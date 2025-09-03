УКР
Створення Стратегічного запасу зброї і боєприпасів - пріоритет після призупинення бойових дій, - Гудименко

На закритій зустрічі із заступницею міністра оборони Ганною Гвоздяр Юрій Гудименко озвучив пріоритет, який держава має визначити в разі припинення активних бойових дій. А саме – зайнятися стратегічним наповненням складів озброєнням і боєприпасами, а не цивільною відбудовою.

"Перше, що ми маємо зробити – заповнити склади. Під завʼязку, під кришечку. Накопати нових складів і їх заповнити теж. І повторити цю процедуру декілька разів. Тільки після цього – дороги, садочки, лавочки і все інше", – заявив Гудименко. Замміністра Гвоздяр погодилася із думкою голови антикорупційної ради.

Зустріч відбулася в межах ширшого обговорення реформ в оборонному секторі, включно зі злиттям Міноборони та Мінстратегпрому і запуском правового режиму Defence City. Члени Громадської антикорупційної ради при МОУ звернули увагу на критичні ризики, які виникають, коли одне міністерство одночасно замовляє, виробляє, приймає озброєння і в разі проблем судиться з підрядниками.

Окремо були розглянуті кейси Павлоградського хімзаводу і "Спецтехноекспорту", де вже є кримінальні провадження. Учасники підкреслили: ця логіка управління оборонкою потребує негайної перебудови.

Також прозвучала критика щодо запуску Defence City. Частину найбільш суперечливих норм уже вилучено, законопроєкти відправлено на доопрацювання, однак галузеві асоціації, зокрема NAUDI, наполягають: ухвалювати їх у такому вигляді категорично не можна.

На святе зазіхнув! Може ще й мільярд дерев не саджати?
показати весь коментар
03.09.2025 16:52 Відповісти
За всю історію цивілізації, ще жодна нація не заплатила таку страшну ціну за будівництво доріг...
показати весь коментар
03.09.2025 16:55 Відповісти
німеччина!
рим вихваляється банями, але коли вторглися до германців, то ****** від доріг!
показати весь коментар
03.09.2025 16:58 Відповісти
гудименко, ну, дуже хоче в майбутній парламент!
до чого, оця ***** про склади?
сирський чєго ізволітє, чьотко сказав, що дніпропетровщина це фейк! що, зброї нема, потрібна піхота! що, фронт діпстрайк!
зе!поц поїхав в данію нюхати тюльпани та обновити колекцію ділдов.
котопес єрмакумеров мовчить.
показати весь коментар
03.09.2025 16:56 Відповісти
" Блаженний той, хто вірує!"
показати весь коментар
03.09.2025 16:57 Відповісти
еще бы украинцев было под завязку, так с этим напряженка
показати весь коментар
03.09.2025 17:02 Відповісти
Яке у нього звання? Мабуть капітан. І позивний Очевидність...
показати весь коментар
03.09.2025 17:10 Відповісти
напомню шо скоро пойдёт 5 год войны...
показати весь коментар
03.09.2025 17:19 Відповісти
нічому людей не вчать підірвані склади що у нас, що у московитів!
показати весь коментар
03.09.2025 17:14 Відповісти
правильно, легче будет списать на войну отмыв бабла когда очередной склад взорвут. Война все спишет
показати весь коментар
03.09.2025 17:15 Відповісти
Є лише одна зброя стримування,ви знаєте яка.От як це ми не здогадались заникати десь парочку ядерних боєголовок - це вже питання до покійного Кравчука і до живого поки що Кучми.
показати весь коментар
03.09.2025 17:42 Відповісти
Пріоритет для зельоних тоді стане залишитись при владі, узурпувати всі інституції в державі, і прибити опозицію.
показати весь коментар
03.09.2025 17:51 Відповісти
Вже готують Zелені схеми на майбутне.
показати весь коментар
03.09.2025 18:06 Відповісти
 
 