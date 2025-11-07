Величезна заслуга Єрмака в тому, що Зеленського усюди зустрічають з повагою, - "слуга народу" Богуцька
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак є "громовідводом" та "надійним тилом" Володимира Зеленського.
Про це у Фейсбуці повідомила нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька, передає Цензор.НЕТ.
Нардепка заявила, що фігура Єрмака є "чи не самою демонізованою постаттю в сучасній Україні".
"Я вже писала про те, як з початку його головування в ОП, почалося лайнометання на його адресу: "Він -агент ФСБ", його батько - "агент ФСБ", "його дружина - росіянка, агент ФСБ". "Він здасть Україну Путіну", "він - Оманська контра", "він передав вагнерівців росії"... "Його ніхто не прийме в США", "йому заборонять в'їзд в країни Європи", "він кришує корупцію", "він вкрав зарплати військових", "його ніхто не обирав"...
Вже майже 6 років Голову ОП різні масті української політики намагаються пошити дотичним до російських спец-служб. Кожен раз не виходить, але "надія вмирає останнєю", тому з кожним новим подихом вигадують нову хворобливу дичину", - зазначила Богуцька.
Відставка Єрмака
Нардепка здивована тими, хто вимагає від Зеленського відставки Єрмака.
"В тому, що Зеленського зустрічають з повагою, як друга, або члена великої Європейської родини - величезна заслуга Голови Офіса Президента. Переважна заслуга.
Єрмак завжди знаходиться в тіні Президента. Він не стрибає попереду, не перетягує на себе увагу. Але завжди поруч. Як громовідвід, як радник, як надійний тил. І тоді, коли Зеленський в Білому Домі, і коли у війську в самих гарячих точках війни. Він завжди разом з Президентом", - наголосила нардепка.
Богуцька відзначила, що якби не ЗСУ, то "можливо і міжнародний фронт був проваленим".
"Але згодтеся: Якщо б не міжнародна підтримка (зброєю, грошима, співробітництвом, санкціями до рф), ЗСУ зазнали б набагато більших втрат. Що людей, що територій", - підсумувала вона.
Що передувало?
Видання Financial Times повідомляло, що візит глави Офісу Президента Андрія Єрмака до США у червні 2025 року був невдалим. Йому вдалося роздратувати політиків обох партій.
Журналісти FT зазначили, що Єрмак має такий самий вплив, як і Зеленський, можливо, навіть і більший.
Видання Politico оприлюднило статтю, в якій заявили, що Єрмак гальмує співпрацю України зі США.
дивує те, як вони готові принижуватись та плазувати.
цитата з поста цієї чмошниці: "...(на мій холопський погляд)...".
****** челядь.
Давно всі "попробували" і розкусили...
