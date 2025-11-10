"Путін сіє недовіру до Зеленського через українських блогерів та ЗМІ", - "слуга народу" Богуцька
Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька на тлі розслідування НАБУ й САП щодо схеми корупції в енергетичній сфері розкритикувала "порохо-блогерів" і журналістів, які поширюють нібито неперевірену інформацію для дискредитації президента Володимира Зеленського.
Про це вона написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
У дописі нардепка назвала "сіяння зневіри до президента" останньою надією російського диктатора Володимира Путіна зламати Україну зсередини. Вона звинуватила українських блогерів і ЗМІ в тому, що вони, переслідуючи власні інтереси, несвідомо грають на руку ворогу, поширюючи безпідставні звинувачення проти влади –– "якщо їм треба знести Зеленського сьогодні".
Богуцька згадала, зокрема, російську пропагандистку Юлію Латиніну й ексрадника ОП Олексія Арестовича, яких, за її словами, підтримують деякі "антикорупціонери", намагаючись звузити відповідальність за корупційні процеси лише до самого Зеленського.
Про фігурантів розслідування НАБУ
Вона також відмовилася щось коментувати про фігурантів справи про корупцію в "Енергоатомі" та операцію антикорупційних органів "Мідас".
Депутатка також розкритикувала практику публікації непідтверджених "інсайдів" і підкреслила, що багато блогерів та журналістів ніколи не перепрошують за зруйновані репутації.
"Я їх не знаю і мені не цікаві припущення, які через два речення зненацька стають фактами. Спочатку непідтвердженими, ще через 2 речення - майже залізобетонними. (Які спираються виключно на припущення). І все за "інсайдерською інформацією", чи "особистими джерелами", які не розкриваються. Вибачте, я так можу будь-кого з цих блогерів назвати "російською гнідою", тому що "за моєю інформацією", яку не розкрито, так і є... Деякі наші правоохоронні органи (журналісти, блогери) жодного разу не просили вибачення публічно перед людиною, якій зруйнували бізнес, стосунки, репутацію. Навіть якщо і визнали те, що не знайшли нічого, щоб свідчило про хоч якусь провину цієї людини", - стверджує "слуга народу".
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
А куди ж їй без них?
От той путін такий сякий. На найчестнєйшего та найпрозорішого батон кришить. На святе, можна сказать, покусився! Скотиняка така.
ніхто , навіть у рашкостані так не крадуть
Зеленський разом з ****** оголосили санкції проти Порошенка.
Путіну і зеленському місце разом в тюрмі.
Робота в неї така. І покликання, мабуть, також...
зеленському та його спільникам дуже пощастило розкрадти країну, в якій є такі довбойоби як ти з богуцькою.
Беремо перший день його на посаді: незаконний розгін ВР.
І розгін з посад кращого укр.генералітету в розпал війни-що це,не на користь ворогу?
А передача повноважень агентукозирю-взагалі сюрр.
Видно,Ліза з того гнізда,кого захищає.
Що піськва зо зелені курви, однаково нищать Україну у своїй ненависті
Згадайте про Мар'яшу - блювотне і не знадобиться.
Один мій друзяка напівжартома-напівсерйозно казав, що з похмілля це якось йому допомогло.
Буде розказувати що -" ця історія виссана з пальця".?!
Тепер Лизя працює генератором випадкових слів.
...Боже, коли нарешті це зє!-болото кане в Лету?..
Цитати Парубія (2019 рік)
Про розпуск парламенту (травень 2019): «Рішення про розпуск Верховної Ради має ознаки неконституційності. Президент не може діяти поза законом».
Про стиль управління Зеленського (2019): «Влада намагається діяти швидко, але без правових підстав. Це небезпечно для держави».
Про популізм нової влади (2019): «Команда Зеленського пропонує популістські кроки, які не мають чіткої програми реформ».
Про парламентську процедуру (травень 2019, перепалка зі Стефанчуком): «Ви хочете, щоб парламент працював без правил? Так не буде. Закон є закон».