Фігуранти плівок Міндіча згадували про факти спілкування з президентом, - прокурор САП
Фігуранти справи про корупцію в енергетиці під час своїх розмов згадували президента України.
Про це під час засідання заявив прокурор САП Савицький, передає Цензор.НЕТ.
"Йдеться про спілкування з найвищими посадовими особами держави, а також інші проєкти, що стосуються здійснення підприємницької діяльності. Зокрема, позначають особу ініціалами А.Б. щодо організації належних адвокатів Чернишову у справі.
Також повідомляють про факти спілкування з президентом України. Відповідно хто, коли його бачив і коли востаннє спілкувалися", - зачитав він.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
- Увечері 11 листопада ВАКС обирав запобіжний захід експомічнику Деркача Ігорю Миронюку.
- 12 листопада главу Мін'юсту та ексміністра енергетики Галущенка відсторонили від посади.
