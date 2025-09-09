У бюджеті знову бракує коштів на оборону, до кінця жовтня потрібно знайти 300 мільярдів, – ЕП

Міністерству оборони до кінця 2025 року бракує ще 417 мільярдів гривень, однак після "продуктивного обговорення" в уряді суму зменшили до 280 млрд грн.

Водночас з урахуванням потреб інших силових відомств (НГУ, СБУ, ГУР МО та інших) оборонні видатки слід збільшити приблизно на 300 млрд грн, повідомляє ЕП із посиланням на джерела у владі.

За словами співрозмовників видання, зміни необхідно ухвалити до кінця жовтня, інакше вже з листопада уряд буде обмежений у можливостях фінансувати виплату грошовового забезпечення військовослужбовців.

Додаткова потреба у коштах виникла через перенесення запланованих на кінець року виплат на фінансування закупівлі зброї у першому півріччі. Крім того, на це вплинуло зростанням витрат на грошове забезпечення, зокрема, на виплату одноразової грошової допомоги у 15 млн грн у разі загибелі військового.

Як повідомлялося, у липні Верховна Рада вже ухвалила закон про внесення змін до держбюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків держбюджету на оборону на 412 мільярдів гривень у 2025 році.

Фінансування додаткових видатків планують покрити за рахунок: