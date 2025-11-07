РУС
Огромная заслуга Ермака в том, что Зеленского везде встречают с уважением, - "слуга народа" Богуцкая

Богуцкая рассказала о заслугах Ермака: отставка не нужна

Глава Офиса Президента Андрей Ермак является "громоотводом" и "надежным тылом" Владимира Зеленского.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат "Слуги народа" Лиза Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп заявила, что фигура Ермака является "едва ли не самой демонизированной фигурой в современной Украине".

"Я уже писала о том, как с начала его председательства в ОП началось грязное обливание его в адрес: "Он - агент ФСБ", его отец - "агент ФСБ", "его жена - россиянка, агент ФСБ". "Он сдаст Украину Путину", "он - Оманская контра", "он передал вагнеровцев России"... "Его никто не примет в США", "ему запретят въезд в страны Европы", "он крышит коррупцию", "он украл зарплаты военных", "его никто не выбирал"...

Уже почти 6 лет главу ОП разные масти украинской политики пытаются пришить к российским спецслужбам. Каждый раз не получается, но "надежда умирает последней", поэтому с каждым новым вздохом придумывают новую болезненную дичь", - отметила Богуцкая.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как планетарное эго Андрея Ермака вредит Украине на всех уровнях || Без цензуры. ВИДЕО

Отставка Ермака

Нардеп удивлена теми, кто требует от Зеленского отставки Ермака.

"В том, что Зеленского встречают с уважением, как друга или члена большой европейской семьи, - огромная заслуга главы Офиса президента. Преимущественная заслуга.

Ермак всегда находится в тени Президента. Он не прыгает впереди, не перетягивает на себя внимание. Но всегда рядом. Как громоотвод, как советник, как надежный тыл. И тогда, когда Зеленский в Белом Доме, и когда в армии в самых горячих точках войны. Он всегда вместе с Президентом", - подчеркнула нардеп.

Богуцкая отметила, что если бы не ВСУ, то "возможно и международный фронт был бы провален".

"Но согласитесь: если бы не международная поддержка (оружием, деньгами, сотрудничеством, санкциями к РФ), ВСУ понесли бы гораздо большие потери. И людей, и территорий", - подытожила она.

Читайте: "Ермак - второй человек в государстве. В чем заключается узурпация?" - "слуга народа" Богуцкая

Что предшествовало?

Издание Financial Times сообщало, что визит главы Офиса Президента Андрея Ермака в США в июне 2025 года был неудачным. Ему удалось раздражать политиков обеих партий.

Журналисты FT отметили, что Ермак имеет такое же влияние, как и Зеленский, возможно, даже большее.

Издание Politico опубликовало статью, в которой заявило, что Ермак тормозит сотрудничество Украины с США.

Читайте также: Ермаку не стоит прятаться за женщиной. Он - идеальный премьер, - "Слуга народа" Безуглая

Автор: 

Зеленский Владимир (22500) Богуцкая Лиза (72) Ермак Андрей (1321)
Санітари! Лізі знову стало гірше.
07.11.2025 13:31 Ответить
Уж лизнула так лизнула. Прямо через маску и так глубоко в дерьмаковскую парашную дупу.
07.11.2025 13:34 Ответить
Хвалила жаба болотну нечисть! 🤣
07.11.2025 13:34 Ответить
Санітари! Лізі знову стало гірше.
07.11.2025 13:31 Ответить
"дерьмак зєлю поважає! зеля дєрьмака поважає! вони обоє двоє поважні кондоми!" ))
07.11.2025 13:33 Ответить
Бред! - її шо пороблено?
07.11.2025 13:34 Ответить

