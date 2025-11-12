РУС
Миндич давил на Умерова по поводу закупки некачественных бронежилетов в шарашкиной конторе, - Николаенко

Совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич стоял за коррупционной схемой контракта на бронежилеты.

Об этом в Facebook заявила заместитель председателя ГАР МО Татьяна Николаенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ну что ж, а теперь у меня есть повод отпраздновать персональную победу над Миндичем. Год я боролась с контрактом на бронежилеты от компании Миликон, потому что это была коррупционная схема, чтобы наконец узнать, что ... за ней стоял Миндич.

Вы уже знаете, что Миндич давил на министра обороны Умерова, чтобы тот закупил израильские бронежилеты, в которые тот вложил свои 300 миллионов (то, что обнародовано, это скан части подозрения Миндичу)", - отметила она.

Подробности

"Зимой ДОТ объявил тендер по цене 1,6 миллиарда на 75 тысяч бронежилетов, на которые пришла никому неизвестная шарашкина контора "Крепость защиты".

Пришла и выиграла по самой низкой цене. То, что ее не законтрактовали, лишь дело случая - у компании не нашлось лицензии на продажу. Зато такие лицензии были у украинских производителей", - рассказала Николаенко.

Читайте также: Железняк раскрыл адрес бэк-офиса, где проходили финансовые потоки совладельца студии "Квартал-95" Миндича

В то же время ГОТ отменил торги, потому что "выбрал не интересы украинского производителя, а конкретного Миндича".

"Через месяц ГОТ объявил новый тендер, уже правда только на 200 млн. Его выиграла другая шарашка - Миликон, купленная за два дня до тендера, с образцом бронежилета, взятым в "Крепости защиты". Удобно, правда?

Что было дальше? Ну конечно же. Компания провалила первые очереди поставок, в Украину приехали не израильские бронежилеты, а китайское дерьмо - которое простреливалось и было косо сшито. И на каждом совещании с ГОТ я ругалась, когда же они разорвут этот контракт. ГОТ делал каменное лицо. Они зубами держались и не разрывали. Теперь понятно - почему. Целый бывший министр обороны не смел игнорировать Миндича", - добавила она.

Читайте также: Операция "Мидас": известны имена всех фигурантов, которым НАБУ вручило подозрение. СПИСОК

По словам Николаенко, ГОТ расторг контракт в последний день.

"Позже руководительница профильного департамента, которая подписала этот контракт Виктория Виноградова, из никому неизвестной радости была героически переведена в АОЗ. А министр стал секретарем СНБО.

Единственное хорошо - деньги за эти бронежилеты государство не заплатило", - подытожила она.

Ранее прокурор САП заявил, что Миндич влиял, в частности, на Умерова, который занимал должность министра обороны.

Впоследствии Умеров отверг эти заявления.

Читайте: Возникает подозрение, что министром энергетики был не Галущенко, а давний помощник предателя Деркача Миронюк, - Николаенко

Что предшествовало?

Читайте: Минобороны отказалось принимать 25 тысяч военных курток после обращения ГАР МО

Николаенко Татьяна Миндич Тимур Умеров Рустем Государственный оператор тыла
А є вже звернення до Ізраілю на видачу міндіча? Ну хоч для проформи.
12.11.2025 09:04 Ответить
значить сьогодні Найвеличніший знову впаде на мороз і звалить ше десь фоткатися
12.11.2025 09:05 Ответить
Кажуть що умєров вже в Турції.
12.11.2025 09:07 Ответить
А є вже звернення до Ізраілю на видачу міндіча? Ну хоч для проформи.
12.11.2025 09:04 Ответить
Міндіч зараз перебуває у Варшавській синагозі хасидів Chabad-Lubawicz. Нині, певне, займається духовним єднанням. Кому цікаво він зупинився в готелі Raffles Europejski, у номері 4409», - просигналізував Гончаренко.
12.11.2025 09:19 Ответить
А желєзняк пише що в Ізраїлі. З цукерманами. Їх там бачили в тельавіві
12.11.2025 09:49 Ответить
Сів на літак і уже в Тель-Авіві.
12.11.2025 10:33 Ответить
значить сьогодні Найвеличніший знову впаде на мороз і звалить ше десь фоткатися
12.11.2025 09:05 Ответить
Буде фоткатись, обов'язково, разом із портретом Мідіча у натуральний зріст.
Литвин вже промову пише-" Этого барадатого чєловєка послал ко мне воровать Порошенко, а я его дажє нє знаю"
12.11.2025 10:55 Ответить
Кажуть що умєров вже в Турції.
12.11.2025 09:07 Ответить
І вже заявив, що "нє прі дєлах".
12.11.2025 10:17 Ответить
Та, було повідомлення. Заявив, що побіг узгоджувати полонених. У самій координаційній групі про це дізналися із газет.
12.11.2025 11:00 Ответить
не факт що міндіч сильно тиснув на умерова, може взагалі навпаки в цьому випадку бути
12.11.2025 09:08 Ответить
Збреши ще щось смішніше
12.11.2025 11:02 Ответить
А може все веде на самий верх? Бо влада відреагувала дуже тихо на цей весь песець.
12.11.2025 09:09 Ответить
Слово "може" у вас тут зайве. "Очевидно".
12.11.2025 10:18 Ответить
вся як завжди, потужно і незламно. тільки самса уморова стала кошерною.
12.11.2025 09:11 Ответить
Шарашкіну контору до цугундеру - Умєрова за яйця - і то швидко - бо надворі війна - ми збираєм копійки солдатам а шобло - ***** лярдами ворочає
12.11.2025 09:13 Ответить
Це тому що у владі не слов'яни. Гоїв можна і в таку броню вдягати. Не шкода.
12.11.2025 09:15 Ответить
Чим тобі Галущенко чи Деркач не слов'яне? 😁
12.11.2025 09:35 Ответить
Московити-комсомольці не слов'яни.
12.11.2025 09:55 Ответить
а галущенко - преЗЕдент? чи деркач?

