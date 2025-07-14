Головна проблема Міноборони - саме Міноборони, - Гудименко про стан оборонного відомства
Головною проблемою Міністерства оборони є сама структура управління, яка залишається забюрократизованою.
Про це заявив в інтерв’ю програмі "Рандеву" голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Юрій Гудименко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, міністерство інертне і не має належної координації з Генштабом. Він підкреслив, що велика кількість чиновників відомства не зацікавлені у змінах і фактично блокують процеси.
Є маса чиновників, які або гальмують, або саботують рішення. Наказ може просто зникнути між підписами", — розповів він.
За словами Гудименка, так званий "державний штат полковників" десятиліттями утримує владу, залишаючись непублічним і уникаючи відповідальності. "Їхня мета — дожити до пенсії в цьому самому кабінеті".
Ще однією проблемою "оборонки" Гудименко називає відсутність стратегічного планування, яка призводить до проблем, зокрема в протидії новим загрозам, як-от атакам дронів. За словами Гудименка, рішення часто ухвалюються із великим запізненням, а впровадження змін може тривати місяцями і навіть роками.
Говорячи про корупційні ризики, Гудименко нагадав про масштабні зловживання у перші місяці повномасштабного вторгнення, коли державні кошти розподілялися поспіхом.
Тоді кидали гроші в будь-кого, хто обіцяв щось поставити. Це була системна помилка. Гроші йшли кумам, родичам, випадковим фірмам", - зазначив він.
Наразі рівень корупції знизився, однак основним викликом залишається забезпечення якісних закупівель. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, посадовці часто обирають найдешевші варіанти, не враховуючи факторів якості або досвіду постачальника.
Зазначивши, що це потрібно змінювати, Гудименко розповів також і про позитивні зрушення, зокрема про запущений 7 липня проєкт Dotchain Defense, яка має прискорити та спростити постачання озброєння для Сил оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль