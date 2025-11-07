Огромная заслуга Ермака в том, что Зеленского везде встречают с уважением, - "слуга народа" Богуцкая

Глава Офиса Президента Андрей Ермак является "громоотводом" и "надежным тылом" Владимира Зеленского.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат "Слуги народа" Лиза Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп заявила, что фигура Ермака является "едва ли не самой демонизированной фигурой в современной Украине".

"Я уже писала о том, как с начала его председательства в ОП началось грязное обливание его в адрес: "Он - агент ФСБ", его отец - "агент ФСБ", "его жена - россиянка, агент ФСБ". "Он сдаст Украину Путину", "он - Оманская контра", "он передал вагнеровцев России"... "Его никто не примет в США", "ему запретят въезд в страны Европы", "он крышит коррупцию", "он украл зарплаты военных", "его никто не выбирал"...

Уже почти 6 лет главу ОП разные масти украинской политики пытаются пришить к российским спецслужбам. Каждый раз не получается, но "надежда умирает последней", поэтому с каждым новым вздохом придумывают новую болезненную дичь", - отметила Богуцкая.

Отставка Ермака

Нардеп удивлена теми, кто требует от Зеленского отставки Ермака.

"В том, что Зеленского встречают с уважением, как друга или члена большой европейской семьи, - огромная заслуга главы Офиса президента. Преимущественная заслуга.

Ермак всегда находится в тени Президента. Он не прыгает впереди, не перетягивает на себя внимание. Но всегда рядом. Как громоотвод, как советник, как надежный тыл. И тогда, когда Зеленский в Белом Доме, и когда в армии в самых горячих точках войны. Он всегда вместе с Президентом", - подчеркнула нардеп.

Богуцкая отметила, что если бы не ВСУ, то "возможно и международный фронт был бы провален".

"Но согласитесь: если бы не международная поддержка (оружием, деньгами, сотрудничеством, санкциями к РФ), ВСУ понесли бы гораздо большие потери. И людей, и территорий", - подытожила она.

Что предшествовало?

Издание Financial Times сообщало, что визит главы Офиса Президента Андрея Ермака в США в июне 2025 года был неудачным. Ему удалось раздражать политиков обеих партий.

Журналисты FT отметили, что Ермак имеет такое же влияние, как и Зеленский, возможно, даже большее.

Издание Politico опубликовало статью, в которой заявило, что Ермак тормозит сотрудничество Украины с США.

