"Путин сеет недоверие к Зеленскому через украинских блогеров и СМИ", - "слуга народа" Богуцкая
Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая на фоне расследования НАБУ и САП относительно схемы коррупции в энергетической сфере раскритиковала "порохоблогеров" и журналистов, которые распространяют якобы непроверенную информацию для дискредитации президента Владимира Зеленского.
Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
В посте нардеп назвала "сеяние недоверия к президенту" последней надеждой российского диктатора Владимира Путина сломать Украину изнутри. Она обвинила украинских блогеров и СМИ в том, что они, преследуя собственные интересы, бессознательно играют на руку врагу, распространяя безосновательные обвинения против власти –– "если им нужно снести Зеленского сегодня".
Богуцкая упомянула, в частности, российскую пропагандистку Юлию Латынину и экс-советника ОП Алексея Арестовича, которых, по ее словам, поддерживают некоторые "антикоррупционеры", пытаясь сузить ответственность за коррупционные процессы только до самого Зеленского.
О фигурантах расследования НАБУ
Она также отказалась что-либо комментировать о фигурантах дела о коррупции в "Энергоатоме" и операции антикоррупционных органов "Мидас".
Депутат также раскритиковала практику публикации неподтвержденных "инсайдов" и подчеркнула, что многие блогеры и журналисты никогда не извиняются за разрушенные репутации.
"Я их не знаю и мне не интересны предположения, которые через два предложения неожиданно становятся фактами. Сначала неподтвержденными, еще через 2 предложения - почти железобетонными. (Которые опираются исключительно на предположения). И все по "инсайдерской информации" или "личным источникам", которые не раскрываются. Извините, я так могу любого из этих блогеров назвать "русской гнидой", потому что "по моей информации", которая не раскрыта, так и есть... Некоторые наши правоохранительные органы (журналисты, блогеры) ни разу не просили извинения публично перед человеком, которому разрушили бизнес, отношения, репутацию. Даже если и признали, что не нашли ничего, что свидетельствовало бы о хоть какой-то вине этого человека", - утверждает "слуга народа".
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
От той путін такий сякий. На найчестнєйшего та найпрозорішого батон кришить. На святе, можна сказать, покусився! Скотиняка така.
ніхто , навіть у рашкостані так не крадуть
Зеленський разом з ****** оголосили санкції проти Порошенка.
Путіну і зеленському місце разом в тюрмі.
Беремо перший день його на посаді: незаконний розгін ВР.
І розгін з посад кращого укр.генералітету в розпал війни-що це,не на користь ворогу?
А передача повноважень агентукозирю-взагалі сюрр.
Видно,Ліза з того гнізда,кого захищає.
https://nv.ua/ukr/socium/mova-v-shkolah-kiyeva-vzhivannya-rosiyskoji-movi-sered-uchniv-i-vchiteliv-oburilo-merezhu-50559429.html
Що піськва зо зелені курви, однаково нищать Україну у своїй ненависті
Буде розказувати що -" ця історія виссана з пальця".?!