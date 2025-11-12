Зеленский во время войны отдал страну на разграбление небритому барыге, - журналист Речинский

Журналист Станислав Речинский впечатлен записями, обнародованными НАБУ, на которых фигуранты обсуждают замену посла США Оксаны Маркаровой.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"То есть Миндич менял послов, формировал Кабмин. Это покруче Байдена с факсимиле. Зеленский отдал страну на разграбление небритому барыге. Во время войны. Искать в этой власти сохранившиеся здоровые участки - бессмысленно. Прогнило все", - подытожил он.

Что предшествовало?

