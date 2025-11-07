Огромная заслуга Ермака в том, что Зеленского везде встречают с уважением, - "слуга народа" Богуцкая
Глава Офиса Президента Андрей Ермак является "громоотводом" и "надежным тылом" Владимира Зеленского.
Об этом в Facebook сообщила народный депутат "Слуги народа" Лиза Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.
Нардеп заявила, что фигура Ермака является "едва ли не самой демонизированной фигурой в современной Украине".
"Я уже писала о том, как с начала его председательства в ОП началось грязное обливание его в адрес: "Он - агент ФСБ", его отец - "агент ФСБ", "его жена - россиянка, агент ФСБ". "Он сдаст Украину Путину", "он - Оманская контра", "он передал вагнеровцев России"... "Его никто не примет в США", "ему запретят въезд в страны Европы", "он крышит коррупцию", "он украл зарплаты военных", "его никто не выбирал"...
Уже почти 6 лет главу ОП разные масти украинской политики пытаются пришить к российским спецслужбам. Каждый раз не получается, но "надежда умирает последней", поэтому с каждым новым вздохом придумывают новую болезненную дичь", - отметила Богуцкая.
Отставка Ермака
Нардеп удивлена теми, кто требует от Зеленского отставки Ермака.
"В том, что Зеленского встречают с уважением, как друга или члена большой европейской семьи, - огромная заслуга главы Офиса президента. Преимущественная заслуга.
Ермак всегда находится в тени Президента. Он не прыгает впереди, не перетягивает на себя внимание. Но всегда рядом. Как громоотвод, как советник, как надежный тыл. И тогда, когда Зеленский в Белом Доме, и когда в армии в самых горячих точках войны. Он всегда вместе с Президентом", - подчеркнула нардеп.
Богуцкая отметила, что если бы не ВСУ, то "возможно и международный фронт был бы провален".
"Но согласитесь: если бы не международная поддержка (оружием, деньгами, сотрудничеством, санкциями к РФ), ВСУ понесли бы гораздо большие потери. И людей, и территорий", - подытожила она.
Что предшествовало?
Издание Financial Times сообщало, что визит главы Офиса Президента Андрея Ермака в США в июне 2025 года был неудачным. Ему удалось раздражать политиков обеих партий.
Журналисты FT отметили, что Ермак имеет такое же влияние, как и Зеленский, возможно, даже большее.
Издание Politico опубликовало статью, в которой заявило, что Ермак тормозит сотрудничество Украины с США.
"У тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст".
лізуха виступила.
наступна мар'яна.
ну, що буржуї?
отримали відповідь на ваші кляузи всіляких нікчемних євро комісій?
Ну хоть иогода правду пишут. А кто его выбирал?
Яка вона дурнувата ця Богуцька ! Нехай Найвеличніший разом з Єрмаком прийде на військові цвинтарі , де плачуть люди на могилах загиблих ... побачимо - з якою повагою його там зустрінуть !
Самого Єрмака усюди вже на поріг не пускають. 😁
Продавець Зеленського, бляха...
Газета «New York Times» цікаво написала про наших геніальних шоуменів і продюсерів, які випускають ракету «Фламінго» - компанію «Fire Point». Журналісти дослідили керівників і можливих власників компанії, і з'ясувалось, що всі ці талановиті люди раніше працювали на студію «квартал 95». Ну а тепер ці ж самі люди отримують фінансування в 30% від державних закупок на зброю чи 10% всього оборонного бюджету.
А КБ «Луч» навіть мріяти не може про таке фінансування. Тому ракети «Нептун» нема за що виробляти.
Ці статті уважно читають в ЄС та США, і після вживають конкретних заходів до зелених мародерів. Так Данія, Норвегія і Нідерланди почали вимагати від української влади повного аудиту щодо витрат на всіх стадіях фінансування всіх складових «ракетної програми» і «фламінго», яку ці країни частково фінансували.
Наша зелена влада відмовляється надавати дані для аудиту, мотивуючи це збереженням режиму секретності. Все в стилі зелених мародерів - гроші дайте, а контроль не потрібен.
