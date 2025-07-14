Головна проблема Міноборони - саме Міноборони, - Гудименко про стан оборонного відомства

Головною проблемою Міністерства оборони є сама структура управління, яка залишається забюрократизованою.

Про це заявив в інтерв’ю програмі "Рандеву" голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Юрій Гудименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, міністерство інертне і не має належної координації з Генштабом. Він підкреслив, що велика кількість чиновників відомства не зацікавлені у змінах і фактично блокують процеси.

Є маса чиновників, які або гальмують, або саботують рішення. Наказ може просто зникнути між підписами", — розповів він.

За словами Гудименка, так званий "державний штат полковників" десятиліттями утримує владу, залишаючись непублічним і уникаючи відповідальності. "Їхня мета — дожити до пенсії в цьому самому кабінеті".

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Ще однією проблемою "оборонки" Гудименко називає відсутність стратегічного планування, яка призводить до проблем, зокрема в протидії новим загрозам, як-от атакам дронів. За словами Гудименка, рішення часто ухвалюються із великим запізненням, а впровадження змін може тривати місяцями і навіть роками.

Говорячи про корупційні ризики, Гудименко нагадав про масштабні зловживання у перші місяці повномасштабного вторгнення, коли державні кошти розподілялися поспіхом.

Тоді кидали гроші в будь-кого, хто обіцяв щось поставити. Це була системна помилка. Гроші йшли кумам, родичам, випадковим фірмам", - зазначив він.

Наразі рівень корупції знизився, однак основним викликом залишається забезпечення якісних закупівель. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, посадовці часто обирають найдешевші варіанти, не враховуючи факторів якості або досвіду постачальника.

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Зазначивши, що це потрібно змінювати, Гудименко розповів також і про позитивні зрушення, зокрема про запущений 7 липня проєкт Dotchain Defense, яка має прискорити та спростити постачання озброєння для Сил оборони.