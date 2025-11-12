РУС
5 516 37

Фигуранты "пленок НАБУ" обсуждали назначения в новый Кабмин: "Я пошлю кандидатуры, а вы выберете". ВИДЕО

Фигуранты дела о коррупции в энергетике обсуждали назначения в новый Кабмин, а также кандидатуру посла в США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания заявил прокурор САП Сергей Савицкий.

"Смотри, я в любом случае меняю Маркарову (тогда посол в США. - Ред.), у меня есть несколько кандидатур - все очень достойные близкие люди, я пошлю кандидатуры и вы у себя там выберете. Шмыг (вероятно речь идет о Денисе Шмыгале. - Ред.) отказался, знаете почему. Потому что 100% забанят", - зачитал прокурор разговоры подозреваемых.

Также они обсуждали должность министра энергетики.

"И третий вариант с кураторством энергетики и экологии или объединение двух министерств, или два министерства остаются вот так. Но тогда остается вопрос - остается ли она здесь, а сюда кто-то, или она сюда. Но все сходятся здесь, что для нас это (то есть энергетика. - Ред.) - более важная позиция. А эту историю Юля (вероятно Свириденко – Ред.) хочет присоединить к Минэкономики. И девочка хочет привлечь сюда заместителем этого Олега, он ей почему-то очень нравится", - цитирует Савицкий разговор фигурантов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Читайте: За должность министра не держусь, буду защищать себя в юридической плоскости, - Галущенко

Автор: 

Кабмин (14150) кадры (621) коррупция (8703) Галущенко Герман (274)
Капець,хто керує країною?ЗЕлене лайно-шобло.До чого ми прийшли?Як перемогти в боротьбі з зовнішнім ворогом,коли внутрішній жорстокіший,тому що зрадницький.
12.11.2025 10:40 Ответить
саме так: "дєвочка"
12.11.2025 10:40 Ответить
А у зелених ще є "корабельні сосни".
12.11.2025 10:59 Ответить
це те саме
12.11.2025 11:07 Ответить
Ні, не скажіть, не кожна сосна корабельна.
12.11.2025 11:51 Ответить
Повіяло відставкою всього Уряду....
12.11.2025 10:41 Ответить
Це, до речі для влади було б праяильно. І так, це єдиний правильний хід, щоб врятувати партію, вирвавши нічию - інших нема. Інші ходи - мат через різну кількість ходів.
12.11.2025 11:07 Ответить
У них нехватка "своїх". Тому пересаджують місцями.
12.11.2025 11:16 Ответить
Своїх там мабуть греблю гати, а от ділитися не хочеться.
12.11.2025 11:47 Ответить
В потім наново схематози мутити?
12.11.2025 11:36 Ответить
Хто б сумніванвся. Ставленики сірого кардинала - схвалені Янелохом. Плять найбільше зачепило як ті казли сумували про гроші на ВОПи - а **** життя вояків цим потворам ніщо!
12.11.2025 10:41 Ответить
чудово
дякуємо
таке становище справ,надихає та мотивує
12.11.2025 10:42 Ответить
Клоун зєля повинен ЯКНАЙШВИДШЕ піти !!!!!!!!!!!
12.11.2025 10:42 Ответить
не піти, а сісти
12.11.2025 10:55 Ответить
піти має спочатку в СІЗО а потім - по етапу!
12.11.2025 11:23 Ответить
Донецькі при януковичі виявились просто хлопчиськами в шортиках порівняно з кадрами зеленського! Як кажуть рідною мовою зеленського, «мал клоп, да вонюч»!
12.11.2025 10:49 Ответить
народе!!!!!!!! а взагалі питання до 73%!!!!! а чого зараз пиняти? ваші гідні вибрані кандидати. шо тут не так, шо несподіваного? все закономірно і логічно. Вчіть історію малята і аналізуйте свої дії, може щось і зміниться!!
12.11.2025 10:51 Ответить
Всё дело в том что ещё немного и менять скоро нечего будет да не кого!с такой властью!
12.11.2025 11:07 Ответить
Де ті уйо*ки, які увесь час волають "не на часі!!!"??????????
12.11.2025 10:56 Ответить
це виходить, що якщо цукермани і міндічі виїхали в Ізраїль - то фактично Україна лишилась без керівництва?
12.11.2025 10:59 Ответить
Спокійно, Бєня в Буковелі
12.11.2025 11:03 Ответить
Мабуть він не в Україні , можливо вивезли таємно на Кіпр , або ще кудись .
12.11.2025 12:04 Ответить
керівництво у вигнанні!!!
але, бізнес, схеми, люди всі залишились не місцях!
12.11.2025 11:03 Ответить
Якщо серйозно, то криворізький єврей там на самому дні ієрархії, він буде хіба що за все відповідати
12.11.2025 11:02 Ответить
Cлуги на підхваті - виберуть
12.11.2025 11:06 Ответить
Організатор і натхненник всього цього кагалу Зєлєнскій.
12.11.2025 11:13 Ответить
Ні, він актор, він грає роль...
12.11.2025 12:00 Ответить
Факти свідчать про інше. Врешті "шила в мішку не втаїти".
12.11.2025 12:09 Ответить
ФБР, ау! Зеленський вже готовий давати свідчення...
12.11.2025 11:17 Ответить
А ДЕСЬ ДАЛЕКО (нє в нашем районє) ЙШЛА ВІЙНА.

"Байдєн пачіму ми ісчо нє в NATа?"
12.11.2025 11:25 Ответить
Довбані фашисти. Де СБУ? А немає у нас СБУ, є 40 тисяч заброньованих вгодованих бугаїв.
12.11.2025 11:27 Ответить
Як що міндіч карлсон , то зеленський малиш.
12.11.2025 11:35 Ответить
У "карлсона" на даху є "портрет" - чекаємо клікуху на плівках!!!
Ото буде ... веселуха!!!
12.11.2025 11:39 Ответить
зеленський ТИ **** хвойда паршива виродок кончаний. Ти якого х.я там робиш на посаді президента МАРОДЕР не добитий швондер мерзотний
12.11.2025 11:37 Ответить
Всі "патріоти" на плівках "міндіча" не використали жодного речення на державній мові. А ще виборці "Свободи" підбурені своїми лідерами поливали брудом того, хто прийняґв закон про захист українською і вибрав оце антиукраїнське кодло. Зрозуміло, що для виборців Гундоса небритого расейська - то їх все, а для "Свободи" то ганьба. Сьогодні маємо те, що під дахом президента, його бізнес-партнер краде американську допомогу в українців і мільярдами направляє зраднику деркачу на москву. А той, насміхаючись над США, бо має він них санкції, всі ці гроші передає ворожій армії для виготовлення ракет і КАБів дляч вбивства українців.
То будуть США давати допомогу Україні, яка її перенаправляє для знищшення українців? Скільки тут лохи поливали брудом США і ЄС, що мало дають грошенй?
12.11.2025 12:05 Ответить
Украине нужно при поддержке Запада - создать органы по борьбе с организованной преступностью во власти. Уничтожить все кланы бандитские и забрать у них все. И запад чтобы тоже санкции вводил и все награбленное вернул Украине и счета и недвижимость и все капиталы кланов. Это должно идти на поддержку Украины в войне и на восстановление Украины.
12.11.2025 12:05 Ответить
 
 