Створення Стратегічного запасу зброї і боєприпасів - пріоритет після призупинення бойових дій, - Гудименко
На закритій зустрічі із заступницею міністра оборони Ганною Гвоздяр Юрій Гудименко озвучив пріоритет, який держава має визначити в разі припинення активних бойових дій. А саме – зайнятися стратегічним наповненням складів озброєнням і боєприпасами, а не цивільною відбудовою.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Перше, що ми маємо зробити – заповнити склади. Під завʼязку, під кришечку. Накопати нових складів і їх заповнити теж. І повторити цю процедуру декілька разів. Тільки після цього – дороги, садочки, лавочки і все інше", – заявив Гудименко. Замміністра Гвоздяр погодилася із думкою голови антикорупційної ради.
Зустріч відбулася в межах ширшого обговорення реформ в оборонному секторі, включно зі злиттям Міноборони та Мінстратегпрому і запуском правового режиму Defence City. Члени Громадської антикорупційної ради при МОУ звернули увагу на критичні ризики, які виникають, коли одне міністерство одночасно замовляє, виробляє, приймає озброєння і в разі проблем судиться з підрядниками.
Окремо були розглянуті кейси Павлоградського хімзаводу і "Спецтехноекспорту", де вже є кримінальні провадження. Учасники підкреслили: ця логіка управління оборонкою потребує негайної перебудови.
Також прозвучала критика щодо запуску Defence City. Частину найбільш суперечливих норм уже вилучено, законопроєкти відправлено на доопрацювання, однак галузеві асоціації, зокрема NAUDI, наполягають: ухвалювати їх у такому вигляді категорично не можна.