"У тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст".
07.11.2025 13:34 Ответить
"Какая отвратітєльная рожа..."
07.11.2025 14:02 Ответить
Уж лизнула так лизнула. Прямо через маску и так глубоко в дерьмаковскую парашную дупу.
07.11.2025 13:34 Ответить
"лизнула" прямо як "взяла", до .....
07.11.2025 13:56 Ответить
Це не лизнула,а вилизала так що митись не потрібно півроку !
07.11.2025 14:11 Ответить
це чистуха.
07.11.2025 13:34 Ответить
Хвалила жаба болотну нечисть! 🤣
07.11.2025 13:34 Ответить
У якомусь паралельному майбутньому ці два у.ї.б.ана "поважно" хитаються поруч...на одному каштані...
07.11.2025 13:35 Ответить
"...Вже майже 6 років Голову ОП різні масті української політики намагаються пошити дотичним до російських спец-служб. Кожен раз не виходить ..." - просто лекцію в школі КГБ про правила маскування і конспірації не прокурив в убиральні школи...
07.11.2025 13:35 Ответить
Дом Штирлица сейчас в *ОПе.
показать весь комментарий
07.11.2025 13:39 Ответить
07.11.2025 13:36 Ответить
С уважением??? Да вас знают как облупленных. " На мiй холопський погляд"-это единственное верное утверждение в посте. ****, смех сквозь слёзы.
07.11.2025 13:37 Ответить
Це настільки явне і неприховане дуполизання що скоріше приносить негативний,аніж позитивний ефект.Я б навіть,якщо це сказав хтось інший подумав що то все заради приколу,але холуйство у Богуцької в крові.воно перевірено і навіть запатентовано...
07.11.2025 13:37 Ответить
таааак!
лізуха виступила.
наступна мар'яна.

ну, що буржуї?
отримали відповідь на ваші кляузи всіляких нікчемних євро комісій?
07.11.2025 13:38 Ответить
Це вона про того Єрмака, якого студенти повозили мордою у лайні?
07.11.2025 13:38 Ответить
Ще одна безмозла проявилася, мабуть на зміну вийшла.
07.11.2025 13:39 Ответить
Так, вони єлдаку лижуть по графіку 1/3, а може 2! 😅
07.11.2025 13:41 Ответить
"Він -агент ФСБ", його батько - "агент ФСБ", "його дружина - росіянка, агент ФСБ". "Він здасть Україну Путіну", "він - Оманська контра", "він передав вагнерівців росії"... "Його ніхто не прийме в США", "йому заборонять в'їзд в країни Європи", "він кришує корупцію", "він вкрав зарплати військових", "його ніхто не обирав"
Ну хоть иогода правду пишут. А кто его выбирал?
07.11.2025 13:40 Ответить
Перерахувати всі "славні" діла патрона, щоб ніхто не забув, до цього треба було додуматися!
07.11.2025 13:48 Ответить
Дєрьмака вибрало фсб і посадило наглядати за зЄжабою, щоб усе було виконано згідно з договорняками
07.11.2025 14:01 Ответить
Насправді, цим дуповилизуванням вона опустила Шашличного нижче плинтуса, демонструючи його нікчемність на фоні Єрмака, якого навіть студенти зробили дурником
07.11.2025 13:41 Ответить
Не, ну если сама Богуцкая так сказала - тогда конечно. Ждем подтверждения от Лещенко и закрываем вопрос навсегда.
07.11.2025 13:42 Ответить
Лещенку вже все одно, в нього на руках білети на бескоштовний проїзд Укрзалізницею до Відня. А там Міндіч вже чекае на вогник з коньяком і кавою.
07.11.2025 14:07 Ответить
пані богутська десь реалії загубила ,чи зі своїм розумом розминулаля ...курка смаженна ...
07.11.2025 13:42 Ответить
Двоголовий зєрмак - головнийворог України, після *****!
07.11.2025 13:42 Ответить
Кількість придурків в урядовому кварталі зашкалює.
07.11.2025 13:43 Ответить
"Величезна заслуга Єрмака в тому, що Зеленського усюди зустрічають з повагою, - "слуга народу" Богуцька".

