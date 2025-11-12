4 875 31
Зеленский во время войны отдал страну на разграбление небритому барыге, - журналист Речинский
Журналист Станислав Речинский впечатлен записями, обнародованными НАБУ, на которых фигуранты обсуждают замену посла США Оксаны Маркаровой.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"То есть Миндич менял послов, формировал Кабмин. Это покруче Байдена с факсимиле. Зеленский отдал страну на разграбление небритому барыге. Во время войны. Искать в этой власти сохранившиеся здоровые участки - бессмысленно. Прогнило все", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
Країна? Яка країна? Це її проблеми. У них - гешефт.
Вітаю мудрий нарід з мудрим вібором.
Сподобалось? Хочєм павтаріть?
Вони б міндіча іщє тисячу разів ганяли б за кордон, перевозити нал
- "Портрет", йдемо за руським кораблем! ти із нами?
Та там вся шобла неголених баригмародерів, починаючи з д'Єрмака включно з Зелею!
А кличка в нього була - «ЖИВОТНОЕ» або «ПІДАРАС».
Навіть у Коломойського Міндіч був звичайною шісткою, ніким і нічим більше.
А у Зеленського ця шістка - стала людиною, яка краде на рівні держави.
І ось це - пісець.
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
''Голить'' його, ''голить'' Зєля - потужно ''голить'' і надійно складає ''наголене'' в Ізраїлі, Кіпрі, Швейцарії, Франції, Арабських Єміратах...
Щоб знищуючи щурів, не втопити країну...