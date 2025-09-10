За стандартами НАТО та ЄС: Міноборони переходить до сучасної моделі забезпечення якості продукції оборонного призначення

Завершено трансформацію системи забезпечення якості продукції оборонного призначення. Принцип тотального контролю за якістю зміниться сучасною моделлю партнерських відносин із виробниками, заснованою на міжнародних стандартах НАТО та ЄС.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, оновлена система забезпечення якості передбачає комплексний підхід:

управління якістю на всіх етапах виробництва;

перевірка спроможності;

аудит і сертифікація;

запобігання дефектам;

інтеграція в міжнародну систему забезпечення якості та взаємне визнання з НАТО і партнерами.

Основою нової системи є стандарти ISO та AQAP (НАТО), принципи ризик-менеджменту та довіри до виробника. Ключова відмінність — законодавчо визначена персональна відповідальність виробника за якість продукції. Це має стимулювати підприємства впроваджувати сучасні системи менеджменту якості та постійно вдосконалювати виробничі процеси.

У Міноборони розповіли, що вже сформовано національну систему забезпечення якості, яка включає спеціалізований структурний підрозділ Міноборони та його територіальні органи, нормативно-правову базу, інформаційно-комунікаційну систему, а також механізми взаємного визнання з країнами НАТО та партнерами.

Також зазначається, що через територіальні підрозділи Міноборони здійснює аудити систем менеджменту якості підприємств, моніторинг виробничих процесів та інспектування окремих етапів виробництва. У складі територіальних підрозділів створено відділи забезпечення якості серійного виробництва, ремонту, розробок та модернізації, які безпосередньо будуть здійснювати супроводження державних контрактів (договорів), як окремих проєктів. На зазначені підрозділи покладені завдання щодо забезпечення якості високотехнологічних та високовартісних зразків озброєння та військової техніки.