По стандартам НАТО и ЕС: Минобороны переходит к современной модели обеспечения качества продукции оборонного назначения

Обеспечение качества продукции оборонного назначения

Завершена трансформация системы обеспечения качества продукции оборонного назначения. Принцип тотального контроля за качеством сменится современной моделью партнерских отношений с производителями, основанной на международных стандартах НАТО и ЕС.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обновленная система обеспечения качества предусматривает комплексный подход:

  • управление качеством на всех этапах производства;
  • проверка способности;
  • аудит и сертификация;
  • предотвращение дефектов;
  • интеграция в международную систему обеспечения качества и взаимное признание с НАТО и партнерами.

Основой новой системы являются стандарты ISO и AQAP (НАТО), принципы риск-менеджмента и доверия к производителю. Ключевое отличие - законодательно определенная персональная ответственность производителя за качество продукции. Это должно стимулировать предприятия внедрять современные системы менеджмента качества и постоянно совершенствовать производственные процессы.

В Минобороны рассказали, что уже сформирована национальная система обеспечения качества, которая включает специализированное структурное подразделение Минобороны и его территориальные органы, нормативно-правовую базу, информационно-коммуникационную систему, а также механизмы взаимного признания со странами НАТО и партнерами.

Также отмечается, что через территориальные подразделения Минобороны осуществляет аудиты систем менеджмента качества предприятий, мониторинг производственных процессов и инспектирование отдельных этапов производства. В составе территориальных подразделений созданы отделы обеспечения качества серийного производства, ремонта, разработок и модернизации, которые непосредственно будут осуществлять сопровождение государственных контрактов (договоров), как отдельных проектов. На указанные подразделения возложены задачи по обеспечению качества высокотехнологичных и дорогостоящих образцов вооружения и военной техники.

