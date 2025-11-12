РУС
Новости Коррупция в энергетике
Зеленский во время войны отдал страну на разграбление небритому барыге, - журналист Речинский

Пленки Миндича. Как меняли посла США Маркарову?

Журналист Станислав Речинский впечатлен записями, обнародованными НАБУ, на которых фигуранты обсуждают замену посла США Оксаны Маркаровой.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"То есть Миндич менял послов, формировал Кабмин. Это покруче Байдена с факсимиле. Зеленский отдал страну на разграбление небритому барыге. Во время войны. Искать в этой власти сохранившиеся здоровые участки - бессмысленно. Прогнило все", - подытожил он.

Пленки Миндича. Как меняли посла США Маркарову?

Читайте: Чернышов прибыл в здание ГУР перед избранием меры пресечения, - СМИ. ФОТО

Что предшествовало?

Читайте также: "Бл#дство должно закончиться", - "слуга народа" Богуцкая

Зеленский Владимир (22550) коррупция (8703) Речинский (3) Миндич Тимур (58)
12.11.2025 15:04
12.11.2025 15:05
Зеля зайнятий своїм рейтінгом, йому важливо щоб його показували по ТВ
12.11.2025 15:04
Вони ж прийшли прібарахліться.
Країна? Яка країна? Це її проблеми. У них - гешефт.
Вітаю мудрий нарід з мудрим вібором.
Сподобалось? Хочєм павтаріть?
12.11.2025 15:04
П'ять шість менеджерів бариг крутять країною як циган сонцем
12.11.2025 15:05
А якби набу не потрудилося злити записи ??
Вони б міндіча іщє тисячу разів ганяли б за кордон, перевозити нал
12.11.2025 15:05
А який більш не голений?
12.11.2025 15:05
*****.Прозрів.А до цього не бачив?Дебіл?Хто ж вилупка залишив при владі в 2022р,при очевидній зраді??Тупа журнашлюха
12.11.2025 15:06
- "Че Гавара" - я "Портрет"! Як там?
- "Портрет", йдемо за руським кораблем! ти із нами?
12.11.2025 15:06
Не віддав а очолив і призначив
12.11.2025 15:07
А щось тут єрмак занадно білий і пухнастий. Може з ним щось сталось?
12.11.2025 15:07
Цікаво, що з приводу всіх цих подій скаже государство Ізраїль?
12.11.2025 15:07
А чому він говорить лише про Мініча як "неголеного баригу"?
Та там вся шобла неголених баригмародерів, починаючи з д'Єрмака включно з Зелею!
12.11.2025 15:07
Зеля чорт.
12.11.2025 15:08
В оточенні Коломойського Міндіч відповідав за кухню - за смаження котлет на вечірках Ігоря Валерійовича.
А кличка в нього була - «ЖИВОТНОЕ» або «ПІДАРАС».
Навіть у Коломойського Міндіч був звичайною шісткою, ніким і нічим більше.
А у Зеленського ця шістка - стала людиною, яка краде на рівні держави.

І ось це - пісець.
12.11.2025 15:08
Там всі з 5-6 менеджерів неголені
12.11.2025 15:09
Міндічь - чють што, всьо валі на мєня...
12.11.2025 15:10
те що Зеля мовчить, це один із показників що воно тупе, і не збирається нікого саджати та розбіратися, боротися з корупцією.
12.11.2025 15:12
І не единому

12.11.2025 15:14
Близнята!
12.11.2025 15:19
Зеленський з своєю бандою і є вироком України ,допоки він при владі нічого доброго не варто чекати ,невже хтось сумніваєтся що масляков не був завербований агент фсб ,тому так званий квартал виконував завдання по дискридитації висьміювання України і дибілізація народу.
12.11.2025 15:15
Мовою оригіналу: ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"

2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"

3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"

4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.

5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
12.11.2025 15:19
Ви що, за озвучування цього можуть і на вихід попросити.
12.11.2025 15:26
в якому сенсі віддав? він сам приймає участь в цьому
12.11.2025 15:21
Якби у Українців була би ще гідність ,то ригозелена мразота разом з зеЛайном була би ще вчора на вилах,стовпах.
12.11.2025 15:29
Зеленський сам - неголений барига.
12.11.2025 15:34
ВСЕ мародёры должны получить по заслугам а во время войны наказание для таких подонков может быть только одним _ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ.
12.11.2025 15:35
Як ви посміли найкращого друга і компаньйона Зеленського - Міндіча обзивати ''неголеним баригою''.
''Голить'' його, ''голить'' Зєля - потужно ''голить'' і надійно складає ''наголене'' в Ізраїлі, Кіпрі, Швейцарії, Франції, Арабських Єміратах...
12.11.2025 15:37
Сначала отставка!!! Позже судить зе и его ОПГ
12.11.2025 15:44
Є вирок суду? Плівки Мельниченка вже були. Якщо хто не пам'ятає - у НАБУ та САП велике "непорузуміння" з деякими іншими силовими гілками влади, зокремі із СБУ. Не треба втрачати голову, Україна і так на волосині висить. Ворог дуже сильний та підступний.
Щоб знищуючи щурів, не втопити країну...
12.11.2025 15:54
Та нє не повірю вони ж строїли крадіжку мммрій
12.11.2025 16:37
 
 