останній український президент був пам'ятаю - ющЕНКО! під час президенства якого НАГАДАЮ не було ніякої війни і москалі навіть не пробували напасти!!!
після Юща все пішло
ПО
ПЕЗ
ДІ
!!!
12.11.2025 10:17 Ответить
Чим тобі Янукович не слов'янин?

Ну не треба розповідати, що українці (за національністю) не такі. Ще й які такі.
12.11.2025 11:26 Ответить
Чим міг тиснути "ніхто" міндіч на Умерова? Тільки одним, особливими відносинами з самим.
12.11.2025 09:19 Ответить
А ще ж були браковані турнікети, які рвалися. Коротше, обмін життів на гроші триває активно й різноманітно. І на безпекові послуги вистачить, і таки трошки собі.
12.11.2025 09:24 Ответить
Справа честі для СБУ тепер повернути його назад. Бо через ці корупційні оборудки величезна кількість воїнів загинула, бо їх обікрали від необхідного і фактично, від життя.
12.11.2025 09:25 Ответить
Справа честі того СБУ, якому Міндіч бабоси слюнявив, а Татаров вказівки давав?
Чи є якесь інше СБУ?
12.11.2025 09:33 Ответить
Немає в них ні честі, ні совісті...
12.11.2025 09:44 Ответить
Факти вказують на те що "герой" Малюк - маріонетка Банкової.
12.11.2025 10:20 Ответить
12.11.2025 09:28 Ответить
Він мав на увазі якогось іншого президента. 😁
12.11.2025 09:31 Ответить
Він зараз потрібен обом сторонам війни (і це не про Україну), так що залишиться до кінця.
12.11.2025 09:33 Ответить
петрик іди додому, на москву
12.11.2025 09:43 Ответить
Розумію, ранкових уколів ще не було видно)
12.11.2025 09:47 Ответить
уколіться-похміліться
ваш величний нам не потрібен
12.11.2025 09:49 Ответить
він вже царь

12.11.2025 09:52 Ответить
Ось це маштаб корупції в країні.А хлопці гинуть.І скажть що ця війна їм не потрібна.
12.11.2025 09:35 Ответить
Це вже "хоть паржом", чи ще нє?
12.11.2025 09:48 Ответить
73% баранів зробили це разом....
12.11.2025 10:13 Ответить
Це вже історія.Країна не прокинеться ми її втратимо.Нічого не вчить нас історія.Я не бачу щоб в кожному місті кожне середне або велике пдприємство мало відсоток праці на армію.Це лише очаги чогось.Кожен середній або малий бізнес повинен отримати від держави допомогу,мати змогу збирати дрони.Притому налогодження з нуля йде нульовими шагами.Частина країни живе взагалі своїм життям.Ворог вже намагається заходити маштабно в дніпропетровську область.Русня постійно шукає методи вдосконалення а ми чекаємо подачки партнерів яким срати на нас.Бо вони зароляють сотні мільярдів на воєнних конртатах.А нам утилізують хлам бо так дешевше.При цьому бізнес тотально потерпає і банкротує.Немає вже спеціалістів.Потрібно заморозити ціни.Потрібно щоб кошти йшли на армію а не енергетика показує прибуток який йде в кармани верхівки.Країни тріщить.А народ і суспільство в якомусь вакумі.
12.11.2025 10:29 Ответить
Конкретно, що пропонуєш робити залишкам селян і робітників?
12.11.2025 11:06 Ответить
Мусульманин-татарин об'єднався з іудеєм щоб грабувати українців. Ну інтернаціонал повний. Ленін заздрить. Ізраїльтянам вчитися треба як об'єднуватися з палестинцями
12.11.2025 10:12 Ответить
мені тільки цікаво скільки і кому сам зЄлЄнскій відправляє бабла в мАскву? і дЄрмак?
12.11.2025 10:14 Ответить
Своєму куратору, Деркачу.
12.11.2025 10:37 Ответить
А криворіжський дурак взагалі не при справах, він там просто для відосиків🤡
12.11.2025 10:25 Ответить
Потрібно одіти всіх причетних до закупівлі неякісних бронежелетів і щоб коже бажаючий міг по них зробити постріли, щоб їхні нікчемні тіла перетворилися в купу говна. Також видно, що зелена шантрапа в вищих ешелонах влади " разгаваріваєт на маскаворотому, свинособачому нарєчії". Звідси випливає, що те зелене кодло все робило і робить до цього часу, щоб лаптєногі швидше окупували Україну. Банду геть!
12.11.2025 11:04 Ответить
 
 