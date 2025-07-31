Скоротити 3,5 тис. працівників Міністерства оборони ,– Гудименко
30 липня Громадська антикорупційна рада при Міноборони (ГАР МОУ) офіційно звітувала про результати 180 днів роботи. Наприкінці звіту, голова ГАР МОУ, ветеран Юрій Гудименко, озвучив вимоги ради до нового міністра оборони, Дениса Шмигаля.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Серед інших вимог, Гудименко також закликав нового очільника Міністерства виконати рекомендації функціонального аудиту МО, проведеного ГАР МОУ протягом звітного періоду. Цей аудит показав, що процеси в Міністерстві оборони є дуже хаотичними, відповідальність розмитою, а багато функцій різних департаментів та окремих працівників – дублюються.
Налагодження ефективних процесів, на думку експертів ГАР МОУ, безпосередньо пов’язане зі скороченням або перенаправленням працівників Міноборони, що виконують зайві, непотрібні або дублюючі функції. Кількість таких працівників, згідно висновків ГАР МОУ, становить 3-3,5 тисячі осіб.
Загалом, Гудименко висловив надію і очікування, що новий міністр оборони, Денис Шмигаль, більше і системніше спілкуватиметься з представниками ГАР МОУ і використовуватиме їхню експертизу, напрацювання і рекомендації.
"Ми можемо дати міністерству набагато більше, ніж це вдалося при попередньому міністрі" - зауважив у свої промові голова ГАР МОУ.
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Фактічєская! Нєпробіваємая! Броня!!
гудименко!!!!
шмигаль не для реформ прийшов на цю, принизливу для нього, суїциду посаду!
а, що б брехати та мародерити!
але ж ніхто не очікував, що зе!гніда так обісреться з набу сап.
тому, мародерити будуть в два, в три рази більше.
колись думав, що демократична сокира, щось перспективне.
ніколи не голосуйте, за відбитих від реальності, корисних ідіотів!!!
Але, здається, цей проект вже протух і сам Гудименко вже про нього і не згадує. А понтів там було вище даху.
А майори в 27 років та полковники в 35, в акуратно напрасованій формі, дітки генералів і потрібних людей, які живуть вдома і працюють з 8-ї. до 17-ї. з двома вихідними, будуть продовжувати браво ходити по килимах і паркету міністерства.
Там їх бояться як вогню.
Купа липових убдешників із пільговою вислугою від 4 до 20 днів (туристи).
Безупинно продукуються непотрібні документи, а потрібні затираються.
Тільки й плюс, що документообіг електронний.
Там, реальну чисельність, від тої, що обліковується у МОУ, за рахунок чисельності бойових підрозділів, знають тільки «КЕДРОВИКИ» та підпорядковані МОУ, структури з «мертвими ПАХАРЯМИ»!!