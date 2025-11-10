"Путін сіє недовіру до Зеленського через українських блогерів та ЗМІ", - "слуга народу" Богуцька

Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька на тлі розслідування НАБУ й САП щодо схеми корупції в енергетичній сфері розкритикувала "порохо-блогерів" і журналістів, які поширюють нібито неперевірену інформацію для дискредитації президента Володимира Зеленського.

У дописі нардепка назвала "сіяння зневіри до президента" останньою надією російського диктатора Володимира Путіна зламати Україну зсередини. Вона звинуватила українських блогерів і ЗМІ в тому, що вони, переслідуючи власні інтереси, несвідомо грають на руку ворогу, поширюючи безпідставні звинувачення проти влади –– "якщо їм треба знести Зеленського сьогодні".

Богуцька згадала, зокрема, російську пропагандистку Юлію Латиніну й ексрадника ОП Олексія Арестовича, яких, за її словами, підтримують деякі "антикорупціонери", намагаючись звузити відповідальність за корупційні процеси лише до самого Зеленського.

Про фігурантів розслідування НАБУ

Вона також відмовилася щось коментувати про фігурантів справи про корупцію в "Енергоатомі" та операцію антикорупційних органів "Мідас".

Депутатка також розкритикувала практику публікації непідтверджених "інсайдів" і підкреслила, що багато блогерів та журналістів ніколи не перепрошують за зруйновані репутації.

"Я їх не знаю і мені не цікаві припущення, які через два речення зненацька стають фактами. Спочатку непідтвердженими, ще через 2 речення - майже залізобетонними. (Які спираються виключно на припущення). І все за "інсайдерською інформацією", чи "особистими джерелами", які не розкриваються. Вибачте, я так можу будь-кого з цих блогерів назвати "російською гнідою", тому що "за моєю інформацією", яку не розкрито, так і є... Деякі наші правоохоронні органи (журналісти, блогери) жодного разу не просили вибачення публічно перед людиною, якій зруйнували бізнес, стосунки, репутацію. Навіть якщо і визнали те, що не знайшли нічого, щоб свідчило про хоч якусь провину цієї людини", - стверджує "слуга народу".

Що передувало?

