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Новини Гудименко про неефективність Міноборони
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Скоротити 3,5 тис. працівників Міністерства оборони ,– Гудименко

Міноборони

30 липня Громадська антикорупційна рада при Міноборони (ГАР МОУ) офіційно звітувала про результати 180 днів роботи. Наприкінці звіту, голова ГАР МОУ, ветеран Юрій Гудименко, озвучив вимоги ради до нового міністра оборони, Дениса Шмигаля.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Серед інших вимог, Гудименко також закликав нового очільника Міністерства виконати рекомендації функціонального аудиту МО, проведеного ГАР МОУ протягом звітного періоду. Цей аудит показав, що процеси в Міністерстві оборони є дуже хаотичними, відповідальність розмитою, а багато функцій різних департаментів та окремих працівників – дублюються.

Налагодження ефективних процесів, на думку експертів ГАР МОУ, безпосередньо пов’язане зі скороченням або перенаправленням працівників Міноборони, що виконують зайві, непотрібні або дублюючі функції. Кількість таких працівників, згідно висновків ГАР МОУ, становить 3-3,5 тисячі осіб.

Загалом, Гудименко висловив надію і очікування, що новий міністр оборони, Денис Шмигаль, більше і системніше спілкуватиметься з представниками ГАР МОУ і використовуватиме їхню експертизу, напрацювання і рекомендації.

"Ми можемо дати міністерству набагато більше, ніж це вдалося при попередньому міністрі" - зауважив у свої промові голова ГАР МОУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головна проблема Міноборони - саме Міноборони, - Гудименко про стан оборонного відомства

Автор: 

Міноборони (7593) Гудименко Юрій (55) Громадська антикорупційна рада при Міноборони (1)


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Топ коментарі
+7
Зачем же их сокращать - пусть идут на фронт!
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31.07.2025 18:27 Відповісти
+5
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31.07.2025 18:28 Відповісти
+4
Це ж цілу нову штурмову бригаду із спєців можна було б на фронт відправити,
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31.07.2025 18:29 Відповісти
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Зачем же их сокращать - пусть идут на фронт!
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31.07.2025 18:27 Відповісти
Згоден, перевести в бойових частини, но вони скоріше по звільняються, чим на передову поїхати.
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31.07.2025 18:31 Відповісти
Если они военные, то уволится не могут. Если гражданские, то какая разница, уволились они или нет? Тех, кто уволился на фронт не берут?
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31.07.2025 18:37 Відповісти
А бронь?
Фактічєская! Нєпробіваємая! Броня!!
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31.07.2025 18:47 Відповісти
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31.07.2025 18:28 Відповісти
Міністерство оборони потрібно скоротити повністю а його функції передати на аутсорс парі сотень ФОПів.
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31.07.2025 18:28 Відповісти
Це ж цілу нову штурмову бригаду із спєців можна було б на фронт відправити,
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31.07.2025 18:29 Відповісти
І призивати не треба, вони вже в армії
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31.07.2025 18:32 Відповісти
Типу корніловські офіцерські полки 1918 РОКУ. Круто, якщо не розбіжаться,
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31.07.2025 18:58 Відповісти
вони навоюють......
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31.07.2025 18:53 Відповісти
3,5 тис дублерів і куди ж їх пристроїти - таких всепогодних?
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31.07.2025 18:30 Відповісти
В ОП.
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31.07.2025 18:49 Відповісти
невиліковні рожеві єдинороги!
гудименко!!!!
шмигаль не для реформ прийшов на цю, принизливу для нього, суїциду посаду!
а, що б брехати та мародерити!
але ж ніхто не очікував, що зе!гніда так обісреться з набу сап.
тому, мародерити будуть в два, в три рази більше.

колись думав, що демократична сокира, щось перспективне.
ніколи не голосуйте, за відбитих від реальності, корисних ідіотів!!!
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31.07.2025 18:35 Відповісти
Так, згоден. Д7 було розачаруванням 2018-го року, а потім просто спостерігав отих "приблатньоних" до політики нарко-сявок, що видавали з себе інтелектуалів типу "маяковський 2.0". Особливо гидко згадуєтья отой шпєндєль, що зараз майорствує(але не на фронті) і вилизує дупу ОПи. А ще вони всі славились матерщиною в соцмережах і навіть пишались цим - була там така "матуся Бо", що крила матом просто так, як ми розмовляємо.
Але, здається, цей проект вже протух і сам Гудименко вже про нього і не згадує. А понтів там було вище даху.
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31.07.2025 19:56 Відповісти
Не скоротити, а зформувати нову бригаду та відправити на нуль.
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31.07.2025 18:46 Відповісти
3,5 тисячі? На фронт усіх
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31.07.2025 18:50 Відповісти
Угу, зараз швиденько скоротять вільнонайманих (це переважно жінки) і відзвітують.
А майори в 27 років та полковники в 35, в акуратно напрасованій формі, дітки генералів і потрібних людей, які живуть вдома і працюють з 8-ї. до 17-ї. з двома вихідними, будуть продовжувати браво ходити по килимах і паркету міністерства.
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31.07.2025 19:10 Відповісти
Яка потужна боротьба з корупцією! Вилизали нового міністра.
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31.07.2025 19:18 Відповісти
Відповідальність там не розмита.
Там їх бояться як вогню.
Купа липових убдешників із пільговою вислугою від 4 до 20 днів (туристи).
Безупинно продукуються непотрібні документи, а потрібні затираються.
Тільки й плюс, що документообіг електронний.
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31.07.2025 19:26 Відповісти
Умеров, з шоблою, як могли, у Міноборони все, розширяв, поглиблював, вдосконалював, реформовував, оптимізував….
Там, реальну чисельність, від тої, що обліковується у МОУ, за рахунок чисельності бойових підрозділів, знають тільки «КЕДРОВИКИ» та підпорядковані МОУ, структури з «мертвими ПАХАРЯМИ»!!
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31.07.2025 19:28 Відповісти
За вечір - усі втечуть...
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31.07.2025 20:01 Відповісти
 
 