"Путин сеет недоверие к Зеленскому через украинских блогеров и СМИ", - "слуга народа" Богуцкая

Богуцкая критикует расследование НАБУ о коррупции в энергетике

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая на фоне расследования НАБУ и САП относительно схемы коррупции в энергетической сфере раскритиковала "порохоблогеров" и журналистов, которые распространяют якобы непроверенную информацию для дискредитации президента Владимира Зеленского.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В посте нардеп назвала "сеяние недоверия к президенту" последней надеждой российского диктатора Владимира Путина сломать Украину изнутри. Она обвинила украинских блогеров и СМИ в том, что они, преследуя собственные интересы, бессознательно играют на руку врагу, распространяя безосновательные обвинения против власти –– "если им нужно снести Зеленского сегодня".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Огромная заслуга Ермака в том, что Зеленского везде встречают с уважением, - "слуга народа" Богуцкая

Богуцкая упомянула, в частности, российскую пропагандистку Юлию Латынину и экс-советника ОП Алексея Арестовича, которых, по ее словам, поддерживают некоторые "антикоррупционеры", пытаясь сузить ответственность за коррупционные процессы только до самого Зеленского.

О фигурантах расследования НАБУ

Она также отказалась что-либо комментировать о фигурантах дела о коррупции в "Энергоатоме" и операции антикоррупционных органов "Мидас".

Депутат также раскритиковала практику публикации неподтвержденных "инсайдов" и подчеркнула, что многие блогеры и журналисты никогда не извиняются за разрушенные репутации.

"Я их не знаю и мне не интересны предположения, которые через два предложения неожиданно становятся фактами. Сначала неподтвержденными, еще через 2 предложения - почти железобетонными. (Которые опираются исключительно на предположения). И все по "инсайдерской информации" или "личным источникам", которые не раскрываются. Извините, я так могу любого из этих блогеров назвать "русской гнидой", потому что "по моей информации", которая не раскрыта, так и есть... Некоторые наши правоохранительные органы (журналисты, блогеры) ни разу не просили извинения публично перед человеком, которому разрушили бизнес, отношения, репутацию. Даже если и признали, что не нашли ничего, что свидетельствовало бы о хоть какой-то вине этого человека", - утверждает "слуга народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ближайший круг Зеленского воровал на защите энергообъектов, - Шабунин

Богуцкая критикует расследование НАБУ о коррупции в энергетике

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
  • Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
  • НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
  • Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разоблачение коррупции в сфере энергетики: НАБУ рассказало подробности схемы. ВИДЕО

Зеленский Владимир (22535) коррупция (8663) Богуцкая Лиза (73) Миндич Тимур (32)
