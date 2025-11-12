Миндич давил на Умерова по поводу закупки некачественных бронежилетов в шарашкиной конторе, - Николаенко

Совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич стоял за коррупционной схемой контракта на бронежилеты.

Об этом в Facebook заявила заместитель председателя ГАР МО Татьяна Николаенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ну что ж, а теперь у меня есть повод отпраздновать персональную победу над Миндичем. Год я боролась с контрактом на бронежилеты от компании Миликон, потому что это была коррупционная схема, чтобы наконец узнать, что ... за ней стоял Миндич.

Вы уже знаете, что Миндич давил на министра обороны Умерова, чтобы тот закупил израильские бронежилеты, в которые тот вложил свои 300 миллионов (то, что обнародовано, это скан части подозрения Миндичу)", - отметила она.

Подробности

"Зимой ДОТ объявил тендер по цене 1,6 миллиарда на 75 тысяч бронежилетов, на которые пришла никому неизвестная шарашкина контора "Крепость защиты".

Пришла и выиграла по самой низкой цене. То, что ее не законтрактовали, лишь дело случая - у компании не нашлось лицензии на продажу. Зато такие лицензии были у украинских производителей", - рассказала Николаенко.

В то же время ГОТ отменил торги, потому что "выбрал не интересы украинского производителя, а конкретного Миндича".

"Через месяц ГОТ объявил новый тендер, уже правда только на 200 млн. Его выиграла другая шарашка - Миликон, купленная за два дня до тендера, с образцом бронежилета, взятым в "Крепости защиты". Удобно, правда?

Что было дальше? Ну конечно же. Компания провалила первые очереди поставок, в Украину приехали не израильские бронежилеты, а китайское дерьмо - которое простреливалось и было косо сшито. И на каждом совещании с ГОТ я ругалась, когда же они разорвут этот контракт. ГОТ делал каменное лицо. Они зубами держались и не разрывали. Теперь понятно - почему. Целый бывший министр обороны не смел игнорировать Миндича", - добавила она.

По словам Николаенко, ГОТ расторг контракт в последний день.

"Позже руководительница профильного департамента, которая подписала этот контракт Виктория Виноградова, из никому неизвестной радости была героически переведена в АОЗ. А министр стал секретарем СНБО.

Единственное хорошо - деньги за эти бронежилеты государство не заплатило", - подытожила она.

Ранее прокурор САП заявил, что Миндич влиял, в частности, на Умерова, который занимал должность министра обороны.

Впоследствии Умеров отверг эти заявления.