Яка вона дурнувата ця Богуцька ! Нехай Найвеличніший разом з Єрмаком прийде на військові цвинтарі , де плачуть люди на могилах загиблих ... побачимо - з якою повагою його там зустрінуть !
07.11.2025 13:44 Ответить
Вона не дурнувата, вона на роботі, а гроші не пахнуть, навіть якщо вони з дупи найвеличнішого
07.11.2025 14:03 Ответить
Цікаво.

Самого Єрмака усюди вже на поріг не пускають. 😁
Продавець Зеленського, бляха...
07.11.2025 13:46 Ответить
Їх усіх треба повісити!
07.11.2025 13:46 Ответить
Логіка накшталт: після єрмака і піськограй на людину схожий?
07.11.2025 13:47 Ответить
07.11.2025 13:48 Ответить
Божечки. як потужно!
показать весь комментарий
Міряються, в кого губки м'ясистіші?
показать весь комментарий
Навіть не лизнула, а прям залізла язиком в усі місця....
07.11.2025 13:51 Ответить
07.11.2025 13:52 Ответить
богуцька, як там в космосі?
07.11.2025 13:52 Ответить
Так, з «тилом» Зеленського розібралися. Залишилося зʼясувати що там з «мозоком».
07.11.2025 13:53 Ответить
Вона чекає собі крісло міністра. Будь якого.
07.11.2025 13:53 Ответить
Ну да, помните, как недавно прилетевшего в США Зелю при выходе из самолёта вообще никто не встречал, и Ермаку пришлось у трапа изображать встречающую делегацию. Всё уважение на его потужности держится.
07.11.2025 13:53 Ответить
Але ж який шершавий язик у Богуцької І туалетний папір не потрібен
07.11.2025 13:57 Ответить
Захід категорично не бажає більше бачити неголеного недомірка в кріслі президента України. В ЄС та США зі стійкою періодичністю, раз на тиждень. виходять декілька все більш критичних статей про українську владу, де прямо пов'язують весь негатив з Зе. Як приклад, три дні тому стаття в Politico «Темна сторона правління Зеленського».

Газета «New York Times» цікаво написала про наших геніальних шоуменів і продюсерів, які випускають ракету «Фламінго» - компанію «Fire Point». Журналісти дослідили керівників і можливих власників компанії, і з'ясувалось, що всі ці талановиті люди раніше працювали на студію «квартал 95». Ну а тепер ці ж самі люди отримують фінансування в 30% від державних закупок на зброю чи 10% всього оборонного бюджету.

А КБ «Луч» навіть мріяти не може про таке фінансування. Тому ракети «Нептун» нема за що виробляти.

Ці статті уважно читають в ЄС та США, і після вживають конкретних заходів до зелених мародерів. Так Данія, Норвегія і Нідерланди почали вимагати від української влади повного аудиту щодо витрат на всіх стадіях фінансування всіх складових «ракетної програми» і «фламінго», яку ці країни частково фінансували.

Наша зелена влада відмовляється надавати дані для аудиту, мотивуючи це збереженням режиму секретності. Все в стилі зелених мародерів - гроші дайте, а контроль не потрібен.

Це вже призвело до того, що ці країни відмовились від подальшого фінансування виробництва зброї в Україні.

В статтях йдеться не тільки про розкрадання Зеленським грошей на зброю і на захист держави. Там розказують про такого собі міністра Чернишова і будівництво ним котеджного містечка «Династія» для Зе і його «Клубу золотого унітаза» (назва яка - династія - вони себе вже баронами і герцогами вважають).

Там розказують про діамантовий бізнес Міндіча на московії, про оборонні закупівлі міністерства мародерства, про причини наїзду на НАБУ і САП, про політичні переслідування Пороха, про ліквідацію місцевого самоврядування, про концентрацію влади і іншу єрмаківщину в Україні.

