16:20 Ответить
Совкорилі полковники з генералами навоюють на передку. Максимум що будуть то ставити безглузді задачі підлеглим, чиї життя та здоров'я для них лише ресурс.
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14.07.2025 16:45 Ответить
Рівень корупції знизився - він Україну ні з якою країною не попутав?
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14.07.2025 16:21 Ответить
Рівень корупції в МО знизився з 50% до 35%, тобто було кожне друге рішення корупційне. зараз тільки кожне третє.
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14.07.2025 17:23 Ответить
Зараз ця проблема, за задумом найдосвідченнішого Лідора всіх часів та народів, має великий шанс перекочувати в посольство України в США...
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14.07.2025 16:27 Ответить
И это "результат" р аботы 4-х!!! министров обороны каденции Президента Зеленского. В том числе двух - во время войны.
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14.07.2025 16:28 Ответить
Пане Юрію,інертний президент коли призначає такого міністра оборони.Таким же він буде і послом.
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14.07.2025 16:57 Ответить
А накуя ви там у МО працюєте по 25 годин на добу ? Щоб народжувати проблеми ! А потім їх безкінечно вирішувати. Все як у радянському союзі. Підвищували благополуччя радянських людей весь час. Аж поки не розвалився Союз.
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14.07.2025 17:47 Ответить
 
 