Це вже призвело до того, що ці країни відмовились від подальшого фінансування виробництва зброї в Україні.
В статтях йдеться не тільки про розкрадання Зеленським грошей на зброю і на захист держави. Там розказують про такого собі міністра Чернишова і будівництво ним котеджного містечка «Династія» для Зе і його «Клубу золотого унітаза» (назва яка - династія - вони себе вже баронами і герцогами вважають).
Там розказують про діамантовий бізнес Міндіча на московії, про оборонні закупівлі міністерства мародерства, про причини наїзду на НАБУ і САП, про політичні переслідування Пороха, про ліквідацію місцевого самоврядування, про концентрацію влади і іншу єрмаківщину в Україні.
Але при проведенні виборів всі обмеження для опозиційних каналів будуть зняті, і все це широкою рікою поллється у вуха виборців. Влада не зможе зберігати монополію на інформацію під час виборів, хоч і дуже хоче. Нагадую, що Україна на штучному диханні, і половину бюджету сплачує ЄС і інші донори. Припинення фінансування на 2-3 місяця спричиніть реальне голодування у всіх робітників бюджетної сфери і миттєвий соціальний вибух. Тому злобні клоуни будуть вимушені дотримуватись основних демократичних принципів виборчої компанії.
Ще цікавіша позиція США. Ті, хто працюють в ОПі, але тримають дулю в кишені, системно зливають інформацію. Так, на задній зустрічі Трампа з Зе в Білому домі Трамп прямо закликав блазня відмовитись від участі у виборах. Аргументи навів такі.
Конституція України прямо пише, що одна особа не може бути президентом більше ніж 2 терміна по 5 років. Зе вже ходить в президентах майже 7 років. Ще один термін в 5 років - ще сумарно 12 років, а не 10, що прямо протирічить Конституції. А на 3 роки Зе теж не може балотуватись, тому що президента обирають на 5 років, а не на 3.
Другий аргумент більш цікавий. Якщо пройде перший тур, і в фінал вийдуть два претенденти, Зе з 25% і хтось інший з 30%, і прямо перед другим туром кацапи почнуть знову наступ, то як тут бути? Формально Зе лишається президентом, але й перший тур показав, що нарід не хоче вже бачити Зе у владі. Це повністю зруйнує всю і так дохлу легітимність зеленої влади.
Загалом, США прямо в обличчя сказали кловану, що не зрозуміють участі Зе. І при тому дали кловану і канхветку Тузік. Пообіцяли забезпечити його на територіях вільного світу золотим парашутом, чи золотим унітазом - не переслідувати після втрати влади. Блазня це повністю влаштовує, а от Йермак і компанія виють як поранені в дупу шакали - не кидай нас Зе-батюшка!
Там ще й з накраденими фінансами виникла проблема, яку на пальцях зеленим придуркам пояснили американці. Кажуть, що більшість всього намародереного Зе і компанія перевели в криптовалюту, сподіваючись на анонімність і непідконтрольність криптовалют урядам Заходу.
Але ларьочнік, як завжди, будучі повним невігласом і дубом у всьому до чого торкається, і тут гучно підставив і нарциса і своїх холуїв. Американці давно вже навчились грати в криптовалюту, і для них ніякої анонімності немає. А от відсутність державного юридичного регулювання крипти дозволяє США робити що заманеться з криптою пихатих шоуменів. Сьогодні Йермак власник тисяч біткоїнів, а завтра його гаманець буде порожнім. І нікому не поскаржишся, тому що з точки зору закону біткоїн - це не долар. ФРС його не регулює і закон не захищає.
Так що є висока вірогідність того, що Зе закінчить раз і назавжди своє нікчемне президенство. І хоч Зе і буде під захистом золотого унітазу, я особисто бажаю йому повторити подвиг Портнова.
Президент Зеленський - вирок Україні.
https://defence-line.info/?p=7232
Це показує як вона любить гроші і як повія продажна лярва