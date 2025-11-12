Фигуранты "пленок НАБУ" обсуждали назначения в новый Кабмин: "Я пошлю кандидатуры, а вы выберете". ВИДЕО
Фигуранты дела о коррупции в энергетике обсуждали назначения в новый Кабмин, а также кандидатуру посла в США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания заявил прокурор САП Сергей Савицкий.
"Смотри, я в любом случае меняю Маркарову (тогда посол в США. - Ред.), у меня есть несколько кандидатур - все очень достойные близкие люди, я пошлю кандидатуры и вы у себя там выберете. Шмыг (вероятно речь идет о Денисе Шмыгале. - Ред.) отказался, знаете почему. Потому что 100% забанят", - зачитал прокурор разговоры подозреваемых.
Также они обсуждали должность министра энергетики.
"И третий вариант с кураторством энергетики и экологии или объединение двух министерств, или два министерства остаются вот так. Но тогда остается вопрос - остается ли она здесь, а сюда кто-то, или она сюда. Но все сходятся здесь, что для нас это (то есть энергетика. - Ред.) - более важная позиция. А эту историю Юля (вероятно Свириденко – Ред.) хочет присоединить к Минэкономики. И девочка хочет привлечь сюда заместителем этого Олега, он ей почему-то очень нравится", - цитирует Савицкий разговор фигурантов.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Энергоатомом") и Тенор (исполнительный директор "Энергоатома"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
- Вечером 11 ноября ВАКС избрал меру пресечения экс-помощнику Деркача Игорю Миронюку.
- 12 ноября главу Минюста и экс-министра энергетики Галущенко отстранили от должности.
таке становище справ,надихає та мотивує
але, бізнес, схеми, люди всі залишились не місцях!
"Байдєн пачіму ми ісчо нє в NATа?"
Ото буде ... веселуха!!!
То будуть США давати допомогу Україні, яка її перенаправляє для знищшення українців? Скільки тут лохи поливали брудом США і ЄС, що мало дають грошенй?