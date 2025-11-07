Величезна заслуга Єрмака в тому, що Зеленського усюди зустрічають з повагою, - "слуга народу" Богуцька

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак є "громовідводом" та "надійним тилом" Володимира Зеленського.

Про це у Фейсбуці повідомила нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька, передає Цензор.НЕТ.

Нардепка заявила, що фігура Єрмака є "чи не самою демонізованою постаттю в сучасній Україні".

"Я вже писала про те, як з початку його головування в ОП, почалося лайнометання на його адресу: "Він -агент ФСБ", його батько - "агент ФСБ", "його дружина - росіянка, агент ФСБ". "Він здасть Україну Путіну", "він - Оманська контра", "він передав вагнерівців росії"... "Його ніхто не прийме в США", "йому заборонять в'їзд в країни Європи", "він кришує корупцію", "він вкрав зарплати військових", "його ніхто не обирав"...

Вже майже 6 років Голову ОП різні масті української політики намагаються пошити дотичним до російських спец-служб. Кожен раз не виходить, але "надія вмирає останнєю", тому з кожним новим подихом вигадують нову хворобливу дичину", - зазначила Богуцька.

Відставка Єрмака

Нардепка здивована тими, хто вимагає від Зеленського відставки Єрмака.

"В тому, що Зеленського зустрічають з повагою, як друга, або члена великої Європейської родини - величезна заслуга Голови Офіса Президента. Переважна заслуга.

Єрмак завжди знаходиться в тіні Президента. Він не стрибає попереду, не перетягує на себе увагу. Але завжди поруч. Як громовідвід, як радник, як надійний тил. І тоді, коли Зеленський в Білому Домі, і коли у війську в самих гарячих точках війни. Він завжди разом з Президентом", - наголосила нардепка.

Богуцька відзначила, що якби не ЗСУ, то "можливо і міжнародний фронт був проваленим".

"Але згодтеся: Якщо б не міжнародна підтримка (зброєю, грошима, співробітництвом, санкціями до рф), ЗСУ зазнали б набагато більших втрат. Що людей, що територій", - підсумувала вона.

Що передувало?

Видання Financial Times повідомляло, що візит глави Офісу Президента Андрія Єрмака до США у червні 2025 року був невдалим. Йому вдалося роздратувати політиків обох партій.

Журналісти FT зазначили, що Єрмак має такий самий вплив, як і Зеленський, можливо, навіть і більший.

Видання Politico оприлюднило статтю, в якій заявили, що Єрмак гальмує співпрацю України зі США.

