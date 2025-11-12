Фигуранты "пленок НАБУ" обсуждали назначения в новый Кабмин: "Я пошлю кандидатуры, а вы выберете". ВИДЕО

Фигуранты дела о коррупции в энергетике обсуждали назначения в новый Кабмин, а также кандидатуру посла в США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания заявил прокурор САП Сергей Савицкий.

"Смотри, я в любом случае меняю Маркарову (тогда посол в США. - Ред.), у меня есть несколько кандидатур - все очень достойные близкие люди, я пошлю кандидатуры и вы у себя там выберете. Шмыг (вероятно речь идет о Денисе Шмыгале. - Ред.) отказался, знаете почему. Потому что 100% забанят", - зачитал прокурор разговоры подозреваемых.

Также они обсуждали должность министра энергетики.

"И третий вариант с кураторством энергетики и экологии или объединение двух министерств, или два министерства остаются вот так. Но тогда остается вопрос - остается ли она здесь, а сюда кто-то, или она сюда. Но все сходятся здесь, что для нас это (то есть энергетика. - Ред.) - более важная позиция. А эту историю Юля (вероятно Свириденко – Ред.) хочет присоединить к Минэкономики. И девочка хочет привлечь сюда заместителем этого Олега, он ей почему-то очень нравится", - цитирует Савицкий разговор фигурантов.

Что предшествовало?

Читайте: За должность министра не держусь, буду защищать себя в юридической плоскости, - Галущенко