Але при проведенні виборів всі обмеження для опозиційних каналів будуть зняті, і все це широкою рікою поллється у вуха виборців. Влада не зможе зберігати монополію на інформацію під час виборів, хоч і дуже хоче. Нагадую, що Україна на штучному диханні, і половину бюджету сплачує ЄС і інші донори. Припинення фінансування на 2-3 місяця спричиніть реальне голодування у всіх робітників бюджетної сфери і миттєвий соціальний вибух. Тому злобні клоуни будуть вимушені дотримуватись основних демократичних принципів виборчої компанії.

Ще цікавіша позиція США. Ті, хто працюють в ОПі, але тримають дулю в кишені, системно зливають інформацію. Так, на задній зустрічі Трампа з Зе в Білому домі Трамп прямо закликав блазня відмовитись від участі у виборах. Аргументи навів такі.

Конституція України прямо пише, що одна особа не може бути президентом більше ніж 2 терміна по 5 років. Зе вже ходить в президентах майже 7 років. Ще один термін в 5 років - ще сумарно 12 років, а не 10, що прямо протирічить Конституції. А на 3 роки Зе теж не може балотуватись, тому що президента обирають на 5 років, а не на 3.

Другий аргумент більш цікавий. Якщо пройде перший тур, і в фінал вийдуть два претенденти, Зе з 25% і хтось інший з 30%, і прямо перед другим туром кацапи почнуть знову наступ, то як тут бути? Формально Зе лишається президентом, але й перший тур показав, що нарід не хоче вже бачити Зе у владі. Це повністю зруйнує всю і так дохлу легітимність зеленої влади.

Загалом, США прямо в обличчя сказали кловану, що не зрозуміють участі Зе. І при тому дали кловану і канхветку Тузік. Пообіцяли забезпечити його на територіях вільного світу золотим парашутом, чи золотим унітазом - не переслідувати після втрати влади. Блазня це повністю влаштовує, а от Йермак і компанія виють як поранені в дупу шакали - не кидай нас Зе-батюшка!

Там ще й з накраденими фінансами виникла проблема, яку на пальцях зеленим придуркам пояснили американці. Кажуть, що більшість всього намародереного Зе і компанія перевели в криптовалюту, сподіваючись на анонімність і непідконтрольність криптовалют урядам Заходу.

ad

Але ларьочнік, як завжди, будучі повним невігласом і дубом у всьому до чого торкається, і тут гучно підставив і нарциса і своїх холуїв. Американці давно вже навчились грати в криптовалюту, і для них ніякої анонімності немає. А от відсутність державного юридичного регулювання крипти дозволяє США робити що заманеться з криптою пихатих шоуменів. Сьогодні Йермак власник тисяч біткоїнів, а завтра його гаманець буде порожнім. І нікому не поскаржишся, тому що з точки зору закону біткоїн - це не долар. ФРС його не регулює і закон не захищає.

Так що є висока вірогідність того, що Зе закінчить раз і назавжди своє нікчемне президенство. І хоч Зе і буде під захистом золотого унітазу, я особисто бажаю йому повторити подвиг Портнова.

Президент Зеленський - вирок Україні.

https://defence-line.info/?p=7232
07.11.2025 13:58 Ответить
Осінь ..психічне загострення у шизанутих і дебілів
07.11.2025 14:03 Ответить
Що тільки не зробиш аби догодити зеленому лацну 💩💩💩 та дерьмаку

Це показує як вона любить гроші і як повія продажна лярва
07.11.2025 14:04 Ответить
Колись думав,що ця шмара розумніша,а воно тупе,безпринципне і гидка.
07.11.2025 14:06 Ответить
Ця баба з авоською на морді може і не сповна розуму, але кагал є кагал - держаться вкупі.
07.11.2025 14:09 Ответить
Эх Лиза, ну что ж ты так то...
07.11.2025 14:10 Ответить
07.11.2025 14:15 Ответить
 
 